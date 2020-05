Schalke 04 gegen den FC Augsburg heute kostenlos im Livestream: Der DAZN-Probemonat macht's möglich

In der Bundesliga empfängt Schalke 04 am Sonntagmittag den FC Augsburg: Goal verrät, wie Ihr das Spiel heute kostenlos im Livestream sehen könnt.

Am Sonntag startet die bereits um 13.30 Uhr in den Fußball-Nachmittag. Schalke 04 ist in der heimischen Veltins-Arena gegen den gefordert. DAZN überträgt die Begegnung live im Stream. Goal erklärt Euch, wie Ihr das Spiel kostenlos sehen könnt.

Nach der enttäuschenden Niederlage im Derby gegen (0:4) möchte Schalke 04 an diesem Wochenende Schadensbegrenzung betreiben. Doch auch der FC Augsburg ist nach dem 1:2 gegen den auf drei Punkte angewiesen, um sich im Tabellenkeller der Bundesliga ein größeres Polster auf die Abstiegsplätze zuzulegen.

In der Bundesliga empfängt Schalke 04 am Sonntagmittag den FC Augsburg. In diesem Artikel erklärt Euch Goal, wie Ihr das Spiel kostenlos im Livestream sehen könnt.

Schalke gegen Augsburg heute kostenlos im Livestream: Alle Infos zur Partie

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Begegnung: Schalke 04 - FC Augsburg

Schalke 04 - FC Augsburg Datum: Sonntag, 24. Mai 2020

Sonntag, 24. Mai 2020 Anstoß: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Stadion: Veltins-Arena

Schalke 04 gegen den FC Augsburg heute im Livestream bei DAZN sehen

Der Streamingdienst DAZN hat sich in dieser Saison die Übertragungsrechte an den Freitags- und Montagsspielen der Bundesliga sowie den frühen Sonntagsspielen um 13.30 Uhr gesichert und wird daher auch das Aufeinandertreffen zwischen Schalke 04 und dem FC Augsburg live zeigen.

Es gibt nur eine einzige Voraussetzung, um heute kostenlos auf den Livestream zugreifen zu können: Ihr müsst Neukunde bei DAZN werden, damit Ihr das gesamte Angebot des Streamingdienstes in Anspruch nehmen könnt.

Mehr Teams

Die Erklärung: Sobald Ihr DAZN-Abonnent werdet, erhaltet Ihr einen kostenlosen Probemonat, mit dem Ihr den Streamingdienst zunächst für 30 Tage nach Belieben testen könnt. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Ihr heute auch die vollen 90 Minuten zwischen Schalke und Augsburg live sehen könnt.

Ihr interessiert Euch für die Übertragungen, die Ihr in den nächsten Tagen auf DAZN erleben könnt? Unter diesem Link findet Ihr die Programmübersicht des Streamingdienstes.

Schalke gegen Augsburg heute im Livestream von DAZN

Nach dem Neustart der Bundesliga am letzten Wochenende hat sich DAZN mit der DFL auf eine Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit verständigt. Somit könnt Ihr beim Streamingdienst nicht nur das Aufeinandertreffen zwischen Schalke und Augsburg sehen, sondern auch sieben weitere Spiele bis zum Saisonende sowie die Relegationsspiele.

Heute geht DAZN bereits um 13.15 Uhr und somit eine Viertelstunde vor dem Anstoß auf Sendung. Zunächst versorgt Euch Moderator Tobias Wahnschaffe mit allen wichtigen Infos zur Begegnung, ehe Kommentator Freddy Harder und Experte Sebastian Kneißl am Mikrofon übernehmen. Auf Schalke wird Reporter Max Siebald die Interviews führen.

Schalke gegen Augsburg heute kostenlos im Livestream: Der Probemonat

DAZN schenkt jedem Neukunden einen Monat kostenlos, den Ihr dafür nutzen könnt, um die Begegnung zwischen Schalke 04 und dem FC Augsburg über die kompletten 90 Minuten im Livestream sehen zu können.

Wenn Ihr bereits DAZN-Abonnent seid und den Probemonat aufgebraucht habt, kostet der Streamingdienst monatlich 11,99 Euro. Ihr könnt jedoch Geld sparen, indem Ihr ein Jahresabo abschließt, denn Ihr zahlt einmalig 119,99 Euro und dadurch auf den Monat gerechnet weiterhin 10 Euro.

Wir haben in den letzten Jahren viel in unserer Produkt & das Angebot investiert und müssen deshalb unseren Preis auf 11,99€ / Monat anpassen. Mit unserem Jahresabo könnt ihr DAZN weiterhin für 10€ / Monat genießen (119,99€ / Jahr). Alle Infos: https://t.co/v2REMrQTcn pic.twitter.com/WX6Ph3LPGK — DAZN DE (@DAZN_DE) July 18, 2019

Für die Bezahlung stehen Euch mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Unter diesem Link findet Ihr alle Informationen zu diesem Thema auf einen Blick.

Schalke gegen Augsburg kostenlos im Livestream sehen: Die DAZN-App für Smartphone, Tablet und Smart-TV

Bereits um 13.30 Uhr empfängt Schalke 04 am Sonntagmittag den FC Augsburg und DAZN zeigt / überträgt die Begegnung heute im Livestream. Auf die Übertragung könnt Ihr mit jedem internetfähigen Gerät zugreifen. Dafür müsst Ihr nur www.dazn.com in die Suchleiste eingeben.

Schalke gegen Augsburg kostenlos im Livestream: Download der DAZN-App im entsprechenden Store

Es gibt aber auch die Möglichkeit, die DAZN-App herunterzuladen und darüber Schalke gegen Augsburg in voller Länge kostenlos zu sehen. Egal ob Smart-TV, eine Spielekonsole wie die PlayStation 4 oder X-Box One, ein Smartphone oder ein Tablet mit Android (Google Play Store) oder Apple (App Store) - einfach die kostenlose DAZN-App herunterladen, anmelden und los geht's!