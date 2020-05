Schalke 04: Harit und Todibo fallen vorerst aus, Max über Jahrestag des UEFA-Cup-Triumphs - alle News und Gerüchte zu S04

Schalke muss vorerst auf Harit und Todibo verzichten. Zudem spricht Eurofighter Max über den Jahrestag des UEFA-Cup-Triumphs. Alle S04-News.

Nach der 0:4-Niederlage im Derby gegen kann der am Sonntag gegen den eine Kurskorrektur vornehmen. Verzichten müssen die Königsblauen dabei auf Amine Harit und Jean-Clair Todibo, die dem Verein vorerst fehlen werden.

Für Eurofighter Martin Max ist die Partie gegen Augsburg eine ganz besondere, denn sein Sohn Philipp steht bei den Fuggerstädtern unter Vertrag. Im Interview mit schalke04.de äußerte er sich auch zum Jahrestag des UEFA-Cup-Triumphs 1997.

Zudem: Timo Hildebrand hat über die Schalker Torhüterkrise gesprochen und sieht diese in der schwächeren Form der gesamten Mannschaft begründet.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Schalke 04 vom heutigen Donnerstag.

Schalke 04 vorerst ohne Amine Harit und Jean-Clair Todibo

Dem Bundesligisten Schalke 04 bleibt auch nach der Coronapause das Verletzungspech treu. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, werden mit Amine Harit und Jean-Clair Todibo zwei Leistungsträger vorerst fehlen. Offensivspieler Harit erlitt im Revierderby bei Borussia Dortmund (0:4) eine Innenbandverletzung, Innenverteidiger Todibo musste in der gleichen Begegnung wegen einer Sprunggelenksverletzung bereits zur Pause ausgewechselt werden.

Zur Ausfalldauer machten die zuletzt schwächelnden Knappen keine Angabe, am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den FC Augsburg werden die beiden französisch-sprachigen Profis aber auf jeden Fall fehlen. Schalke hatte vor der Coronapause mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen und war personell eigentlich einer der größten Profiteure der Unterbrechung. Unter anderem waren mit Salif Sane, Suat Serdar und Daniel Caligiuri drei Stammkräfte beim Restart zurückgekehrt.

: Schalke gegen Augsburg am Sonntag auf DAZN

Nach dem Re-Start der Bundesliga am vergangenen Wochenende hat sich DAZN heute auf die Fortsetzung der erfolgreichen Partnerschaft mit der DFL hinsichtlich der Livespiele bis zum Saisonende verständigt.

Bereits an diesem Freitag, 22. Mai, wird DAZN das Berliner Derby zwischen und dem 1. FC live für alle Fußballfans übertragen. Weiter geht’s schon am Sonntag, 24. Mai, mit der frühen Partie zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Augsburg.

Anstoß ist diesmal um 13:30 Uhr, DAZN wird wie immer eine Viertelstunde vor Anpfiff auf Sendung gehen. Auch dieses Spiel wird in erster Linie aus der DAZN-Zentrale in Ismaning begleitet, diesmal von Moderator Tobias Wahnschaffe, Experte Sebastian Kneissl und Kommentator Freddy Harder. Auf Schalke wird Max Siebald als Reporter die Interviews führen.

Schalke - Timo Hildebrand über Torhüterkrise bei S04: "Eine gewisse Unsicherheit drin"

Der ehemalige Nationaltorhüter Timo Hildebrand (41) sieht die Torhüterkrise beim Bundesligisten Schalke 04 auch in der schwächeren Form der gesamten Mannschaft begründet. "Anfang der Saison hat Schalke super performt, aber schon vor der Coronakrise hat nicht mehr viel funktioniert. Das ist natürlich auch nicht zuträglich für die Torhüter", sagte der ehemalige Keeper der Königsblauen bei skysport.de .

Die Ankündigung von Alexander Nübel, im Sommer zum Rekordmeister Bayern München wechseln zu wollen, habe natürlich auch einen gewissen Einfluss gehabt. "Die Situation hat ihn natürlich beschäftigt, es entstand einfach zu viel Druck. Und wenn man dann auch noch nicht gut hält, gibt man der ganzen Geschichte ein bisschen Nahrung", äußerte Hildebrand.

Schade sei gewesen, "dass Markus Schubert auch nicht überzeugen kann. Ich glaube, es ist einfach insgesamt eine gewisse Unsicherheit drin." Zum Wiederbeginn der Bundesliga am vergangenen Samstag hatte S04 das Revierderby bei Borussia Dortmund 0:4 verloren. Die neue Nummer eins Schubert hatte nicht den besten Eindruck hinterlassen. Hildebrand: "Man hat lange nicht gespielt, ein, zwei Fehler gemacht. Das kann immer passieren, aber es ist klar, dass es nach dem verlorenen Derby wieder ein Thema ist. Die Gesamtsituation ist in diesem Fall einfach nicht optimal für einen Torhüter."

Schalke 04 - Eurofighter Martin Max über den UEFA-Cup-Triumph: "Jedes Mal aufs Neue eine Gänsehaut"

Vor 23 Jahren, am 21. Mai 1997, krönte sich der FC Schalke 04 gegen zum UEFA-Cup-Sieger. Im Interview mit der Vereinswebseite sprach Eurofighter Martin Max über den Jahrestag des Triumphs und äußerte sich zur anstehenden Partie gegen den FC Augsburg, den Verein seines Sohns Philipp.

"In der bundesligafreien Zeit liefen zuletzt viele Rückblicke im TV, auch über den UEFA-Cup-Sieg kam einiges. Dabei habe ich jedes Mal aufs Neue eine Gänsehaut bekommen", äußerte sich Max im Gespräch mit schalke04.de .

"Klar, es ist jetzt 23 Jahre her – aber wir haben damals in Mailand Vereinsgeschichte geschrieben", so Max, der hinzufügte: "Den Titel kann uns niemand mehr nehmen, wir sind bis an unser Lebensende die 'Eurofighter'. Die Mannschaft war etwas ganz Besonderes."

Am Sonntag (13.30 Uhr bei DAZN) ist Schalke gegen Augsburg gefordert – eine Begegnung, bei der stets zwei Herzen in der Brust von Max schlagen: "Für mich sind die beiden Spiele gegen Augsburg stets die schlimmsten der gesamten Saison", betonte der zweimalige Bundesliga-Torschützenkönig.

"Gerade die Augsburger Gastspiele auf Schalke haben immer eine schöne Gelegenheit geboten, sich zu sehen. In den vergangenen Jahren habe ich Philipp immer tags zuvor im Mannschaftshotel besucht. Das fällt dieses Mal aufgrund der Corona-Pandemie flach", zeigte sich Max enttäuscht.