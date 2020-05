Alle News und Gerüchte zu Schalke 04: Thorsten Legat schießt gegen S04, Verbleib von Jonjoe Kenny wohl unwahrscheinlich

Thorsten Legat schießt nach der Derbypleite gegen Schalke und Jonjoe Kenny steht wohl kurz vor einer Rückkehr nach Everton. Alle S04-News.

Nach der deutlichen 0:4-Niederlage im Revierderby gegen Erzrivale hagelt es Kritik an Schalke 04.

Ex-Profi Thorsten Legat holte zum Rundumschlag aus und kritisierte die Königsblauen aufs Schärfste.

Unterdessen scheint ein Verbleib von Leihspieler Jonjoe Kenny unwahrscheinlich. Der Engländer soll im Sommer wohl wieder zum zurückkehren.

Außerdem: Schalke-Boss Clemens Tönnies denkt über die Ausgliederung der Profi-Abteilung nach.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Schalke 04 vom heutigen Dienstag. Alle Neuigkeiten aus den vergangenen Tagen findet Ihr unter folgenden Links:

Nach deutlicher Derbyniederlage gegen BVB: Ex-Profi Thorsten Legat schießt gegen Schalke 04

Der ehemalige Profi Thorsten Legat hat nach der deutlichen Derbyniederlage von Schalke 04 gegen den BVB (0:4) scharf gegen die Königsblauen geschossen.

"Das Zweikampfverhalten im gesamten Team war nicht vorhanden", wetterte der 51-Jährige im Podcast Legat & Pick - Die Spieltags-Stammtischer: "Einige Spieler gingen beim 0:4 auf Beinschss. Ich habe mir nur gedacht, ist das ein Derby oder ein U19-Spiel Dortmund gegen Schalke?"

Das Auftreten sei "unterste Schublade und ich habe mich geärgert, wie die Einstellung der gesamten Mannschaft war", führte Legat aus. Für die Aussagen von Cheftrainer David Wagner, der mit der Atmosphäre haderte, zeigte der frühere Schalker (2000-2001) kein Verständnis: "Das ist amateurhaft, das ist keine Einstellung und einfach deprimierend. Ich schäme mich für Schalke 04", fügte er an.

Generell müsse sich der Coach der Knappen beweisen. "Da fehlt es an allen Ecken und Enden und ich weiß nicht, was Wagner die letzten Wochen und Monate gemacht hat", kritisierte Legat den Fußballlehrer deutlich: "Ich dachte am Anfang wirklich, da kommt einer aus , der bringt alles mit, diesen Kampfgeist - davon ist nichts mehr zu sehen. Da sollte man sich Gedanken drüber machen. Nicht, dass Schalke noch aus dem internationalen Bereich fällt."

Auch Torhüter Markus Schubert bekam sein Fett weg. "Dieser Torwart ist nicht bundesligatauglich", lautete Legats Urteil. Der im Sommer scheidende Alexander Nübel sei hingegen ein "genialer" Keeper.

FC Schalke 04: Verbleib von Jonjoe Kenny wohl unwahrscheinlich

Außenverteidiger Jonjoe Kenny steht wohl vor einer Rückkehr zum FC Everton. Wie Sky berichtet, kehrt der 23-Jährige im Sommer nach Ende seiner Leihe zu den Toffees zurück.

Der gebürtige Liverpooler kommt in der bisherigen -Spielzeit auf 24 Einsätze (ein Tor). Eine Kaufoption besitzen die Schalker für Kenny nicht.

Wie die Zukunft des Rechtsverteidigers beim Premier-League-Klub aussieht, ist derweil offen. Bei Everton steht Kenny noch bis 2022 unter Vertrag.

Schalke-Boss Clemens Tönnies regt Ausgliederung des Profi-Bereichs bei S04 an

Schalkes Aufsichtsratsvorsitzender Clemens Tönnies hat mit Blick auf die sportliche und finanzielle Problematik bei S04 über die Ausgliederung des Profi-Bereichs gesprochen. "Diese Diskussion müssen wir nochmal anstoßen", erklärte der 53-Jährige im Gespräch mit Sky: "Wir erarbeiten intern Konzepte, wie das aussehen kann."

Tönnies wolle "die nächsten Spiele abwarten" und die Idee parallel ausarbeiten. "Wir diskutieren seit Jahren darüber, ob wir nachhaltig bei einem traditionellen Fußballverein bleiben können", führte er aus.

Noch vor zweieinhalb Jahren schloss Tönnies eine Ausgliederung aus. "Solange wir nicht müssen und nicht gezwungen wrrde, denken wr über nichts anderes nach. Wir wollen eingetragener Verein bleiben, das ist der Wunsch der Fans", betonte er auf dem SPOBIS damals.

In der Bundesliga zählen neben den Knappen nur , der , sowie zu den eingetragenen Vereinen.

Aktuell plagen die Königsblauen neben den ausbleibenden sportlichen Erfolgen auch finanzielle Schwierigkeiten.