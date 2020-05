Alle News und Gerüchte zu Schalke 04: Olaf Thon warnt nach Derbyniederlage vor "freiem Fall"

Die 0:4-Pleite im Derby lässt Olaf Thon ratlos zurück: Er nimmt sich die Spieler zur Brust und warnt Schalke vor dem freien Fall. Alle S04-News.

Der -Re-Start hätte für Schalke 04 nicht schlechter verlaufen können: Die Knappen verloren das Revierderby gegen den Erzrivalen Borussia Dortmund vor Geisterkulisse im Signal Iduna Park mit 0:4.

Nach der Derbyniederlage ist Vereinslegende Olaf Thon mit der Leistung der Spieler hart ins Gericht gegangen. Das, was Schalke am Wochenende gezeigt habe, sei keine Werbung für die Bundesliga gewesen. Zudem mahnte er, dass die restliche Saison nicht in einen freien Fall ausarten dürfe.

Schalke 04 - Olaf Thon nach Derbyniederlage: "Keine Werbung für die Bundesliga"

Olaf Thon hat nach der Niederlage im Revierderby gegen (0:4) zum Rundumschlag gegen Schalke 04 ausgeholt. "Schalke hat beim Re-Start sportlich wenig bis gar nichts zur Werbung für die Bundesliga beigetragen", sagte die Vereinslegende dem kicker und mahnte, dass die restliche Saison nicht "in einen freien Fall" ausarten dürfe.

"Dieses Derby hat gezeigt, dass die Mannschaft unter denselben Problemen wie vor der Corona-Pause leidet", betonte Thon und erklärte: "Im Angriff war mal wieder viel zu wenig los, im Mittelfeld fehlte es an Zugriff, was vor allem Spieler wie Thorgan Hazard und Julian Brandt überzeugend auszunutzen wussten."

Thon nahm sich auch Markus Schubert, der gegen den BVB gleich zweimal gepatzt hatte, zur Brust: Er würde sich wünschen, dass der Torhüter "eine insgesamt coolere Körpersprache an den Tag" lege: "Vor allem, nachdem er ein Tor kassiert, das er maßgeblich verursacht hat."

Schalke 04 nach der Derbyniederlage in der Krise: Armutszeugnisse, wohin man schaut

"Die Dortmunder sind genauso im Nebel wie wir", hatte sich Schalke-Trainer David Wagner im Vorfeld des 95. Bundesliga-Revierderbys noch vergleichsweise angriffslustig gezeigt. Nach der 0:4-Abreibung am Samstagnachmittag ist klar: Der BVB hatte trotz Coronakrise und Geisterspiel offensichtlich den Durchblick - und bei Königsblau ließe sich aus dem Nebel-Zitat eine vortreffliche Titanic-Analogie spinnen. Untergegangen ist der Traditionsklub mit mehr als 150.000 Mitgliedern noch nicht, aber der Eisberg ist längst gerammt und die Decks laufen immer schneller voll.

Schalke 04: Clemens Tönnies bestätigt Pläne zur Ausgliederung

Aufsichtsratschef Clemens Tönnies forciert beim Bundesligisten Schalke 04 Pläne einer Ausgliederung der Profi-Abteilung aus dem eingetragenen Verein. "Diese Diskussion müssen wir in Corona-Zeiten noch einmal anstoßen", sagte er am Samstag nach dem 0:4 im Revierderby bei Borussia Dortmund bei Sky : "Wir erarbeiten intern Konzepte, wie das aussehen kann. Wir müssen die nächsten Spiele abwarten, parallel arbeiten wir das aus."

Die Corona-Pandemie und die damit verbundene Liga-Zwangspause haben die Schalker laut Aussage ihres Vorstandes Alexander Jobst in eine "existenzbedrohende Lage" gebracht. "Wir diskutieren ja seit Jahren darüber, ob wir nachhaltig bei einem traditionellen Fußball-Verein bleiben können", sagte Tönnies, der alle 153.000 Mitglieder in der Diskussion "mitnehmen" will.

Viele Schalker Fans und Mitglieder sehen eine mögliche Abkehr vom eingetragenen Verein kritisch, sie befürchten eine Übernahme durch Investoren. Tönnies versicherte, es könne nicht "gegen den Zeitgeist oder den Willen dieser Mitglieder" entschieden werden. Für eine entsprechende Satzungsänderung wäre eine Dreiviertelmehrheit notwendig.

