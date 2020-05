Schalke 04: Jugendspieler werden sanktioniert, Oczipka freut sich über Liga-Neustart - alle News und Gerüchte zu S04

Die Teilnahme an einem Turnier bleibt für einige Schalke-Jugendspieler nicht folgenlos. Oczipka blickt auf den Re-Start zurück. Alle S04-News.

Mit der 0:4-Niederlage im Derby bei ist der denkbar schlecht nach der Corona-Pause in die neugestartet.

Und auch für einige Jugendspieler des Klubs lief es am Wochenende nicht gut, denn sie wurden bei einem illegalen Fußballturnier in Oberhausen erwischt und müssen nun mit einer Strafe seitens des Klubs rechnen.

Außerdem: S04-Außenverteidiger Bastian Oczipka sprach über den zweiten Saisonstart in der Bundesliga.

Schalke bestraft Jugendspieler für Teilnahme an illegalem Turnier

Schalke 04 wird gegen Spieler der sogenannten Knappenschmiede Sanktionen verhängen, weil einige der Jugendspieler an einem illegalen Fußballturnier in Oberhausen am vergangenen Sonntag teilgenommen hatten. Eine Schalke-Sprecherin bestätigte den Funke-Medien, dass mit den Spielern bereits gesprochen worden sei und diesen nun "erhebliche Sanktionen" drohen.

Das Turnier war aufgrund der Corona-Pandemie nicht genehmigt worden. Die Nachwuchsmannschaften der Königsblauen trainieren derzeit nicht. Insgesamt bis zu 200 Spieler aus unterschiedlichen Klubs hatten sich über Soziale Medien zu dem Turnier verabredet. Die Platzanlage des Post SV Oberhausen war jedoch lediglich für Training ohne Körperkontakt geöffnet worden.

Das Event war auf Initiative des Vereins aus Oberhausen durch die Polizei und das Ordnungsamt aufgelöst worden. Der Post SV war selbst überrascht und wusste nichts von dem Turnier. Die Behörden sind jetzt auf der Suche nach den Organisatoren der Veranstaltung, diesen droht ein Bußgeldverfahren.

Bastian Oczipka: "Gerechtfertigt, dass wir wieder spielen dürfen"

Schalkes Linksverteidiger Bastian Oczipka hat im "kicker meets DAZN"-Podcast über den Re-Start der Bundesliga gesprochen. Diesen hält der 31-Jährige für gerechtfertigt.

Auch sprach Oczipka über das besondere Feeling bei Geisterspielen, den Fitness-Zustand nach der langen Pause und sein soziales Engagement.

Nach deutlicher Derbyniederlage gegen BVB: Ex-Profi Thorsten Legat schießt gegen Schalke 04

Der ehemalige Profi Thorsten Legat hat nach der deutlichen Derbyniederlage von Schalke 04 gegen den BVB (0:4) scharf gegen die Königsblauen geschossen.

"Das Zweikampfverhalten im gesamten Team war nicht vorhanden", wetterte der 51-Jährige im Podcast Legat & Pick - Die Spieltags-Stammtischer: "Einige Spieler gingen beim 0:4 auf Beinschss. Ich habe mir nur gedacht, ist das ein Derby oder ein U19-Spiel Dortmund gegen Schalke?"

Das Auftreten sei "unterste Schublade und ich habe mich geärgert, wie die Einstellung der gesamten Mannschaft war", führte Legat aus. Für die Aussagen von Cheftrainer David Wagner, der mit der Atmosphäre haderte, zeigte der frühere Schalker (2000/01) kein Verständnis: "Das ist amateurhaft, das ist keine Einstellung und einfach deprimierend. Ich schäme mich für Schalke 04", fügte er an.

Generell müsse sich der Coach der Knappen beweisen. "Da fehlt es an allen Ecken und Enden und ich weiß nicht, was Wagner die letzten Wochen und Monate gemacht hat", kritisierte Legat den Fußballlehrer deutlich: "Ich dachte am Anfang wirklich, da kommt einer aus , der bringt alles mit, diesen Kampfgeist - davon ist nichts mehr zu sehen. Da sollte man sich Gedanken drüber machen. Nicht, dass Schalke noch aus dem internationalen Bereich fällt."

Auch Torhüter Markus Schubert bekam sein Fett weg. "Dieser Torwart ist nicht bundesligatauglich", lautete Legats Urteil. Der im Sommer scheidende Alexander Nübel sei hingegen ein "genialer" Keeper.

FC Schalke 04: Verbleib von Jonjoe Kenny wohl unwahrscheinlich

Außenverteidiger Jonjoe Kenny steht wohl vor einer Rückkehr zum . Wie Sky berichtet, kehrt der 23-Jährige im Sommer nach Ende seiner Leihe zu den Toffees zurück.

Der gebürtige Liverpooler kommt in der bisherigen Bundesliga-Spielzeit auf 24 Einsätze (ein Tor). Eine Kaufoption besitzen die Schalker für Kenny nicht.

Wie die Zukunft des Rechtsverteidigers beim Premier-League-Klub aussieht, ist derweil offen. Bei Everton steht Kenny noch bis 2022 unter Vertrag.