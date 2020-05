Alle News und Gerüchte zu Schalke 04: Wagner stellt sich nach dem Derby hinter Schubert, Tönnies bekräftigt Pläne zur Ausgliederung

Markus Schubert bekommt Rückendeckung von seinem Trainer, Clemens Tönnies wird beim Thema Ausgliederung offensiv. Alle Schalke-News.

Der Restart in der ist für Schalke 04 mächtig in die Hose gegangen. Die Knappen verloren das Revierderby gegen den Erzrivalen Borussia Dortmund vor Geisterkulisse im Signal Iduna Park mit 0:4.

Keeper Markus Schubert gab dabei bei zwei Gegentreffern keine glückliche Figur ab. Trainer David Wagner aber verteidigte den jungen Schlussmann.

Außerdem: Clemens Tönnies bestätigt, dass es in Gelsenkirchen konkrete Gedankenspiele zur Ausgliederung der Profiabteilung aus dem Verein gibt.

Schalke 04: Clemens Tönnies bestätigt Pläne zur Ausgliederung

Aufsichtsratschef Clemens Tönnies forciert beim Bundesligisten Schalke 04 Pläne einer Ausgliederung der Profi-Abteilung aus dem eingetragenen Verein. "Diese Diskussion müssen wir in Corona-Zeiten noch einmal anstoßen", sagte er am Samstag nach dem 0:4 im Revierderby bei bei Sky: "Wir erarbeiten intern Konzepte, wie das aussehen kann. Wir müssen die nächsten Spiele abwarten, parallel arbeiten wir das aus."

Die Corona-Pandemie und die damit verbundene Liga-Zwangspause haben die Schalker laut Aussage ihres Vorstandes Alexander Jobst in eine "existenzbedrohende Lage" gebracht. "Wir diskutieren ja seit Jahren darüber, ob wir nachhaltig bei einem traditionellen Fußball-Verein bleiben können", sagte Tönnies, der alle 153.000 Mitglieder in der Diskussion "mitnehmen" will.

Viele Schalker Fans und Mitglieder sehen eine mögliche Abkehr vom eingetragenen Verein kritisch, sie befürchten eine Übernahme durch Investoren. Tönnies versicherte, es könne nicht "gegen den Zeitgeist oder den Willen dieser Mitglieder" entschieden werden. Für eine entsprechende Satzungsänderung wäre eine Dreiviertelmehrheit notwendig.

David Wagner stärkt Markus Schubert nach Derby-Niederlage gegen den BVB den Rücken

Ex-Schalker Jefferson Farfan als erster Fußballer in positiv auf Coronavirus getestet

Der ehemalige Bundesliga-Profi Jefferson Farfan vom Erstligisten ist als erster Fußballer in Russland positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der Klub von Rio-Weltmeister Benedikt Höwedes am Samstag bekannt. "Wir wünschen dir alles Gute für deine Gesundheit, Jeff. Werde schnell gesund", twitterte der Verein.

Der 35-Jährige aus Peru befinde sich in Moskau und sei nicht ins Krankenhaus gebracht worden, sagte der Vorstandsvorsitzende Anatoli Mechtscheriakow der Nachrichtenagentur Ria-Novosti. Farfan, der von 2008 bis 2015 für Schalke 04 aufgelaufen war, absolvierte in dieser Saison aufgrund einer Knieverletzung kein Spiel für den Tabellendritten der russischen Premjer Liga.

Mit dem 4:0 gegen Schalke 04 setzt Borussia Dortmund ein Ausrufezeichen im Kampf um die Meisterschaft und stellt unter Beweis, dass der Kader von Trainer Lucien Favre in der aktuellen Verfassung auch Ausfälle von Leistungsträgern wie Marco Reus, Emre Can oder Axel Witsel kompensieren kann.

Aufseiten der Schalker gesellt sich zur fehlenden Spielkultur hingegen noch ein Problem zwischen den Pfosten hinzu.

Schalke 04: Sissoko empfiehlt Juventus Transfer von Jean-Clair Todibo

Ex-Juventus-Mittelfeldspieler Mohamed Sissoko hat über mögliche Neuzugänge für den italienischen Rekordmeister gesprochen. Dabei empfahl er eine Verpflichtung von Schalkes Barca-Leihgabe Jean-Clair Todibo.

Zuletzt wurde darüber berichtet, dass Mittelfeldspieler Miralem Pjanic die Alten Dame in der kommenden Transferperiode verlassen könnte. Dabei wurde auch über ein mögliches Tauschgeschäft mit dem spekuliert. Demnach könnten Ivan Rakitic oder Arthur die Katalanen im Gegenzug verlassen. Laut Sissoko sollte Juventus jedoch auch ein Auge auf Todibo werfen.

In einem Interview mit TuttoJuve erklärte der Malier: "Todibo? Ich habe gelesen, dass auch über ihn gesprochen wird. Er ist ein guter Spieler, der bei Schalke 04 seine Sache gut macht und gut zu Juventus passen kann." Noch bis Saisonende ist Todibo an Schalke ausgeliehen. Die Knappen verfügen über eine Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro. Angesichts der angespannten finanziellen Situation der Gelsenkirchener es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Königsblauen von der Klausel Gebrauch machen werden.