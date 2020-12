FC Schalke 04: Zwei heiße Kandidaten auf den Trainerstuhl, verlässt Ozan Kabak den Klub? Alle News und Gerüchte zu S04 heute

Wann stellt Schalke seinen neuen Coach vor? Mittlerweile werden zwei Namen als Favoriten gehandelt. Alle News zu S04 heute.

Bei Schalke 04 steht vor dem richtungsweisenden Duell im am Dienstagabend gegen den SSV Ulm (18.30 Uhr im LIVE-TICKER ) weiterhin eine wichtige Frage im Mittelpunkt: Wer wird der neue Trainer?

Außerdem: Sportvorstand Jochen Schneider will wohl einen neuen Sportdirektoren installieren.

Außerdem: Sportvorstand Jochen Schneider will wohl einen neuen Sportdirektoren installieren.

FC Schalke 04: Alexander Zorniger oder Christian Gross neuer Trainer bei S04?

Der FC Schalke 04 befindet sich weiter auf der Suche nach einem neuen Trainer, der die Mannschaft ab 1. Januar 2021 betreuen soll. Interimstrainer Huub Stevens steht laut eigener Aussage nur bis zu diesem Termin zur Verfügung - auch seine Trainerlizenz läuft mit Ende des aktuellen Kalenderjahres ab.

Mittlerweile werden in den Medien vor allem zwei Namen für die Nachfolge des entlassenen Manuel Baum gehandelt: Alexander Zorniger und Christian Gross. Das berichten Sky und WELT .

Beide Übungsleiter machten in zuletzt beim Station.

Gross war von Dezember 2009 bis Oktober 2010 bei den Schwaben tätig und holte in dieser Zeit 1,86 Punkte im Schnitt pro Spiel. Zuletzt war er beim saudi-arabischen Erstligisten Al-Ahli unter Vertrag. Seit Februar ist er ohne Engagement an der Seitenlinie.

Zorniger betreute zuletzt den dänischen Erstligisten Bröndby IF, holte mit dem Klub 2018 den nationalen Pokal.

FC Schalke 04: Neuer Sportdirektor soll wohl kommen

Der in Schieflage geratene Bundesligist FC Schalke 04 will offenbar einen neuen Sportdirektor installieren. Wie die WAZ berichtet, will Sportvorstand Jochen Schneider zeitnah einen Sportdirektor präsentieren, der sich vorrangig um die Kaderplanung kümmern soll.

Seit dem Abgang von Michael Reschke ist die Position verwaist. Aktuell üben diese Aufgabe interimsweise Sascha Riether, Mike Büskens und Rene Grotus aus.

Als Schalke 04 Bayern-Star Serge Gnabry zum Schnäppchenpreis hätte holen können

Im Sommer 2016 war man bei Schalke 04 intensiv auf der Suche nach Verstärkungen für die offensive Außenbahn. Eigengewächs Leroy Sane hatte man gerade für gut 50 Millionen Euro an verkauft, ein Ersatz musste her.

Wie sehr Sane den Königsblauen fehlte, wurde gleich zu Saisonstart mehr als deutlich. Auf die Frage, ob es mit dem Nationalspieler besser gelaufen wäre, sagte Schalkes damaliger Trainer Markus Weinzierl einst der Leipziger Volkszeitung : "Definitiv. Aber vor allem haben wir es mit dem Geld, was wir für ihn bekommen haben, nicht gut gemacht und die ersten fünf Spiele verloren. Das war aus meiner Sicht eine Folge der Transferpolitik, und deshalb war ich natürlich nicht glücklich darüber."

Was Weinzierl am meisten ärgerte: Er hatte Sanes heutigen Bayern-Teamkollegen Serge Gnabry seinerzeit als Ersatz im Auge - und der damals 21-Jährige wäre sogar für einen absoluten Schnäppchenpreis zu haben gewesen.

Hier geht's zur ganzen Story .

FC Schalke 04: Verlässt Ozan Kabak den Klub - über Tauschgeschäft wird spekuliert

Schalke 04 braucht dringend Verstärkungen, doch ohne Geld wird es schwierig. Daher berichtet der Daily Telegraph , dass der Klub davon ausgehe, im Januar vom ein Angebot für Innenverteidiger Ozan Kabak zu erhalten.

Laut des Berichts sind die Königsblauen daran interessiert, Reds-Stürmer Divock Origi in einen Deal einzubinden, um die eigene Offensive zu beleben. Der 25-Jährige kam bislang nur zu fünf Einsätzen und musste zuletzt auch auf der Tribüne Platz nehmen.

Origi wurde jüngst auch mit einem Wechsel zu den in Verbindung gebracht. Von 2017 bis 2018 spielte er bereits für Wolfsburg in der .

