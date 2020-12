FC Schalke 04: Zorniger wohl Favorit auf Baum-Nachfolge, hohe Nicht-Abstiegsprämie für neuen Trainer? Alle News und Gerüchte zu S04 heute

Schalke 04 könnte schon bald einen neuen Trainer vorstellen, der frühere VfB-Coach Alexander Zorniger gilt als Favorit. Alle News zu S04 heute.

Schalke 04 hat auch gegen Arminia Bielefeld verloren und bleibt für das komplette Jahr 2020 damit bei nur einem -Sieg.

Interimscoach Huub Stevens wird auch beim -Spiel gegen den Regionalligisten Ulm am Dienstag noch an der Seitenlinie stehen. Den langfristigen Nachfolger für den entlassenen Manuel Baum soll Schalke indes in Alexander Zorniger gefunden haben.

Ihm würde dann wohl auch eine hohe Nicht-Abstiegsprämie winken, mit der S04 den neuen Coach offenbar lockt.

Mehr Teams

Der am Montag: Hier findet Ihr alle heutigen News und Gerüchte rund um S04.

Schalke 04: Hohe Nicht-Abstiegsprämie für neuen Trainer?

Schalke 04 will seinen neuen Trainer wohl mit einer hohen Nicht-Abstiegsprämie davon überzeugen, den Job beim Tabellenletzten der Bundesliga anzunehmen. Das berichtet der kicker am Montag.

Der vierte Coach in der laufenden Saison soll demnach zwar ein niedriges Grundgehalt beziehen, die Nicht-Abstiegsprämie bewege sich dafür aber im siebenstelligen Bereich. Angeblich noch vor Weihnachten will S04 den langfristigen Nachfolger für Manuel Baum präsentieren.

Bei der 0:1-Niederlage gegen Bielefeld am Samstag saß interimsmäßig Schalkes Jahrhundert-Trainer Huub Stevens auf der Bank. Auch beim Pokalspiel gegen Ulm am Dienstag wird der Niederländer die Mannschaft noch betreuen.

S04: Alexander Zorniger soll offenbar neuer Schalke-Trainer werden

Der aktuell vereinslose Alexander Zorniger soll offenbar im kommenden Jahr neuer Trainer des FC Schalke 04 werden. Das berichtet Sky am Sonntag unter Berufung auf eigene Quellen.

Während einer Live-Schalte wurde S04-Reporter Dirk große Schlarmann von einer namentlich nicht genannten Quelle mit den Worten kontaktiert: "Zorniger kommt als Trainer." Eine Bestätigung seitens des Vereins steht noch aus. Allerdings hatte bereits zuvor die Bild-Zeitung den 53 Jahre alten Ex-Trainer von mit den Königsblauen in Verbindung gebracht.

Quelle: imago images / Ritzau Scanpix

Zuletzt hatte Zorniger nach seiner Entlassung in Leipzig und beim den Weg ins Ausland gesucht und war knapp drei Jahre lang Cheftrainer von Bröndby in . Mit dem dänischen Top-Klub holte Zorniger 2018 den nationalen Pokal, wurde in der darauffolgenden Saison jedoch nach drei sieglosen Spielen in Folge entlassen.

Gleiches widerfuhr ihm in Leipzig, als er die Roten Bullen zunächst zu zwei Aufstiegen führte, nach einer weniger erfolgreichen Debütsaison in der 2. Liga aber schnell entlassen wurde. Anschließend übernahm er im Sommer 2015 für Huub Stevens beim VfB Stuttgart, holte mit den Schwaben in 15 Spielen jedoch lediglich 16 Punkte. Auf Zorniger folgte beim VfB Jürgen Kramny, am Ende stieg Stuttgart trotz allem ab.

Rummenigge über Schalke 04: Da könnten auch Mourinho und Guardiola nichts machen

Karl-Heinz Rummenigge hat sich zur komplizierten Situation des FC Schalke 04 geäußert. "Der Verein ist in einer sehr problematischen Lage. Es ist unglaublich schwer, da Ruhe rein zu bekommen. 29 Spiele nicht zu gewinnen, ist Wahnsinn", sagte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern im Sport1-Doppelpass.

Quelle: Imago Images / Poolfoto

Die Schalker unterlagen am Samstag auch im ersten Spiel nach der Entlassung von Manuel Baum unter Interimstrainer Huub Stevens mit 0:1 gegen Arminia Bielefeld und belegen mit jämmerlichen vier Punkten nach 13 Spieltagen den letzten Tabellenplatz.

Rummenigge könnte sich als neuen Schalke-Trainer beispielsweise Ralf Rangnick vorstellen, sagte aber angesichts der hoffnungslosen Lage der Königsblauen auch: "Da kannst du Guardiola und Mourinho holen, das wird alles nicht funktionieren."

Schalke 04: Der S04-Spielplan für die kommenden Wochen