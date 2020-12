Schalke 04: Manuel Baum freigestellt - Huub Stevens übernimmt als Interimstrainer

Die lange Sieglosserie des FC Schalke 04 hält an. Auch Manuel Baum konnte daran nichts ändern. Nun ereilt den Ex-Augsburg-Coach das Aus auf Schalke.

-Schlusslicht Schalke 04 hat die Reißleine gezogen und die Trennung von Trainer Manuel Baum (41) vollzogen. Als Interims-Nachfolger für zwei Spiele fungiert Schalkes Jahrhunderttrainer Huub Stevens (67). Dies gab Schalke am Freitag bekannt.

Die Königsblauen sind seit 28 Spielen ohne Sieg, am Mittwoch hatte S04 zu Hause 0:2 gegen den verloren. Am Samstag (15.30 Uhr) hat Schalke Heimrecht gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld.

"Mein blau-weißes Herz schlägt immer noch. Ich konnte nicht nein sagen", betonte Stevens bei seiner Präsentation am Freitag. Für den Niederländer ist es die vierte Amtszeit in Gelsenkirchen. Diesmal beerbt Stevens, der sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats bis auf Weiteres ruhen lässt, seinen Kollegen Baum. Er habe mit ihm kurz telefoniert und hoffe, "dass er aus dieser Situation lernen kann". Unter Baum war der Tabellenletzte in zehn Spielen ohne Sieg geblieben. Insgesamt ist S04 seit 28 Spielen ohne Dreier in der Bundesliga geblieben.

Schalke 04: Bleibt Huub Stevens auch im neuen Jahr? "Lasst Euch überraschen!"

Ob er tatsächlich nur für die beiden Heimspiele gegen Bielefeld sowie am 22. Dezember im Pokal gegen den SSV Ulm zurückkehrt, ließ Stevens bei der Pressekonferenz offen: "Lasst Euch überraschen!".

Angeblich hat Stevens, der im Schalker Aufsichtsrat sitzt, dem Klub empfohlen, den erfahrenen Retter Friedhelm Funkel zu engagieren. "Ich wurde bisher nicht angesprochen und mache mir darüber keine Gedanken", sagte Funkel dem SID am Freitag. Nach seinem Engagement bei hatte Funkel seine Trainerkarriere eigentlich für beendet erklärt.

Baum war erst am 30. September nach dem 2. Spieltag als Nachfolger von David Wagner vorgestellt worden. Ein Aufwärtstrend ist seitdem nicht zu erkennen. Seither hat er keine Partie mit den Königsblauen gewonnen. Baums Punkteschnitt von 0,4 (zehn Spiele, vier Remis, sechs Niederlagen) in der Bundesliga ist der schlechteste eines Schalke-Trainers in der Vereingeschichte.

FC Schalke 04: Drei Kandidaten für Trainerposten

Sky-Reporter Dirk große Schlarmann nennt Friedhelm Funkel , Dimitrios Grammozis und Thorsten Fink als mögliche Kandidaten mit den besten Chancen auf eine langfristige Anstellung.

Bereits am Donnerstag berichtete die Bild , dass sich Stevens intern für Funkel als Trainer ausgesprochen habe und auch Unterstützung aus den Reihen der legendären Eurofighter habe. Schon zu Beginn der Woche sei Stevens mit dieser Idee an den Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Jens Buchta herangetreten. Auch bei Sportvorstand Schneider soll es einen entsprechenden "Feuerwehrmann-Plan" gegeben haben.