FC Schalke 04 vs. SSV Ulm jetzt im LIVE-TICKER: DFB-Pokal heute live - 1:0

Der FC Schalke 04 spielt heute in der zweiten DFB-Pokal-Runde gegen den SSV Ulm 1846. Goal begleitet die Partie in der Veltins Arena im LIVE-TICKER.

zum Jahresausklang! Der will heute um 18.30 Uhr gegen den SSV Ulm in die dritte Runde des Pokalwettbewerbs einziehen.

Goal ist hier und heute im LIVE-TICKER mit dabei und begleitet die vollen 90 Minuten aus Gelsenkirchen live. Hier findet Ihr ein paar Infos zur Übertragung der vollen 90 Minuten live im TV und LIVE-STREAM.

SSV Ulm - FC Schalke 04 1:0 (0:0) Tore: 1:0 Serdar (27.) Aufstellung Ulm Reule - Stoll, Reichert, Geyer, Schmidts - Heußer, Sapina, Jann, B. Coban - Rühle, Gashi Aufstellung Schalke 04 Fährmann - Ludewig, Nastasic, Sane, Oczipka, Becker - Stambouli - Skrzybski, Harit, S. Serdar - Raman Gelbe Karten: -

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

FC Schalke 04 vs. SSV Ulm heute im LIVE-TICKER: Tor durch Serdar, 1:0

24. | Und der nächste Standard - Ecke von links in den Strafraum, es gelingt aber keinem Ulmer, das Leder festzumachen oder abzulegen. Schalke auf der anderen Seite bringt die Kugel aber auch nicht hinten raus.

22. | Freistoß für Ulm links im Mittelfeld. Burak Coban schlägt das Leder nach vorne und vor dem Fünfer klären die Königsblauen.

19. | Wahr ist allerdings auch, dass die Knappen sich mittlerweile sichtlich bemühen, hier durch schnelles Umschaltspiel und das Breitmachen des Spiels schnell nach vorne zu kommen, wobei der Regionalligist noch etwas höher steht.

17. | Der SSV Ulm hat in der Arena auf Schalke (etwas) mehr Ballbesitz als der Bundesligist.

14. | Jetzt mal wieder die Ulmer mit Nicolas Jann, der links vor dem Tor stehend aus recht spitzem Winkel einfach mal aus zehn Metern abzieht. Fährmann ist rechtzeitig auf dem Boden.

11. | Konter über Suat Serdar, der blitzschnell umschaltet, links den Kollegen Raman sucht und findet - der Stürmer allerdings wieder mit einem Schuss aus der zweiten Reihe, der deutlich über die Querlatte hinweg rauscht. Kollege Harit merkt an, dass es vielleicht besser gewesen wäre, ihm den Ball zu überlassen. Das sieht Raman scheinbar anders.

9. | Der vorhin zwischenzeitlich als nicht einsatzfähig beschriebene Ludewig rennt im Mittelfeld Nicolas Jann um, dieser schreit laut auf und geht zu Boden, rappelt sich dann allerdings auch zügig wieder aus und spielt weiter.

7. | Benito Raman bekommt links vor dem Sechzehner nun den Ball und versucht dann gleich aus gut 18 bis 20 Metern den Abschluss, aber der Ball hat zu wenig Überraschendes, um Maximilian Reule im Tor der Ulmer ernsthaft zu prüfen.

6. | Die Schalker nun einmal auf dem Weg nach vorne, Steven Skrzybski auf der rechten Seite, bringt den Ball im Bogen vor das Tor, doch da ist niemand mitgelaufen, der sich als dankbarer Abnehmer hätte erweisen können.

3. | Ulm bringt die Kugel von links rein an den Fünfer, Ralf Fährmann kommt raus und befördert das Leder zunächst einmal mit der Doppelfaust raus dem Gefahrenbereich.

2. | Die Hausherren in Gelsenkirchen, der Regionalligist aus Ulm, in der Anfangsphase das aktivere, das mutigere, das zielstrebigere Team. Die Knappen laufen hinterher. Die erste Ecke.

1. | Schiedsrichter Daniel Schlager aus Hügelsheim bei Baden-Baden pfeift das Spiel in diesem Augenblick an. Los geht es!

FC Schalke 04 vs. SSV Ulm heute im LIVE-TICKER: Anstoß

vor Beginn | Die Ulmer, schon 2018 als Pokalschreck gegen den damaligen Titelträger in Erscheinung getreten, rechnen sich auf Schalke, wo man nach Tausch des Heimrechts spielt, durchaus ihre Chancen aus. "Wir haben auf jeden Fall eine Chance. Am Ende des Tages sind es auch nur Menschen, auch wenn sie spielen. Sie sind aktuell sehr verunsichert und wenn wir da vielleicht 1:0 in Führung gehen, dann ist vielleicht auch was möglich", wie Spatzen-Torjäger Tobias Rühle erklärt.

vor Beginn | Dennoch fordert Schalkes Übergangstrainer (Lizenz bis zum Jahreswechsel gültig) Zusammenhalt, um eine Runde weiter zu kommen und bittet um Rückendeckung. "Es bringt nichts, auf die Mannschaft draufzuhauen. Wenn man das macht, bleibt überhaupt kein Vertrauen mehr übrig", so der Niederländer vor dem heutigen Spiel.

vor Beginn | Der FC Schalke 04 "jagt" derzeit den für uneinholbar gehaltenen Negativ-Rekord von Tasmania Berlin in der Bundesliga. Die Knappen sind seit 29 Spielen ohne Sieg, die Hauptstädter brachten es 1965/66 auf 31 Spiele. In dem Jahr war Ludwig Erhard Bundeskanzler und der F.C. Hansa Rostock wurde gegründet. Es ist also schon etwas her.

vor Beginn | Mit 4:1 hat der FC Schalke 04 in der ersten Pokalrunde gegen den 1. FC Schweinfurt 05 gewonnen. Das war am 3. November dieses Jahres und der letzte Sieg der Knappen überhaupt, wobei das Ergebnis am Ende etwas zu hoch ausfiel, weil der Bayern-Ligist lange gut mitgehalten hatte. Die heutigen Gastgeber hatten sich unterdessen gegen den Zweitligisten (2:0) durchgesetzt.

vor Beginn | In seinem zweiten Spiel als Feuerwehrmann wechselt Huub Stevens das Team nach der 0:1-Pleite in Bielefeld auf fünf Positionen. Matija Nastasic und Timo Becker sind neu im Team und bilden mit Stamouli eine Dreierkette. Sane und Kabak sind nicht im Kader. Im Mittelfeld fehlt Kapitän Omar Mascarell angeschlagen, außerdem bleiben Bonjellas und Mendyl außen vor. Amine Harit, Steven Skrzybski und Kilian Ludewig beginnen heute.

vor Beginn | Schalke 04 beginnt wie folgt: Fährmann - Stambouli, Becker, Nastasic - Ludewig, Harit, Serdar, Oczipka - Skrzybski, Schöpf - Raman.

vor Beginn | Im Vergleich zur 1:2-Niederlage in der Regionalliga Südwest gegen Hessen Kassel hat Trainer Holger Bachthaler drei Wechsel vorgenommen. In der Abwehrreihe ist Marcel Schmidts für Kehl am Start, Im Mittelfeld ersetzt Albano Gashi den Sportsfreund Beck und Nicolas Jann ist für Rühle im Team.

vor Beginn | Der SSV Ulm 1846 Fußball beginnt mit dieser Mannschaft: Reule - Stoll, Reichert, Schmidts, Geyer - Jann, Heusser, Gashi, Sapina - Coban, Rühle.

Vor Beginn | Herzlich willkommen im DFB-Pokal zur Begegnung der zweiten Hauptrunde: SSV Ulm vs. FC Schalke 04.

FC Schalke 04 vs. SSV Ulm heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung Ulm:

Reule - Stoll, Reichert, Geyer, Schmidts - Heußer, Sapina, Jann, B. Coban - Rühle, Gashi

Aufstellung Schalke 04:

Fährmann - Ludewig, Nastasic, Sane, Oczipka, Becker - Stambouli - Skrzybski, Harit, S. Serdar - Raman

FC Schalke 04 vs. SSV Ulm heute im LIVE-TICKER: Weitere Fakten vor dem DFB-Pokal

Schiedsrichter:

Schlager, Daniel (Hügelsheim) - Hauptschiedsrichter

Thomsen, Martin (Kleve)

Pelgrim, Marcel (Bocholt)

Exner, Florian (Beelen)

Voraussichtliche Aufstellungen:

Reule - Stoll, Reichert, Geyer, Schmidts - Heußer, Sapina, Beck, B. Coban - Rühle, Higl

Fährmann - Thiaw, Kabak, Sané, Oczipka - Stambouli - Skrzybski, Harit, S. Serdar - Kutucu, Raman

Quelle: Getty Images

FC Schalke 04 vs. SSV Ulm heute live im TV und LIVE-STREAM sehen? Alle Infos zur Übertragung

SSV Ulm - FC Schalke 04 heute live ... im TV Sky im LIVE-STREAM Sky Go und Sky Ticket LIVE-TICKER Goal

FC Schalke 04 vs. SSV Ulm heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie im DFB-Pokal

Das DFB-Pokal-Spiel gegen den Regionalligisten SSV Ulm beschließt das Horrorjahr von Schalke 04. Im Hintergrund wird längst für die zweite Liga geplant.

Gelsenkirchen (SID) Die Peitsche hat Huub Stevens weggelegt. "Die Jungs sind am Boden, da kannst du nicht noch drauftreten. Da musst du es auch mal mit Zuckerbrot versuchen", sagte der Jahrhunderttrainer von Schalke 04 vor seinem zweiten und letzten Auftritt als Interimscoach. Das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den Regionalligisten SSV Ulm soll zum Ende des Horrorjahres 2020 noch ein kleines Erfolgserlebnis bringen: "Jeder Moment kann wichtig sein, um vom Boden wegzukommen."

Punkte im Kampf gegen den vierten Abstieg in der Vereinsgeschichte gibt es nicht, die Sieglos-Serie von 29 Bundesligaspielen kann ebenso wenig beendet werden - helfen kann die Partie in der größten Krise seit über 30 Jahren dennoch, vor allem mental. "Wenn du so viele Spiele nicht gewinnst, ist es ganz normal, dass es eine Kopfsache wird", erklärte Stevens, der trotz der aussichtslosen Situation noch Chancen auf den Klassenerhalt sieht: "Wir haben noch so viele Spiele zu gehen, die Möglichkeit ist noch immer da, daran müssen wir uns festhalten."

Die Planungen für einen Abstieg laufen allerdings längst. Wie schon 2019, als Stevens als Aushilfstrainer seinen Herzensverein rettete, müssen die Königsblauen in den nächsten Monaten die Unterlagen für die zweite Liga einreichen. Vor zwei Jahren bekamen sie trotz Verbindlichkeiten von 219 Millionen Euro die Lizenz ohne Auflagen. Mittlerweile ist - vor allem wegen der Corona-Pandemie - der Schuldenstand auf rund 240 Millionen Euro gestiegen.

Zusammenstreichen muss Schalke vor allem seinen Personaletat, der sich noch immer auf etwa 100 Millionen Euro im Jahr beläuft. Zudem sind Spielerverkäufe unausweichlich. Für den Amerikaner Weston McKennie, bislang an ausgeliehen, ist eine feste Ablösesumme von 18,5 Millionen Euro vereinbart, wenn der italienische Rekordmeister wie zu erwarten die erreicht.

Nennenswerte Beträge dürften auch Ozan Kabak und Amine Harit einbringen, die Verträge auch für die zweite Liga haben. Das gilt nach Medienberichten nicht für Nationalspieler Suat Serdar, Abwehrchef Salif Sane und Stürmer Mark Uth. Stevens, der während seines Trainer-Intermezzos sein Amt als Aufsichtsrat ruhen lässt, will Sportvorstand Jochen Schneider seine Erkenntnisse über den Schalker Kader auch mit Blick auf das Transferfenster im Januar mitteilen. Welche das sind, wollte er nicht verraten.

Nach dem Pokalspiel schickt der 67-Jährige die Spieler in Kurzurlaub über die Feiertage, dann ist sein vierter Trainerjob auf Schalke vorbei: Die Lizenz, die er eigens noch einmal beantragen musste, läuft zum Jahresende aus. Sein Nachfolger, möglichst ein Routinier wie Friedhelm Funkel, soll noch vor Weihnachten vorgestellt werden - ehe Schneider, vor allem nach seinen Fehlgriffen mit David Wagner und Manuel Baum massiv in der Kritik, im Sommer bereits seinen Trainer Nummer fünf aussuchen soll. Wahrscheinlich für die zweite Liga.

Quelle: SID

FC Schalke 04 vs. SSV Ulm heute im LIVE-TICKER: Der DFB-Pokal im Überblick