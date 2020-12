FC Schalke 04 gegen den SSV Ulm 1846: Der DFB-Pokal heute LIVE im TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und in den Highlights

Der FC Schalke 04 spielt heute im DFB-Pokal - das Bundesliga-Kellerkind ist gegen den SSV Ulm gefragt. Goal zeigt, wie das Spiel übertragen wird.

Das letzte Pflichtspiel des Jahres steht an: Der empfängt den SSV Ulm 1846. Anstoß in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ist heute um 18.00 Uhr.

Für den FC Schalke 04 bietet das die Gelegenheit, mit einem Sieg aus dem schrecklichen Jahr 2020 zu gehen. Nicht nur mit Blick auf die Corona-Pandemie war es ein Jahr zum Vergessen, kein Schalke-Fan wird die vergangenen Monate schnell vergessen.

29 Bundesligabegegnungen am Stück konnte der Tabellenletzte nicht gewinnen, immerhin gab es in der ersten -Runde einen 4:1-Sieg gegen den 1. FC Schweinfurt. Nun sollen die alten Bekannten Huub Stevens und Mike Büskens das sinkende Schiff retten. Sollten die Schalker allerdings heute gegen den Regionalligisten verlieren, wäre das die Kirsche auf der Horrortorte.

Mehr Teams

Eigentlich sollte das Spiel in Ulm stattfinden, allerdings wurde das Heimrecht der beiden Teams getauscht. Gründe dafür gab es mehrere, als Gegenleistung bekam Ulm ein Testspiel im heimischen Donaustadion versprochen. Dieses wird nach der Corona-Pandemie ausgeführt.

Kann Schalke überhaupt noch gewinnen oder nutzt Ulm die mittlerweile 11-monatige Schwächephase der Schalker aus? Goal erklärt in diesem Artikel, wie der DFB-Pokal heute übertragen wird.

FC Schalke 04 gegen SSV Ulm 1846 heute LIVE verfolgen: Die Partie im DFB-Pokal im Überblick

Begegnung SSV Ulm 1846 vs. FC Schalke 04 Wettbewerb DFB-Pokal, 2. Runde Datum Dienstag, 22. Dezember, 18.00 Uhr Ort Veltins-Arena Zuschauer Keine

FC Schalke 04 vs. SSV Ulm 1846: DFB-Pokal heute LIVE im TV verfolgen - So geht's

Gute Nachrichten für alle Fußball-Fans, die sich am Ende des Jahres nochmal auf einen entspannten Sportabend freuen - natürlich vor dem Fernseher. Das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem SSV Ulm 1846 wird heute LIVE im TV übertragen!

Der Fernsehsender Sky hält die Rechte an der Begegnung und wird daher das Spiel übertragen. Sky Sport 5 und Sky Sport 5 HD sind die Sender, auf denen ihr Benito Raman und Co. in Aktion sehen könnt.

S04 gegen Ulm LIVE auf Sky: Michael Born kommentiert

Sender : Sky Sport 5, Sky Sport 5 HD

: Sky Sport 5, Sky Sport 5 HD Anstoß : 18.00 Uhr

: 18.00 Uhr Beginn der Übertragung : 18.00 Uhr

: 18.00 Uhr Kommentar: Michael Born

Quelle: imago images

Schalke gegen Ulm heute nicht kostenlos zu sehen: So teuer ist der DFB-Pokal bei Sky

Da Sky ein Pay-TV-Sender ist, müsst ihr für das Programm, also auch für die Spiele des DFB-Pokals, ein Abonnement abschließen. Bei Sky gibt es unterschiedliche Pakete, die ihr buchen könnt und die euch unterschiedliche Sendungen und Streams anbieten.

Um den DFB-Pokal verfolgen zu können, benötigt ihr das "Sport"-Paket, wo auch die oder Formel 1 enthalten sind. Alles weitere zu den Kosten und Preisen von Sky findet ihr auf der Website von Sky.

Schalke, Köln, Leipzig, Hoffenheim, Augsburg: Die Sky-Konferenz zum DFB-Pokal

Da Sky die Rechte an allen Begegnungen des DFB-Pokals hält, strahlt der Fernsehsender aus Unterföhring auch eine Konferenz aller zeitgleichen Partien aus. Heute unter anderem mit dabei: , der und auch der FC Schalke 04.

Sender: Sky Sport 2, Sky Sport 2 HD

Sky Sport 2, Sky Sport 2 HD Anstoß : 18.00 Uhr

: 18.00 Uhr Countdown : Ab 16.35 Uhr auf Sky Sport News

: Ab 16.35 Uhr auf Sky Sport News Moderation : Esther Sedlaczek

: Gezeigte Begegnungen: ​ SSV Ulm 1846 - FC Schalke 04 | Kommentar: Toni Tomic - RB Leipzig | Florian Schmidt-Sommerfeld 1. FC Köln - | Hansi Küpper - SpVgg | Holger Pfandt



FC Schalke 04 gegen SSV Ulm 1846 im LIVE-STREAM: So wird der DFB-Pokal heute LIVE übertragen

Wie jeder halbwegs vernünftige und moderne Fernsehsender hat auch Sky den Sprung ins Internet geschafft und überträgt das Spiel zwischen Schalke und dem SSV Ulm heute im LIVE-STREAM.

Dafür hat Sky zwei Möglichkeiten ausgetüftelt, die auf dem ersten Blick etwas kompliziert aussehen. Wir haben sie für euch unter die Lupe genommen und erklären euch, welches die richtige Option für euch ist, wenn ihr heute den DFB-Pokal LIVE verfolgen wollt.

Sky Go: Schalke 04 gegen SSV Ulm mobil streamen

Sky Go ist für Fans, die bereits Kunde bei Sky sind. Wenn ihr also beispielsweise das Sky-Sport-Paket gebucht habt, könnt ihr alle Übertragungen, die auf dem TV freigeschaltet sind, auch auf Sky Go verfolgen.

Alles, was ihr dafür benötigt, ist die SkyGo-App, welche kostenlos ist. Diese findet ihr unter anderem im Play Store oder App Store. Herunterladen, anmelden und richtigen Stream auswählen. Alle weiteren Informationen zu Sky Go findet ihr hier.

Quelle: imago images / Poolfoto

Sky Ticket: So könnt ihr Schalke - Ulm unverbindlich im LIVE-STREAM verfolgen

Ihr seid noch nicht Sky-Kunde und habt auch keine Lust, euch für eine halbe Ewigkeit mit einem Abonnement an den Fernsehsender zu binden und monatlich einen hohen Betrag zu überweisen? Dann sollte euch das Sky Ticket schon eher liegen.

Dieses schaltet nämlich nur für kurze Zeit gewisse Inhalte frei und ist unverbindlich - ihr müsst hier also keine Angst vor einem Knebelvertrag oder Ähnlichem haben. Auch die SkyTicket-App ist kostenlos zum Download verfügbar (Play Store und App Store), hier gibt es mehr Informationen zum Sky Ticket.

FC Schalke 04 empfängt den SSV Ulm 1846: Die Highlights des DFB-Pokals kostenlos auf YouTube

Gute Nachrichten für all diejenigen, die das Spiel nicht LIVE verfolgen können: Ihr könnt im Anschluss an das Spiel die Highlights kostenlos sehen!

Sky hält nicht nur die Rechte an der LIVE-Übertragung, sondern darf auch die Highlights veröffentlichen. Dabei ist der Sender aus Bayern so zuvorkommend und tut das auf seinem YouTube-Kanal, wo ihr die Highlights der Spiele nach kurzem Warten kostenlos sehen könnt.

Der @ssvulm1846fb und der #S04 tauschen im @DFB_Pokal das Heimrecht - alle Infos dazu hier ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) November 18, 2020

FC Schalke 04 gegen den SSV Ulm im LIVE-TICKER: Goal hilft, so gut es geht

Ihr könnt oder wollt das Spiel nicht im LIVE-STREAM sehen, aber das Ergebnis dürft ihr trotzdem nicht verpassen? Dann solltet ihr beim Goal LIVE-TICKER vorbeischauen - schließlich wird hier alles genau beschrieben.

Jede wichtige Situation - Tor, Torchance, Karte, Auswechslung, Foul, strittige Szene - wird hier in Echtzeit beschrieben und mit Hintergrundwissen belegt. Hier entlang!

Quelle: Getty Images

So laufen der FC Schalke 04 und der SSV Ulm heute auf: Die Aufstellungen im DFB-Pokal

Ihr wollt perfekt auf das Spiel heute vorbereitet sein? Dann klickt euch etwa eine Stunde vor Anpfiff noch einmal in diesen Artikel, bis dahin werden die Aufstellungen hier eingetragen.