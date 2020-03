Schalke 04, News und Gerüchte: Liverpool angeblich an S04-Talent dran, Serdar sieht Schalke auf richtigem Weg

Nach dem AC Milan soll sich auch der FC Liverpool stark für das S04-Talent Malick Thiaw interessieren. Alle News und Gerüchte zu S04.

Noch ist nicht einmal klar, ob und inwieweit die kommende Fußball-Saison von der Ausbreitung des Coronavirus betroffen sein wird, doch die Spekulationen über Spielerwechsel im Sommer sind trotzdem im Gange. An Schalkes Talent Malick Thiaw sind angeblich gleich mehrere europäische Top-Klubs interessiert.

Guten Morgen, Schalker! 👋



Wir sind natürlich auch heute wieder für euch da und wünschen euch einen schönen Sonntag!#S04 | #WirBleibenZuhause | #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/jq5AvSOvMQ — (🏠) (@s04) March 22, 2020

In einem Interview mit dem Vereinsmagazin hat Suat Serdar zudem betont, dass sich sein Verein auf dem richtigen Weg befinde. Zwar wird es noch einige Wochen dauern, bis der Spielbetrieb in der wieder aufgenommen werden kann, doch dann habe Schalke eine große Zukunft vor sich.

Der FC Schalke 04 am Sonntag: Hier findet Ihr heute alle News und Gerüchte zu S04.

Liverpool angeblich an S04-Talent Malick Thiaw dran

Der ist einem Bericht des Mirror zufolge an Schalkes Abwehrtalent Malick Thiaw interessiert. Der 18-Jährige steht noch bis 2021 bei den Königsblauen unter Vertrag und kann angeblich für eine fixe Ablösesumme in Höhe von acht Millionen Euro gehen.

Die Reds sehen in Thiaw dem Bericht zufolge einen zweiten Joel Matip, den sie 2016 ablösefrei aus Gelsenkirchen holten. Schalke bemüht sich angeblich um eine langfristige Verlängerung mit Thiaw, um auch die mögliche Ablösesumme in die Höhe zu treiben, doch die Gespräche haben bislang kein Ergebnis gebracht.

Mehr Teams

In den vergangenen Tagen war auch der AC Milan mit Thiaw in Verbindung gebracht worden.

Schalke - Amine Harit besucht Shisha-Bar trotz Corona-Maßnahmen

Offensivspieler Amine Harit vom Bundesligisten Schalke 04 ist mit einem nächtlichen Besuch einer Shisha-Bar negativ in die Schlagzeilen geraten. Trotz der derzeitigen Corona-Situation hielt sich der 22 Jahre alte Marokkaner nach Informationen der Bild -Zeitung Donnerstagnacht gegen 1.30 Uhr in der "Buddy Bar" in Essen auf .

"Es stimmt, Amine war mit einem Bekannten dort, weil ihm Zuhause die Decke auf den Kopf gefallen ist. Es war ein Fehler, den hat er jetzt auch eingesehen", bestätigte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider der Bild .

"Ich habe ihm nochmal den Ernst der aktuellen Lage vor Augen geführt. In dieser schlimmen Krisensituation sind Dinge, die gestern noch normal waren, heute nicht mehr zu tolerieren. Amine tut es sehr leid, und es wird nicht wieder vorkommen", so Schneider.

Suat Serdar sieht Schalke auf dem richtigen Weg: "Dann hat der Verein eine große Zukunft vor sich"

Mittelfeldspieler Suat Serdar ist der festen Überzeugung, dass der FC Schalke 04 in den nächsten Jahre einige Erfolge verbuchen kann. "Wir verfügen über einen der jüngsten Bundesliga-Kader und bewegen uns in der oberen Tabellenhälfte, das hätte vor der Saison kaum jemand gedacht", sagte der 22-Jährige im Interview mit dem Vereinsmagazins Schalker Kreisel , das vor der Corona-Pandemie geführt wurde: "Wenn Schalke weiter so intensiv arbeitet, dann hat der Verein eine große Zukunft vor sich."

Nach einer starken Hinrunde konnte Schalke in der Rückrunde bis zur Unterbrechung der Bundesliga nur einen Sieg holen. Serdar sei bewusst gewesen, "dass es nicht kontinuierlich positiv laufen kann", da man sich "in einem Lernprozess" befinde. "Schwankungen sind ein Teil der Entwicklung. Da müssen wir - und speziell die jungen Spieler - durch, um unser Potenzial anschließend noch stärker entfalten zu können." Er betonte: "Wir dürfen nur nicht ungeduldig werden."

FC Schalke 04 - Coronakrise: Diese Sparmaßnahmen kommen infrage

Die Klubführung des FC Schalke 04 berät derzeit über etwaige Maßnahmen, die nötig sind, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise einzudämmen. Laut Bild -Informationen kämen diesbezüglich hauptsächlich vier Bereiche infrage.

Demnach könnten zunächst sämtliche Transferpläne vorerst auf Eis gelegt werden. Welche anvisierten Zugänge Sportvorstand Jochen Schneider letztlich realisieren kann, hängt zudem maßgeblich davon ab, ob sich die Königsblauen für die qualifizieren.

Darüber hinaus wird momentan ein Gehaltsverzicht der S04-Profis thematisiert. Ähnlich wie bei Borussia Mönchengladbach, deren Spieler auf Teile ihres Gehaltes verzichten werden , sind auch auf Schalke Lohnabstriche denkbar.

Gleichermaßen wird zu regeln sein, wie der Klub mit den rund 600 festangestellten Mitarbeitern umgeht - Kurzarbeit wäre hierbei eine etwaige Maßnahme.

Indes scheint auch eine Einsparung bei der geplanten Neugestaltung des Klubgeländes "Berger Feld II", die insgesamt rund 80 Millionen Euro kosten soll, möglich. Dazu könnten einzelne Bauabschnitte vorerst verschoben werden.