Schalke 04 verliert deutlich gegen Augsburg! Die Bundesliga im TICKER zum Nachlesen

Im frühen Sonntagsspiel der Bundesliga kam es zum Duell zwischen Schalke 04 und dem FC Augsburg. Hier gibt es die Partie im TICKER zum Nachlesen.

Bei seinem verspäteten Debüt nach der Zahnpasta-Affäre hat Heiko Herrlich die Pleitenserie des gestoppt und den Absturz von Schalke 04 beschleunigt. 75 Tage nach seinem Dienstantritt feierte der 48-Jährige in seinem ersten Spiel auf der FCA-Trainerbank einen 3:0 (1:0)-Sieg in Gelsenkirchen, die Schwaben setzten sich nach vier Niederlagen wieder von der Abstiegszone ab.

Eduard Löwen erzielte in der sechsten Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß das Führungstor. Noah Sarenren Bazee (76.) und Sergio Cordova (90.+1) nutzten in der Schlussphase die nachlässige Defensivarbeit der Gastgeber, die in der Rückrundentabelle nur 16. sind. Für die hochverschuldeten Königsblauen, die wegen der Coronakrise finanziell besonders unter Druck stehen, wird die Rückrunde vor Geisterkulisse immer gruseliger: In neun Spielen in Folge ohne Sieg stehen 2:22 Tore zu Buche, die angestrebte Rückkehr in den Europapokal wird immer unwahrscheinlicher.

Herrlich, der mit einem spontanen Einkauf gegen die Quarantäne-Vorschriften verstoßen und das 1:2 vor einer Woche gegen den nur aus der VIP-Loge verfolgt hatte, sorgte bei der Aufstellung gleich für eine Überraschung: Für Kapitän Daniel Baier lief der Ecuadorianer Carlos Gruezo im Mittelfeld auf. "Ich freue mich riesig, dass es auch für mich endlich losgeht", sagte Herrlich bei DAZN.

Der Ex-Stürmer sah einen Start nach Maß: Löwen zirkelte einen Freistoß aus 20 Metern über die Mauer. Der Schalker Weston McKennie hatte die erste Augsburger Offensivaktion eingeleitet, indem er den Ball in der eigenen Hälfte vertändelte. Torhüter Markus Schubert, der schon bei fünf Gegentoren gepatzt hatte, kam nur noch mit den Fingerspitzen an den Ball.

Schalke-Coach David Wagner hatte gegenüber dem 0:4-Debakel im Revierderby bei auf drei Positionen gewechselt: Für die verletzten Jean-Clair Todibo (Sprunggelenk) und Amine Harit (Innenband) sowie den schwachen Benito Raman rückten Alessandro Schöpf, Rabbi Matondo und die Augsburger Leihgabe Michael Gregoritsch in die Startelf. Außerdem stellte er von Fünfer- auf Vierer-Abwehrkette um.

"Kritik ist total nachvollziehbar", sagte Wagner, der durch die verkorkste Rückrunde unter Druck geraten ist: "Der muss man sich stellen." Nach dem frühen Rückstand war die Verunsicherung der Schalker deutlich spürbar, die Fehlpässe im Aufbau häuften sich. Zumindest blieb den kriselnden Königsblauen ein gellendes Pfeifkonzert erspart. Für die erste Torannäherung sorgte Matondo, der nach einem Alleingang an Keeper Andreas Luthe scheiterte (28.).

"Augsburg ist sehr kompakt, macht das Spielfeld klein. Wir tun uns sehr schwer", urteilte Sportvorstand Jochen Schneider in der Pause. Doch auch in der zweiten Hälfte fand Schalke zunächst kein Rezept gegen die Augsburger Defensive, zu ungenau waren die Pässe, zu ideenlos die Offensivbemühungen. Die Gäste waren erneut mit einem Freistoß gefährlich: Philipp Max scheiterte aber an Schubert (69.).

Schalke 04 - FC Augsburg 0:3 (0:1) Tore: 0:1 Löwen (6.), 0:2 Sarenren-Bazee (76.), 0:3 Cordova (90. +1) Aufstellung S04 Schubert - Kenny, Sane, Nastasic, Oczipka - McKennie (74., Mercan) - Caligiuri (77., Boujellab), Serdar (56., Kutucu) - Schöpf - Gregoritsch, Matondo (77., Raman) Aufstellung FCA Luthe - Uduokhai, Jedvaj, Framberger, Max - Khedira, Löwen (70., Moravek), Gruezo (83., Oxford) - Vargas (59., Sarenren Bazee), Richter, Niederlechner (83., Cordova) Gelbe Karten: Vargas (8.), Gruezo (60.)

Nach der zweiten Niederlage im zweiten "Geisterspiel" liegen die Schalker in der -Tabelle weiter auf Rang 8 - die Patzer der Konkurrenz aus Freiburg und Wolfsburg wurden also nicht für den möglichen Sprung auf Platz 6 genutzt. Augsburg dagegen schiebt sich fürs Erste vor auf den zwölften Tabellenplatz.

Ein 3:0-Erfolg des abstiegsbedrohten FC Augsburg bei den ambitionierten Schalkern - und der fällt auch noch völlig verdient, wenn auch vielleicht ein Tor zu hoch aus. Der S04 kam nach dem frühen Rückstand offensiv gar nicht zur Geltung. Augsburg reichte eine konsequent umgesetzte Defensivtaktik, um den einfallslosen Gastgebern Paroli zu bieten. In der Schlussviertelstunde konterten die Gäste gegen nun hinten aufmachende Schalke zweimal erfolgreich. Ein wichtiger "Dreier" für die Spieler von Trainer Heiko Herrlich - und ein weiterer Dämpfer für die Königsblauen, die als Ziel ja einen Europapokal-Platz anvisieren.

Schalke 04 vs. FC Augsburg im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90' + 3' Dann ist das Spiel zu Ende. Augsburg gewinnt mit 3:0 auf Schalke.

TOOOR! - FC AUGSBURG 0:3 | Torschütze: Cordova

90' + 1' Der eingewechselte Cordova nutzt einen Fehler des jungen Mercan bei Schalke zum dritten Treffer für die Gäste. Nach einem Querpass von Sane knapp 40 Meter vor dem eigenen Tor wird Mercan bei der Ballannahme unter Druck gesetzt - und verliert dann die Kugel. Cordova stürmt alleine aufs Tor zu, umkurvt dann den herauseilenden Schubert und schiebt locker ein von der linken Seite. Es ist sein zweites Saisontor.

90' + 1' Drei Minuten werden noch nachgespielt.

90' Schalke hat sich diese Niederlage selbst zuzuschreiben: Von zwölf Abschlüssen im gesamten Spielverlauf kamen nur zwei auf den Augsburger Kasten. Dass es die Gäste so leicht haben würden, in Gelsenkirchen Zählbares mitzunehmen, hätten sie wohl vor dem Anpfiff nicht gedacht.

88' Max bringt den Ball aus dem rechten Halbfeld in den Strafraum, dort aber ist kein Teamkollege zur Stelle, um abzuschließen.

87' Freistoß für Augsburg nach einem Foul von Kutucu.

85' Schalker Chancen in der Schlussphase? Fehlanzeige!

Schalke 04 vs. FC Augsburg im LIVE-TICKER: WECHSEL

83' Bei Augsburg wird auch noch zweimal gewechselt: Gruezo verlässt das Feld, für ihn spielt nun Oxford. Und für Stürmer Florian Niederlechner ist nun Sergio Cordova mit dabei beim FCA.

79' Gut zehn Minuten vor dem Ende der Partie stehen die Schalker - und mal ein Bild zu benutzen - am Fuß eines sehr hohen Berges. Augsburg dagegen schaut ganz ruhig vom Gipfelkreuz herab und wartet darauf, welche Route die Gelsenkirchener für den Aufstieg wählen ...

Schalke 04 vs. FC Augsburg im LIVE-TICKER: WECHSEL

77' Schalkes Trainer Wagner reagiert sofort: Nassim Boujellab kommt für Caligiuri in die Partie. Außerdem spielt nun Benito Raman für Matondo.

TOOOR! FC Schalke 04 - FC AUGSBURG 0:2 | Torschütze: Sarenren-Bazee.

76' Das ist die Vorentscheidung auf Schalke: Nach einem langen Ball aus dem Mittelfeld in die Spitze bei den Augsburgern grätschen die Schalker in der Defensive entscheidend am Ball vorbei. So kommt der erst vor wenigen Minuten eingewechselte Sarenren Bazee an die Kugel. Im Strafraum bleibt der Stürmer cool, er schlägt noch einen Haken und verwandelt dann mit rechts ins rechte Eck. Sein erstes Saisontor könnte wertvoller für den FCA nicht sein.

75' Der letzte Schussversuch der Gastgeber liegt schon gut zehn Minuten zurück. Augsburg verteidigt noch immer ohne Mühe.

Schalke 04 vs. FC Augsburg im LIVE-TICKER: WECHSEL

74' Offensiver Wechsel deshalb auch bei den Gastgebern: Für Westzon McKennie kommt der 19 Jahre alte Levent Mercan in die Partie.

73' Noch gut 15 Minuten. Schalke muss nun die Ordnung langsam aufgeben und mehr nach vorne investieren.

71' Gregoritsch kommt nach der Hereingabe an der Fünferlinie im Duell gegen Uduokhai zum Kopfball, der aber links am Tor vorbeifliegt. Schiri Stegemann entscheidet dann aber auf Freistoß für den FCA, da sich der Schalker Stürmer seiner Ansicht nach unfair eingesetzt hatte im Zweikampf.

71' Schalke kommt zu einer Ecke auf der rechten Seite.

Schalke 04 vs. FC Augsburg im LIVE-TICKER: WECHSEL

70' Bei Augsburg spielt nun der ehemalige Schalker Jan Moravek anstelle des 1:0-Schütze Eduard Löwen.

69' Dieses Mal schießt Philipp Max den Freistoß - mit links aufs linke Eck. Schubert fliegt aber dorthin und boxt den halbhoch an der Mauer vorbeifliegenden Ball aus der Gefahrenzone.

68' McKennie ringt Niederlechner in zentraler Position zu Boden. Wieder ein Freistoß für den FCA aus einer guten Entfernung.

66' Schalke hat nach dem Seitenwechsel zwei Abschlüsse zu verzeichnen bisher - und keiner davon kam auf den Kasten von Luthe. Anders die Gäste: Alle drei Versuche erreichten das Tor, aber S04-Schlussmann Schubert war stets auf dem Posten.

65' Schubert fängt den Ball nach einem halbhohen Schuss von Richter aus zentraler Position ab.

64' Gut 25 Minuten sind noch zu spielen. Und es wird wohl so laufen wie so oft im Fußball: Nun wird die Hektik auf dem Platz noch zunehmen, da Schalke die Zeit langsam aber sicher davonläuft.

63' Caligiuri hat nach einem Handspiel von Framberger die Chance, bei einem Freistoß für Gefahr zu sorgen. Allein: Diese Chance lässt er aus.

62' Nachdem weniger Sekunden vorher Richter am Schalker Strafraum einen Distanzschuss ansetzt, der geblockt wird, ist es dann auf der anderen Seite Gregoritsch, der mit seinem Abschluss nicht durchkommt.

Schalke 04 vs. FC Augsburg im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

60' Nach einem Foul im Mittelfeld an Gregoritsch sieht Augsburgs "Sechser" Gruezo seine erste Gelbe Karte in dieser Bundesliga-Saison.

Schalke 04 vs. FC Augsburg im LIVE-TICKER: WECHSEL

59' Auch die Gäste wechseln nun, da es für den angeschlagenen Vargas nicht weiter geht. Für ihn kommt Noah Joel Sarenren Bazee auf den Platz.

57' Knapp 15 Minuten sind im zweiten Durchgang bereits gespielt. Es gibt intensive Duelle am Rande des Erlaubten - und sonst gar nicht so viel. Schalke macht aus dem Plus beim Ballbesitz weiter sehr, sehr wenig. Augsburg konzentriert sich mit Erfolg auf die Defensive.

Schalke 04 vs. FC Augsburg im LIVE-TICKER: WECHSEL

56' Schalke wechselt aus: Für Serdar ist nun Ahmet Kutucu in der Partie.

55' Wieder so eine hektische Phase. Vargas und Serdar liegen an unterschiedlichen Stellen des Platzes nun am Boden. Für Serdar geht es wohl nicht weiter.

54' Jetzt im Mittelfeld ein Foul an Vargas. Freistoß für Augsburg. Schalke im Moment nur zu zehnt, da Serdar noch an der Seitenlinie behandelt wird.

52' Freistoß für Schalke nach einem Foul von Khedira an Serdar. Caligiuri bringt den Ball aus mehr als 30 Metern in den Strafraum, dort aber springen die Augsburger Verteidiger höher als Sane, der vergeblich auf einen Abschluss per Kopf hofft.

50' Niederlechner läuft bei einem Augsburger Angriff über die linke Seite in den Strafraum, bekommt dann bei seinem flachen Abschluss aufs lange Eck aber nicht genug Druck auf den Ball. Schubert hält im Fünfer ohne Probleme.

50' Mit Raman, Kutucu und Burgstaller hat Schalke-Trainer Wagner noch einige Optionen für die Offensive auf der Bank sitzen.

48' Augsburg rückt weit auf. So wollen die Herrlich-Schützlinge Kombinationen der Schalker im Aufbau gleich zu Beginn unterbinden - und den Ball weit vom eigenen Strafraum fernhalten.

47' Die Gastgeber spielen nun nach dem Seitenwechsel auf die menschenleere Nordkurve zu. Die Anfeuerung von dort müssen sich die S04-Profis also dazu denken.

46' Foul von Max an Kenny in der gegnerischen Hälfte. Freistoß für Schalke.

46' Keine Wechsel auf beiden Seiten. Im Verlauf der zweiten 45 Minuten haben die Teams nun noch je drei Gelegenheiten, um bis zu fünfmal zu wechseln.

Schalke 04 vs. FC Augsburg im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

46' Der Ball rollt wieder. Schalke stößt an zum zweiten Durchgang.

HALBZEITFAZIT | Als sich beide Mannschaften in der Anfangsphase eigentlich noch im Abtast-Modus befanden, gingen die Augsburger durch einen sehenswerten Freistoß von Eduard Löwen mit 1:0 in Führung (6.). Danach zogen sich die Gäste aus dem Süden Deutschlands recht weit zurück, um am eigenen Strafraum lückenlos die Schalke-Angriffe zu verteidigen. Das gelang den Herrlich-Schützlingen sehr gut. Schalke hatte zwar viel Ballbesitz, aber Gregoritsch, Matondo und Co. kamen an und in der Box fast nie in Abschlusspositionen. Die einzige Ausgleichschance hatte Matondo, aber Luthe wehrte am Fünfer stark ab (28.). In der zweiten Halbzeit wird Augsburg genau so weitermachen wollen - Schalke dagegen muss vieles anders machen, um zunächst mal zum Ausgleich kommen zu können.

Der FC Schalke macht zwar deutlich mehr fürs Spiel und hatte 79% Ballbesitz und 7-2 Torschüsse. Allerdings brachten die Knappen nur einen Schuss aufs Tor, was vor allem daran liegt, das die Gäste 53% ihrer Zweikämpfe gewinnen. Zudem sind die Fuggerstädter über 2 km mehr gelaufen im 1. Durchgang.



Aber: Der FCA, der zum 9. Mal in dieser Saison mit einer Führung in die Halbzeit geht, gewann keines der letzten 3-BL-Partien nach Pausenführung (1 Remis, 2 Niederlagen).



Die Augsburger spielten im 1. Durchgang nur 80 Pässe - nie zuvor in dieser Saison hatte ein Team in der 1. Halbzeit so wenige Pässe gespielt!

Schalke 04 vs. FC Augsburg im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45' + 1' Pause auf Schalke. Der FC Ausgburg führt nach den ersten 45 Minuten mit 1:0. Torschütze: Löwen (6.).

45' Luthe boxt den Ball an der Fünfergrenze nach einer Flanke von Kenny aus der Box.

45' Die regulär letzte Minute im ersten Durchgang ist angebrochen. Viel Grund, viel nachspielen zu lassen, gibt es nicht.

43' Niederlechner kommt bei diesem Angriff der Augsburger über die rechte Seite, aber Nastasic blockt den Schuss im Strafraum. Keine Gefahr für das von Schubert gehütete S04-Tor.

41' Effektive Augsburger. Mit einem Torschuss - nämlich dem von Löwen zum 1:0 in der 6. Minute - haben die Gäste bisher maximalen Erfolg. Der Rest ist Spielkontrolle gegen ziemlich einfallslos anlaufende Schalker. Knapp fünf Minuten sind es noch bis zur Pause.

40' Den Standard tritt Max. Und Gregoritsch ist es am kurzen Pfosten, der dann den Ball für die Schalker aus der Box klärt.

39' Ein langer Ball auf die linke Seite soll Niederlechner erreichen. McKennie klärt aber im Strafraum noch so gerade vor ihm auf Kosten einer Ecke.

37' Schalke hat weiter etwa 75 Prozent Ballbesitz und eine recht gute Passquote, aber es gilt weiterhin: Da ist viel brotlose Kunst dabei, weil eben Augsburg rund um den Strafraum keine Lücken lässt und kaum einmal Fehler macht.

36' Schöpf unterläuft im Luftduell Gruezo, aber einen Freistoß bekommen die Augsburger da am Mittelkreis nicht zugesprochen.

35' Die Statistik weist gut zehn Minuten vor der Pause nun zwar vier Torschüsse der Hausherren aus, aber davon kam nur einer (der von Matondo vor wenigen Minuten) auch auf den Kasten.

33' Augsburg verteidigt nun auch mutig weiter vorne. Das schmeckt Schalke nicht so gut. Ein flüssiges Kombinationsspiel ist so kaum möglich - und lange Bälle finden bisher selten den Weg zu den Zielspielern.

31' Schalke betreibt zwar viel Aufwand auf dem Rasen, dabei aber springt sehr wenig raus. Das Tempo im Spiel ist auch nicht sonderlich hoch, dafür sorgen - wann immer sie im Ballbesitz sind - die Augsburger, die gerne und oft auf die Bremse treten.

29' Ecke für Augsburg. Die Gäste zeigen sich seit dem Führungstor eigentlich gar nicht mehr vor dem gegnerischen Tor. Nach Max' Standard kommt auch keine Chance zustande.

28' Ein schneller Schalker Angriff über die linke Seite: Matondo treibt den Ball in den Sechzehner. Seinen Schuss mit der rechten Innenseite wehrt Luthe im Grätschsitz aber mit dem linken Fuß gekonnt ab.

26' Zur Mitte der ersten Halbzeit als Heimteam in Rückstand - das würde nun in "normalen" Zeiten doch einige Reaktionen auf den Rängen der Schalker Arena hervorrufen. Die Bandbreite zwischen lautstarker Anfeuerung und Pfiffen ist da groß. So müssen sich die Hausherren irgendwie selbst zu mehr Angriffsaktionen ermuntern.

25' Ein Abschluss der Gastgeber aus der zweiten Reihe, aber beim Versuch von Matondo muss Luthe im FCA-Gehäuse nicht eingreifen. Der Ball fliegt hoch drüber.

25' Schalke-Stürmer Gregoritsch, früher ja auch in Diensten der Augsburger, kommt bis hierhin erst auf zehn Ballkontakte. Abschlüsse? Fehlanzeige!

23' Das, was Wagner von seinem Team vor dem Anpfiff gefordert hat, sind ihm seine Schützlinge nach wie vor schuldig: Mehr Zug zum Tor und bessere Kombinationen im Angriff will der Coach sehen. Bisher bringen das seine Spieler aber nicht auf den Rasen. Augsburg verteidigt weiter sehr konzentriert und eng an den Gegenspielern in der eigenen Hälfte.

22' Nach einem Freistoß von Philipp Max von der linken Seite segelt der Ball in die Strafraummitte, aber dann pfeift Stegemann die Szene ab: Abseits!

20' Eine recht hektische Phase in der Partie jetzt, bei der Schiri Stegemann gefordert und gefragt ist. In den Duellen geht es weiter recht hitzig zu, meist reklamieren bei unfairen Aktionen dann beide Seiten. Unter dem Strich schenken sich die Teams da aber nichts.

18' In der Schalker Hälfte lassen die Augsburger den Gegner relativ ungestört kombinieren, erst kurz hinter der Mittellinie wird es dann in Sachen Zweikämpfe intensiver.

16' Ein Blick in die Statistik: Augsburg überlässt den Schalkern oft den Ball (75:25 Prozent Anteile), auch in der Zweikampfbilanz und bei der Passquote hat Schalke Vorteile. Aber da Augsburg am Strafraum keine Lücken lässt, bringt das alles den Gastgebern keine Torchancen ein.

14' Von den Gelsenkirchnern war - bis auf den ersten Versuch von Gregoritsch in der 4. Minute - vor dem Tor des FCA noch nichts Erwähnenswertes zu sehen.

12' Niederlechner fällt im Strafraum, aber die Berührung von McKennie im Laufduell war nur minimal und nicht unfair. Schiri Stegemann lässt weiterspielen. Und es kommt keine Korrektur aus dem Videokeller vom VAR.

12' Die Gäste versuchen nach Balleroberungen in der eigenen Hälfte nun immer wieder, das Mittelfeld schnell zu überbrücken und so Niederlechner in Position zu bringen.

10' Schalke ist vom frühen Gegentreffer doch verunsichert, Augsburg verteidigt hinten meist mühelos.

Schalke 04 vs. FC Augsburg im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

8' Noch ein Freistoß für den S04 - und dieses Mal sieht der Übeltäter Gelb: Ruben Vargas wird für ein Foul an Caligiuri am rechten Strafraum-Rand verwarnt. Aus dem fälligen Freistoß machen die Schalker aber wieder nichts.

7' Jetzt ein Freistoß für die Hausherren nach einem Foul von Max an Caligiuri. Den blocken die Augsburger aber ab.

TOOOR! Schalke 04 - FC AUGSBURG 0:1 | Torschütze: Löwen

6' Eduard Löwen lässt die Gäste jubeln. Sein Freistoß mit rechts über die Schalker Mauer senkt sich weit ins links Toreck. Schubert fliegt da vergeblich hinterher. Optimaler Schuss, optimaler Start für den FCA in die Partie.

5' Foul an Khedira - Schöpf tritt ihm im Kampf um den Ball auf den Fuß. Freistoß für Augsburg aus gut 25 Metern in zentraler Position.

4' Erster Abschluss der Schalker: Schöpf spielt den Ball aus dem Zentrum nach links auf Gregoritsch. Dessen Flanke rutscht durch in Richtung Tor. Luthe geht zur Sicherheit mit einer Hand hin und lenkt die Kugel über die Latte. Die anschließende Ecke bringt dem S04 nichts ein.

3' Schalkes Caligiuri versucht es bei einem Angriff der Hausherren mit einem Schuss aus etwa 20 Metern von der halbrechten Seite. Augsburg blockt aber erfolgreich.

2' Erste intensive Duelle im Mittelfeld, die Spieler beider Teams gehen engagiert zur Sache.

Schalke 04 vs. FC Augsburg im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Das Spiel beginnt. Anstoß haben die Gäste aus dem Süden Deutschlands.

Vor Beginn | 16 Grad und bewölkt - das sind die Wetterbedingungen in Gelsenkirchen. Caligiuri und Augsburgs Khedira (als Ersatz für den heute nur auf der Bank sitzenden Baier) sind die beiden Kapitäne. Das soll es an Fakten vor Spielbeginn gewesen sein.

Vor Beginn | Fünf Minuten noch bis zum Anpfiff. Beide Mannschaften werden gleich - so langsam gewöhnt man sich bereits dran - getrennt voneinander auf den Rasen kommen. Und vor dem Start des Spiels gibt es noch eine Gedenkminute für die Opfer der Corona-Pandemie, zu der sich die Spieler rund um den Mittelkreis postieren werden.

Vor Beginn | Schiedsrichter der Partie ist gleich Sascha Stegemann aus Niederkassel. Der 35-Jährige pfeift sein zwölftes Spiel in dieser Saison. In der Rückrunde war er schon bei zwei Schalke-Partien verantwortlicher Mann an der Pfeife: beim 0:0 bei und beim 0:5 gegen Leipzig. Augsburg gewann in der Hinrunde unter Stegemanns Leitung 4:0 gegen Hertha BSC.

Vor Beginn | Die besseren Chancen, die Niederlage der Vorwoche heute mit einem Sieg zu kontern, dürften die Gastgeber haben. Zwar fehlt - das beteuerten im Vorfeld die Verantwortlichen und Spieler - die ansonsten gewohnte lautstarke Unterstützung von den Rängen in der Arena. Doch der Ärger nach der Derby-Pleite dürfte die nötige Energie freisetzen, um Augsburg unter Druck zu setzen. Schalke-Coach Wagner machte klar, dass er ein gutes Spiel seiner Mannschaft erwarte - und dass sie vor allem nach vorne mehr zeigt als zuletzt.

Vor Beginn | Am vergangenen Wochenende gab es sowohl bei den Gelsenkirchern als auch bei den Schützlingen von FCA-Coach Herrlich alles andere als glückliche Gesichter: Der S04 verlor beim BVB nach schwacher Leistung mit 0:4, Augsburg unterlag unglücklich 1:2 gegen Wolfsburg durch einen Treffer in der Nachspielzeit.

Vor Beginn | Die Lage für Augsburg ist mit Blick auf den Tabellenkeller noch dramatischer: Mit zurzeit 27 Zählern liegt der FCA auf Rang 14 und hat nur vier Zähler Vorsprung auf Düsseldorf, das heute Abend (18:00 Uhr) in Köln spielt. Anfang Februar gewannen die bayerischen Schwaben daheim 2:1 gegen Bremen - es folgten fünf Niederlagen, unterbrochen nur von einem Unentschieden gegen Freiburg Mitte Februar.

Vor Beginn | Schalkes bislang letzter und einziger Bundesliga-Sieg im so seltsamen Fußball-Jahr 2020 datiert vom 17. Januar (2:0 gegen Gladbach). Danach gab es vier Unentschieden und vier Niederlagen - und den Absturz auf Platz 8 in der Tabelle.

Vor Beginn | Das erste Bundesliga-Geisterspiel in der Arena auf Schalke ist in gewisser Weise ein passender Rahmen für das Duell zweier Teams mit einer bisher gruseligen Rückrunden-Bilanz: Der S04 ist in diesem Ranking auf Rang 16 gelistet (mit sieben Punkten), Augsburg hat nach der Winterpause nur vier Zähler geholt und ist damit Rückrunden-Schlusslicht.

Vor Beginn | Bevor wir zu den Spieler-Personalien kommen, schauen wir erst mal auf die Bank: Zum ersten Mal wird heute der neue FCA-Coach Heiko Herrlich sein Team in einem Bundesligaspiel von der Seitenlinie aus coachen können. Nach seiner Amtsübernahme Anfang März - er ersetzte Vorgänger Martin Schmidt - kam ihm erst die Corona-Pause und am vergangenen Wochenende noch sein "Quarantäne-Fauxpas" in die Quere. Herrlich nimmt Uduokhai für Suchy in die Viererkette, außerdem spielt auf der "Sechs" Gruezo anstelle von Baier. Augsburg wird in einem 4-2-3-1 beginnen.

Vor Beginn | Die Gäste aus Augsburg beginnen wie folgt: Luthe - Framberger, Jedvaj, Uduokhai, Max - Khedira, Gruezo - Richter, Löwen, Vargas - Niederlechner. Trainer: Herrlich.

Vor Beginn | Bei den Gastgebern fehlen heute Todibo und Harit nach ihren im Derby in Dortmund erlittenen Blessuren, zudem sitzt Raman zunächst nur auf der Bank. Für dieses Trio bringt Trainer David Wagner Schöpf, Matondo und Gregoritsch von Beginn an. Ob Schalke in einem 4-4-2 oder einem 3-4-3 agiert, dürfte wohl stark von den Spielsituationen und auch dem Spielverlauf abhängen. Mit Kabak hat der Coach noch eine nun wieder fitte Alternative mehr auf der Bank.

Vor Beginn | Die Aufstellung von Schalke 04: Schubert - Kenny, Sane, Nastasic, Oczipka - McKennie, Serdar - Caligiuri, Schöpf - Matondo, Gregoritsch. Trainer: Wagner.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 27. Spieltages zwischen dem FC Schalke und dem FC Augsburg.

Schalke 04 vs. FC Augsburg: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Schalke 04:

Schubert - Kenny, Sane, Nastasic, Oczipka - McKennie - Caligiuri, Serdar - Schöpf - Gregoritsch, Matondo

Bank: Nübel, Miranda, Kabak, Raman, Kutucu, Boujellab, Burgstaller, Thiaw, Mercan

Schalkes Trainer David Wagner verändert sein Team im Vergleich zur 0-4-Niederlage im Derby in Dortmund auf 3 Positionen: Michael Gregoritsch, Rabbi Matondo und Alessandro Schöpf ersetzen die verletzten Amine Harit und Jean-Clair Todibo, Benito Raman sitzt diesmal nur von Beginn auf der Bank.

Nach zuletzt 2 Partien ohne Einsatzminute steht der vom FC Augsburg ausgeliehene Michael Gregoritsch mal wieder in der Startelf bei S04.

Die Schalker-Startelf (1214 BL-Spiele) bestritt 510 BL-Spiele mehr als die Startelf der Gäste aus Augsburg (704 BL-Spiele).

Der FC Augsburg setzt auf folgende Aufstellung:

Luthe - Uduokhai, Jedvaj, Framberger, Max - Khedira, Löwen, Gruezo - Vargas, Richter, Niederlechner

Bank: Koubek, Lichtsteiner, Suchy, Gouweleeuw, Dordova, Baier, Moravek, Sarenren Bazee, Oxford

Beim FCA kommt Carlos Gruezo heute erst zu seinem 4. Saisoneinsatz. Dabei stand er aber immer in der Startelf.

Beim FCA nimmt Heiko Herrlich gegenüber dem 1-2 gegen Wolfsburg 2 Veränderungen vor: Felix Uduokhai und Carlos Gruezo starten für Marek Suchy und Daniel Baier (beide Bank).

Erst zum 2. Mal in dieser Saison nimmt Augsburgs Kapitän Daniel Baier zu Beginn des Spiels nur auf der Ersatzbank platz. Zuvor war dies nur am 6. Spieltag der Fall, damals verlor der FCA mit 0-3 gegen Leverkusen.

Einzig Florian Niederlechner stand an allen 27 Spieltagen dieser BL-Saison immer in der Augsburger Startelf.

Schalke 04 vs. FC Augsburg im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Der FC Augsburg gewann nur 1 von 17 Bundesliga-Partien gegen den FC Schalke 04 (7 Remis, 9 Niederlagen): 2-1 zu Hause im Dezember 2015.

Schalke 04 ist gegen den FC Augsburg seit 8 Bundesliga-Spielen ungeschlagen (4 Siege, 4 Remis), so lange wie gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten.

Nur bei Bayer 04 Leverkusen trat der FC Augsburg öfter in der Bundesliga an (9-mal), ohne zu gewinnen, als beim FC Schalke 04 (8-mal, 2 Remis, 6 Niederlagen).

Der FC Schalke 04 ist seit 8 Bundesligaspielen sieglos (4 Remis, 4 Niederlagen), das war S04 schon in der Vorsaison an den Spieltagen 19 bis 26 passiert. Damals endete der Negativlauf am 27. Spieltag mit einem 1-0 in Hannover.

Der FC Schalke 04 traf in den letzten 8 Bundesligaspielen insgesamt nur 2-mal, weniger als alle anderen Teams in diesem Zeitraum. 4 Tore in 9 Rückrunden-Spielen sind eingestellter Vereinsnegativrekord (zuvor nur 1965/66).

Der FC Schalke 04 kassierte in den letzten 8 Bundesligaspielen 19 Gegentreffer – die meisten ligaweit vor Gegner Augsburg (18). Alleine in den letzten 4 Partien gab es 13 Gegentore – so viele wie in den 11 Spielen davor.

Der FC Augsburg verlor erstmals seit November/Dezember 2018 wieder 4 Bundesliga-Spiele in Folge und holte nur einen Punkt aus den letzten 6 Ligaspielen.

Kein Team holte in der Bundesliga-Rückrunde weniger Zähler als Augsburg (4; 1 Sieg, 1 Remis und 7 Niederlagen). Zuvor hatte der FCA im Oberhaus aus den ersten 9 Rückrundenspielen immer mindestens 8 Zähler geholt.

Augsburg kassierte 54 Gegentore in den ersten 26 Spielen dieser Bundesliga-Saison, so viele wie nie zuvor zu diesem Saisonzeitpunkt. Kein anderes BL-Team wartet aktuell so lange auf eine Weiße Weste wie Augsburg (10 Spiele).

Augsburgs Florian Niederlechner erzielte gegen den FC Schalke 04 in 6 Bundesliga-Spielen 4 Tore – mehr als gegen jedes andere Team im Oberhaus.

Schalke 04 vs. FC Augsburg im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Debüt im dritten Anlauf: Quarantäne-Sünder Herrlich auf heikler Mission

Den Neustart der Bundesliga verpasste Heiko Herrlich wegen seines Verstoßes gegen die Quarantäne-Vorschriften. Nun gibt er in heikler Lage sein Debüt als Trainer des FC Augsburg.

Über sein "doppelt dummes" Verhalten in der vergangenen Woche wollte Heiko Herrlich nun wirklich nicht mehr reden. "Ich habe", betonte der Trainer des FC Augsburg am Freitag, "alles gesagt". Gleich mehrfach hatte er seinen Bruch der Quarantäne-Vorschriften zwecks Einkaufs von Zahnpasta und Handcreme als "naiv, dumm oder doof" bezeichnet. Dass er die Situation dann auch noch frank und frei geschildert habe, sei die zweite Ungeschicktheit gewesen.

Nun also, 75 Tage nach seinem Dienstantritt und im dritten Anlauf nach Spielabsage und selbstgewählter Sperre, wird der 48 Jahre alte Herrlich sein Debüt als Trainer der Augsburger geben. Das unglückliche 1:2 am vergangenen Samstag gegen den VfL Wolfsburg verfolgte er aus einer Loge, am Sonntag (13.30 Uhr/DAZN und Amazon Prime) wartet die Trainerbank in der Schalker Arena auf ihn. Nicht geändert in all der Zeit hat sich die heikle Lage, in der sich der FC Augsburg befindet.

"Die Mannschaft weiß, wie die Situation ist", versicherte Herrlich am Freitag per Videokonferenz. In der Tabelle wird der FC Augsburg auf Rang 14 geführt, ausgewiesen werden für ihn 27 Punkte und damit vier mehr als für auf dem Relegationsplatz. "Gefühlt", sagte Herrlich, habe man da "nichts mit dem Abstieg zu tun", aber natürlich weiß er nur zu gut, dass dieses Gefühl täuscht: Augsburg ist nun mal auch die schlechteste Mannschaft der Rückrunde.

Herrlich sagte auch, dass er die Statistik zwischen Schalke und Augsburg kenne. Die ist tatsächlich schlecht: Augsburg gelang nur ein Sieg in 18 Begegnungen. "Trotzdem wollen wir das Maximum herausholen und dort punkten", betonte Herrlich. Gelingt das nicht, drohen den Schwaben drei Negativrekorde in ihrer neunjährigen Bundesliga-Geschichte: fünf Niederlagen in Serie, sechs Auswärtsniederlagen in Serie und erstmals fünf Auswärtsspiele in Serie ohne Torerfolg.

Dass dies alles belastend ist für die Spieler, noch dazu in einer Phase, in der sich der Trainer durch Unachtsamkeit selbst aus dem Spiel nimmt, mochte Herrlich gar nicht bestreiten: "Eine Mannschaft, die keine Erfolgserlebnisse hat, die strotzt nicht gerade vor Selbstbewusstsein." Was ihn jedoch angeblich nicht stört. "Ich schaue in die Zukunft", betonte Herrlich und versicherte zudem fast trotzig: "Ich freue mich, dass es jetzt endlich auch losgeht für mich."

Den Abschluss des Spieltages bildet das rheinische Derby zwischen dem und Fortuna Düsseldorf (18.00 Uhr/Sky). Für das Team von Trainer Uwe Rösler geht es nach der enttäuschenden Nullnummer am vergangenen Wochenende gegen den darum, nicht den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verlieren. Trotz der fehlenden Zuschauer brennt Rösler auf das Duell. "Es ist das Duell Kölsch gegen Alt - und Alt schmeckt mir einfach besser", sagte er.

Die voraussichtlichen Aufstellungen von Schalke und Augsburg:

S04: Schubert - Kenny, Sane, Nastasic, Oczipka - McKennie, Serdar - Caligiuri, Schöpf - Gregoritsch, Raman

FCA: Luthe - Lichtsteiner, Jedvaj, Uduokhai, Max - Khedira, Baier - Richter, Löwen, Vargas - Niederlechner

