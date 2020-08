FC Schalke 04: Interesse an Chelsea-Juwel, Uth und Rudy vor Verbleib? Alle News und Gerüchte zu S04

Schalke 04 zeigt offenbar Interesse an einem Chelsea-Talent und zwei Rückkehrer erhalten wohl eine neue Chance. Alle S04-News.

Die Vorbereitung auf die neue Saison wird beim offenbart zwei Probleme: Finanzielle Sorgen und eine gewisse Unklarheit beim Spielermaterial.

Alles, was Ihr zum FC Schalke 04 am Dienstag an Neuigkeiten wissen müsst, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Alle S04-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

FC Schalke 04: Trainingsauftakt mit einigen Rückkehrern - neue Chance für Uth und Rudy

Schalke und Trainer David Wagner baten am Montag zum ersten Training der neuen Saison im Parkstadion. Mit dabei waren auch zahlreiche Rückkehrer wie Torhüter Ralf Fährmann, Hamza Mendyl, Steven Skrzybski, Sebastian Rudy und Mark Uth, die zuletzt allesamt verliehen waren.

Die beiden letztgenannten Profis könnten nun doch eine Zukunft bei den Königsblauen haben. Sascha Riether, der Leiter der Lizenzspielerabteilung, gab nach der Einheit an, Uth habe ihm signalisiert, "dass er bei Schalke spielen und erfolgreich sein will". Zuletzt wurde nach seiner Leihe über einen festen Transfer zum spekuliert.

Chefcoach Wagner öffnete hingegen die Tür für Rudy, der die vergangene Saison bei verbrachte. "Sebastian ist ein richtig feiner Fußballer, ein schlauer Spieler", so der US-Amerikaner: "Er ist kein Trottel, wir keine Arschlöcher – ein Neu-Start ist definitiv möglich."

FC Schalke 04, Gerücht: Königsblau an -Juwel Conor Gallagher von Chelsea interessiert

Schalke 04 ist auf der Suche nach Verstärkungen und dabei angeblich auf einen englischen Junioren-Nationalspieler aufmerksam geworden. Wie die Sun berichtet, haben die Knappen ihre Fühler nach Conor Gallagher ausgestreckt.

Der 20-Jährige gilt als großes Talent auf der Insel und wurde beim FC Chelsea im Vorjahr zum besten Nachwuchsspieler im Verein ausgezeichnet. Bei den Blues kam er in der ersten Mannschaft noch nicht zum Einsatz, dafür aber in der auf Leihbasis je eine Saisonhälfte für Charlton Athletic und Swansea City.

Gallagher, der im zentralen Mittelfeld zuhause ist, kehrt nun erstmal zu Chelsea zurück und steht dort noch bis 2022 unter Vertrag. Das Boulevardblatt geht von einer Ablöse in Höhe von mindestens fünf Millionen Euro aus. Schalke wiederum soll nur an einer Leihe interessiert sein.

Ex-Schalke-Trainer Domenico Tedesco lehnte Anfragen aus der Bundesliga ab

Schalkes ehemaliger Trainer Domenico Tedesco, aktueller Chefanweiser bei in , hat bestätigt, dass es in der jüngeren Vergangenheit Anfragen aus der Bundesliga gab.

"Einen Karriereplan gibt es nicht. Aber wenn ich in die Bundesliga hätte gehen wollen, wäre ich jetzt dort", sagte der 34-Jährige der dpa. "Es gab einige konkrete Anfragen in den letzten Monaten, aber ich bin in Moskau und fühle mich hier wohl."

Seine Zeit in Gelsenkirchen von 2017 bis 2019 beschrieb er als einen Zeitraum, in dem "alles drin und alles dran" war. 2018 wurde er mit S04 Vizemeister, 2019 wurde er nach einer Negativserie entlassen.

Bericht: Schalke hat 5,5 Millionen Euro eingespart

Der finanziell stark angeschlagene Bundesligist Schalke 04 kann sich offenbar über erste Entlastungen in der Kasse freuen. Wie der kicker berichtet, haben die Königsblauen in den vergangenen Tagen rund 5,5 Millionen Euro erwirtschaftet.

Dabei handelt es sich um Einsparungen von Gehältern durch Spielerverkäufe und eine Beteiligung an der Ablöse von Nationalspieler Leroy Sane von zum Liga-Primus . Angeblich beläuft sich die Summe auf 2,5 Millionen Euro, die S04 aus dem Sane-Wechsel einstreicht.

Das Schalker Eigengewächs war 2016 für rund 50 Millionen Euro Ablöse vom Schalker Markt zu ManCity gewechselt. Der FC Bayern ließen sich die Dienste von Sane angeblich 49 Millionen Euro an Ablöse kosten. Zunächst hatte es geheißen, dass Schalke eine Ausbildungsentschädigung in Höhe von 1,2 Millionen Euro erhalten solle.

Die Transfers von Cedric Teuchert (zu ) und Pablo Insua (zu SD ) bringen nochmals drei Millionen Euro in die Kassen. Die Einsparungen aufseiten der Königsblauen könnten sich noch erhöhen, sollte sich der Klub von den bislang ausgeliehenen Profis Mark Uth, Nabil Bentaleb, Sebastian Rudy und Hamza Mendyl trennen.

Laut kicker soll sich das Gehalt des Quartetts auf 20 Millionen Euro per annum belaufen, die Ablöse wird auf mindestens 25 Millionen Euro taxiert. Allerdings ist es in Coronazeiten schwieriger geworden, zahlungskräftige Abnehmer zu finden.

Quelle: SID