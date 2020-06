Schalke 04: Rudy spricht über seine Zukunft, neuer Coach in der Knappenschmiede - alle News und Gerüchte zu S04

Was passiert in der kommenden Saison mit Sebastian Rudy? Außerdem: Die U17 hat einen neuen Trainer. Alle News und Gerüchte zu Schalke 04.

Wie geht die Zusammenarbeit zwischen Sebastian Rudy, der nach Saisonende zu den Königsblauen zurückkehrt, und Schalke 04 weiter? Nun hat sich der 30-Jährige dazu geäußert. Außerdem: Die U17 stellt einen neuen Coach und damit den Nachfolger von Frank Fahrenhorst vor.

Schalke 04: Rudy-Zukunft bei S04 offen

Mittelfeldspieler Sebastian Rudy weiß noch nicht, ob er in der künftigen Saison bei Schalke 04 eine Rolle spielen kann. "Ich weiß selbst noch nicht, wie es danach weitergeht", sagte der 30-Jährige im Interview mit der Sport Bild, betonte aber auch: "Ich habe auch mit Schalke keineswegs abgeschlossen."

Aktuell ist der ehemalige Spieler des von S04 an ausgeliehen. Die Leihe endet nach der aktuellen Saison, sein Kontrakt in Gelsenkirchen läuft noch bis 2022.

Schalke 04: Neuer Trainer für die Schalker U17 präsentiert

Onur Cinel wird neuer Trainer bei der U17 von Bundesligist Schalke 04. Der 35-Jährige beerbt damit Frank Fahrenhorst, der seit 2017 für das Nachwuchsteam in der Knappenschmiede verantwortlich war.

"Onur kennt den Verein gut und konnte in all den Jahren hier auf Schalke bereits viele Erfahrungen sammeln. Jetzt stehen ihm neue Aufgaben in der Junioren bevor", wird Mathias Schober, Sportlicher Leiter der Knappenschmiede, in einer offiziellen Vereinsmitteilung zitiert. "Wir sind fest davon überzeugt, dass er diese neue Herausforderung mit genauso viel Engagement angehen wird, wie in den Jahren zuvor und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit in der U17."

Cinel äußerte sich zu seinem neuen Job wie folgt: "Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung in der U17“, so Cinel. „Für das Vertrauen, das mir der Verein und die Verantwortlichen schenken, bin ich dankbar. Zuletzt konnte ich mich auf meine Trainerausbildung fokussieren und bekomme nun wieder die Möglichkeit, auf einen Trainerposten zurückzukehren und den nächsten Schritt meiner Karriere hier auf Schalke machen zu können."

Bergamo-Profi Gosens über Schalke 04: "Mir blutet das Herz"

Robin Gosens vom italienischen Erstligisten leidet mit dem kriselnden Bundesligisten Schalke 04. Dem Linksverteidiger, der in der Vergangenheit mehrfach mit einem Wechsel zu seinem Herzensklub liebäugelte, "blutet das Schalker Herz" angesichts der sportlichen und vereinsinternen Probleme.

"Man hat das Gefühl, dass Schalke immer wieder in negativen Schlagzeilen steht, durch das, was rund um den Verein passiert", sagte Gosens Goal und DAZN. Der 25-Jährige steht mir Bergamo im Viertelfinale der und hat sich durch seine konstanten Leistungen ins Blickfeld der Nationalmannschaft gespielt.

Durch die Verschiebung der paneuropäischen Europameisterschaft auf 2021 erhofft sich Gosens "ein Jahr mehr Zeit, um mich zu beweisen und an das Niveau der Nationalmannschaft heranzuwachsen". Einen direkten Kontakt zu Bundestrainer Joachim Löw gebe es aber nicht.

