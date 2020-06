Robin Gosens von Atalanta Bergamo exklusiv: "Das Schalker Herz blutet"

Robin Gosens zählt zu den Schlüsselspielern von Atalanta Bergamo. Der Deutsche schaut mit einem weinenden Auge nach Deutschland zum FC Schalke 04.

Robin Gosens (25) bedauert die sportliche und vereinsinterne Krise beim . Der deutsche Linksverteidiger von spricht im Interview mit Goal und DAZN vor dem Duell mit (21.30 Uhr live auf DAZN) außerdem über den Re-Start der , die Auswirkungen der Corona-Krise und sein Ziel, irgendwann für die Nationalmannschaft zu spielen.

Robin Gosens über ...

... die Krise seines Lieblingsklubs FC Schalke 04: "Das Schalker Herz blutet. Nicht nur was auf dem Platz abgeht, das sehr tragisch und zum Teil echt traurig ist. Man hat das Gefühl, dass Schalke immer wieder in negativen Schlagzeilen steht durch das, was rund um den Verein passiert."

... sein Ziel, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen: "Es gibt keinen direkten Kontakt. Jetzt habe ich ein Jahr mehr Zeit, um mich zu beweisen und an das Niveau der Nationalmannschaft heranzuwachsen. Auf der anderen Seite war ich jetzt auch schon sehr nah dran."

"Das ist eine absolute Katastrophe. Es nimmt den wichtigsten Faktor im Fußball weg. Wir spielen alle Fußball, um die Fans glücklich zu machen. Wenn die Fans fehlen, dann ist das Spiel nur halb so viel wert. Ich hoffe und bete, dass wir das schlimmste hinter uns haben, viel schlimmer geht es auch nicht. Man hat immer noch das Gefühl, dass man draußen in einer kranken Stadt unterwegs ist. Ohne Hund und ohne Freundin, hätte ich mental noch mehr Probleme bekommen, als ich ohnehin schon hatte."

... die "Partita Zero", das Spiel zwischen Atalanta und Valencia im Champions-League-Achtelfinale: "Das Heimspiel gegen Valencia war für uns ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, aber auch gleichzeitig eine Art Albtraum, weil sich vielleicht viele Fans gegenseitig mit dem Virus angesteckt haben. Es ist eine komplett absurde Vorstellung, dass Glück und Horror so nah beieinander liegen."

... den Re-Start der Serie A: "Wir hatten eine wahnsinnige Motivation. Wir wollten den Leuten aus unserer Stadt etwas zurückzahlen. Wir waren heiß und wollten sofort ein gutes Spiel abliefern."