FC Schalke 04, News und Gerüchte: Matthew Hoppe im Fokus des FC Valencia, Köln stark an Mark Uth interessiert - alles zu S04

Valencia beobachtet Hoppe, der Effzeh will Uth zurück und Hans Sarpei gibt Ernährungstipps. Die Schalke-News vom Tage.

Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke am Freitag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu S04 vom Tage.

Schalke 04, Transfers: Valencia beobachtet Entwicklung von Matthew Hoppe

Der spanische Erstligist FC Valencia ist an einer Verpflichtung von Schalkes Youngster Matthew Hoppe interessiert. Dies berichtet die AS. Laut der Sportzeitung ist der Amerikaner in diesem Sommer das Primärziel der Blanqueinegros.

Die Gründe für das Interesse am 20-Jährigen sind laut Angaben der AS zunächst einmal das junge Alter und der Fakt, dass sich Hoppe trotz seines Talentstatus besonders schnell an das hohe Bundesliga-Niveau angepasst hat. Zudem gilt es als sehr wahrscheinlich, dass Schalke im Falle des als nahezu sicher eingestuften Abstiegs Spieler vom Format Hoppes nicht mehr halten kann. Valencia rechnet mit einem finanziell recht günstigen Deal.

Hoppe war in der desaströsen Schalker Saison bislang einer der wenigen Lichtblicke. Das amerikanische Talent beendete beim überraschenden 4:0-Erfolg gegen Hoffenheim im Januar Schalkes lange Sieglosserie mit einem Dreierpack quasi im Alleingang. Sein Abgang im Sommer gilt als wahrscheinlich, laut AS sollen auch der FC Barcelona, Tottenham Hotspur und der FC Villareal an Hoppe interessiert sein.

Schalke 04, Transfers: FC Köln will offenbar Mark Uth zurück

Der 1. FC Köln hofft darauf, Angreifer Mark Uth vom Ligakonkurrenten Schalke 04 zurückholen zu können. Dies berichtet die Bild. Uth war bereits in der Rückrunde vergangener Saison auf Leihbasis in der Domstadt auf Torejagd gegangen.

Damals sei ein fixer Transfer an der Schalker Ablöseforderung von zehn Millionen Euro gescheitert. Der Effzeh hat laut Bild allerdings "immer noch großes Interesse". Uth wäre im wahrscheinlichen Fall eines Schalker Abstiegs im Sommer möglicherweise ablösefrei. Dennoch gibt es bedeutende Hürden für den Transfer: Zum einen steckt Köln selbst noch mitten im Abstiegskampf, zum anderen könnte Uths Gehalt ein finanzielles Problem für die Geißböcke darstellen.

Dass sich der gebürtige Kölner in seiner Heimat zumindest leistungstechnisch wohler zu fühlen scheint, belegen die Zahlen: Während er in 15 Spielen für Köln fünfmal traf und fünf Vorlagen gab, kommt der 29-Jährige in dieser Saison auf zwei Tore und eine Vorlage in 17 Einsätzen für die Königsblauen.

Schalke 04, News: Ex-Profi Hans Sarpei gibt Ernährungstipps

Der ehemalige Schalke-Profi Hans Sarpei ist unter die Buchautoren gegangen. Der 44-Jährige, einst beim VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen und S04 unter Vertrag, hat ein Kochbuch unter dem Titel "Hans Sarpeis Fußballküche" geschrieben.

"Wir möchten dem sportlich ambitionierten Fußball-Nachwuchs den Zusammenhang von Ernährung und Leistungsabruf verdeutlichen", sagte Sarpei: "Das Buch liefert ebenso einfache wie tolle Rezepte und vermittelt Wissen, das natürlich für Jedermann interessant ist. Getreu dem Motto: Du bist, was du isst." Der Ex-Profi will mit Ernährungstipps für jeden Tag praktische Lebenshilfe leisten.

Sarpei hatte ab 2014 mit "Hans Sarpei – das T steht für Coach" eine eigene Sendung bei Sport1, in der er Amateur-Fußballmannschaften trainierte. Als Kandidat bei "Let's Dance" tauschte er die Fußballschuhe gegen Tanzschuhe – und gewann die Staffel 2015. (Quelle: SID)

