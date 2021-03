FC Schalke 04, News und Gerüchte: Heldt äußert sich zu Gerücht über Rückkehr, S04 jagt wieder einen Tasmania-Rekord - alles zu S04

Horst Heldt hat sich zu dem Gerücht über die mögliche Nachfolge von Ex-S04-Sportvorstand Jochen Schneider geäußert. Alle News zu Schalke 04.

Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke am Samstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu S04 vom Tage.

FC Schalke 04, News: Horst Heldt äußert sich zu Gerücht über mögliche Schneider-Nachfolge

Geschäftsführer Horst Heldt vom 1. FC Köln hat sich zu dem Gerücht um eine mögliche Rückkehr zu Schalke 04 geäußert. Der 51-Jährige war zuletzt als Kandidat auf die Nachfolge von Ex-Sportvorstand Jochen Schneider gehandelt worden.

"Ich habe mir abgewöhnt, Spekulationen zu bewerten. Ich orientiere mich an Fakten", betonte Heldt in einem Interview mit der Bild-Zeitung und führte aus: "Ich bin nicht dafür verantwortlich, Gerüchte aus der Welt zu räumen."

So gehe der ehemalige S04-Vorstand von einem Verbleib in Köln aus. "Ich habe hier Vertrag bis 2023 für beide Ligen und den habe ich nicht umsonst unterschrieben. Das ist meine Planung, aber ich bin auch in dieser Frage nicht alleiniger Entscheider. Grundsätzlich habe ich nicht vor, etwas anderes zu machen", erklärte Heldt.

Schalke 04 jagt wieder einen Tasmania-Rekord

Der abstiegsbedrohte FC Schalke 04 jagt wieder einen Rekord von Tasmania Berlin. So könnten die Knappen als erstes Team mit nur einem Saisonsieg aus der Bundesliga absteigen. Den bisherigen Negativrekord teilen sich Tasmania (1965/66) und Wuppertal (1974/75) mit je zwei Erfolgen.

Erst im Januar konnte S04 mit einem 4:0-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim gerade noch die Marke von 31 Bundesliga-Spielen ohne Sieg und damit den uralten Rekord der Berliner Tasmania abwenden. Dabei schnürte Youngster Matthew Hoppe einen Dreierpack.

Den erhofften Positiveffekt brachte dies jedoch nicht. Nach 26 Spieltagen stehen die Königsblauen mit zehn Punkten abgeschlagen auf dem letzten Platz und können sich nur noch wenige Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen.

Schalke 04: Die kommenden Spiele