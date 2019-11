Schalke 04, News und Gerüchte: Ahmed Kutucu verrät sein Vorbild, Schalke bietet Nübel offenbar Mega-Gehalt

Schalkes Sturmhoffnung Ahmed Kutucu spricht über sein Vorbild und Bayern-Kandidat Nübel soll mit einer ordentlichen Gehaltserhöhung gehalten werden.

Um Schalke-Stürmer Ahmed Kutucu kursieren derzeit Spekulationen um einen möglichen Abschied im Winter. Geht es nach Sportchef Jochen Schneider, bleibt der im Winter ein Knappe.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Außerdem: Kutucu verrät sein Vorbild und die Königsblauen tun offenbar alles, um Nübel langfristig an sich zu binden.

Hier gibt es alle News und Gerüchte zum vom Mittwoch.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Schalke 04: Sportchef Schneider spricht Machtwort bei Kutucu

Schalkes Sportchef Jochen Schneider hat einem Wechsel des 19 Jahre alten Nachwuchsstürmers Ahmed Kutucu im Winter eine kategorische Absage erteilt. "Es ist völlig ausgeschlossen, dass wir Ahmed im Winter abgeben", sagte Schneider der Bild. Man sei auf Schalke mit Kutucus Entwicklung "total zufrieden", betonte Schneider: "Er ist ein wichtiger Baustein unserer Mannschaft und fester Bestandteil unserer Zukunftsplanungen."

Während Kutucu bei den Königsblauen unter Wagner bislang nur zu acht Kurzeinsätzen kam (insgesamt nur 146 Minuten), debütierte er am Sonntag beim 2:0-Sieg über Andorra für die türkische Nationalmannschaft. Sein Ziel sei es, in der Fuß zu fassen, dafür müsse er jedoch "regelmäßiger zu Einsatzzeiten kommen", sagte Kutucu der Bild nach seinem Nationalmannschaftsdebüt und machte aus seiner Unzufriedenheit damit keinen Hehl.

Interessenten an einer Leihe soll es aus der Bundesliga geben. Neben und dem SC Freiburg soll auch Fortuna Düsseldorf an dem 19-Jährigen interessiert sein. Außerdem soll nach WAZ-Angaben auch ein "Spitzenklub aus der Primera Division etwas unterhalb der Kategorie des und von " ein Auge auf den Youngster geworfen haben.

FC Schalke 04: Ahemd Kutucu spricht über sein Vorbild

Schalke-Youngster Ahmed Kutucu hat den brasilianischen Ex-Stürmer Ronaldo als sein Vorbild bezeichnet. Das verriet er im Interview mit dem türkischen Sportblatt Fanatik.

“Ich verehre den brasilianischen Ronaldo. Er dient mir als Vorbild. Er war schnell, dynamisch und sehr torgefährlich. Er gefiel mir sehr", sagte der 19 Jahre alte Türke, selbst Stürmer von Beruf.

Schalke will Bayern-Kandidat Nübel offenbar mit Mega-Gehalt binden

Schalke 04 will einen Wechsel von Alexander Nübel zu Bayern München wohl unbedingt verhindern und lockt mit einem Mega-Gehalt. Nach Informationen der Sport Bild soll das Salär des 23-Jährigen verzehnfacht werden.

Der Vertrag des Keepers läuft im kommenden Sommer aus, das neue Arbeitspapier soll dann wohl bis 2024 datiert sein.

Nübel wird seit geraumer Zeit auch mit einem ablösefreien Wechsel zum FC Bayern München in Verbindung gebracht , der bei gleicher Vertragslaufzeit aber wohl weniger Gehalt bieten würde.

Ex-Schalker Sebastian Rudy: Familie half durch schwere Zeit auf Schalke

Der ehemalige Schalker und heutige Hoffenheimer Sebastian Rudy hat sich zu seiner Zeit bei S04 geäußert. Im Gespräch mit der Welt am Sonntag verriet der 29-Jährige, seine Famile habe ihm geholfen, seine schwierige Zeit in Gelsenkirchen zu überstehen.

"Jedes Mal, wenn ich nach Hause gekommen bin und meiner Frau und meinem Sohn in die Augen geschaut habe, hat das etwas mit mir gemacht. In diesen Momenten spüre ich, was mir guttut und was im Leben besonders wichtig ist", erklärte der Nationalspieler.

Seine Rolle als Vater habe auch seinen Blick auf das Leben als Fußballprofi verändert: "Jetzt, wo ich Vater bin, sehe ich Dinge ganz anders. Ich weiß noch mehr, was im Leben wirklich wichtig ist."

Sebastian Rudy wechselte im Sommer 2018 vom FC Bayern zu den Knappen. Nach einer enttäuschenden Saison ging er zurück zur TSG Hoffenheim, für die er bereits zwischen 2010 und 2017 aktiv war.

Schalke 04: Ex-Kapitän Benedikt Höwedes über sein Leben in Moskau

Ex-Schalke-Kapitän Benedikt Höwedes hat über sein Leben in Moskau gesprochen. Bei Sky Sport News HD verriet der 31-Jährige, er habe mittlerweile Gefallen daran gefunden.

Anfangs sei es zwar "befremdlich" gewesen, allerdings habe Moskau einen "total großen Charme, den man als Europäer aber nicht auf den ersten Blick erkennt, weil es anders ist", sagte der ehemalige Nationalspieler.

Viele Europäer hätten zudem Vorurteile "aufgrund der politischen Lage", glaubt Höwedes, die Menschen seien jedoch "warmherzig, offen und hilfsbereit".

Schalke-Eigengewächs Höwedes wechselte 2017 von den Königsblauen zu . Nach einem meist von Verletzungen geprägten Jahr zog es ihn nach zu Lokomotiv Moskau. Bei den Russen ist er mittlerweile gesetzt und kommt bislang auf insgesamt 42 Pflichtspiele und vier Tore.

Bundesliga: Die nächsten Spiele des FC Schalke 04