Schalke 04: SC Freiburg und Fortuna Düsseldorf wohl an Leihe von Ahmed Kutucu interessiert

Ahmed Kutucu sieht seinen EM-Traum in Gefahr. Für mehr Einsatzzeit könnte der Schalker wohl an Freiburg oder Düsseldorf verliehen werden.

Sturmtalent Ahmed Kutucu vom steht offenbar bei den Bundesligarivalen und auf dem Zettel. Wie die WAZ berichtet, sollen beide Klubs Interesse an einer Leihe des 19-Jährigen haben.

Trotz Problemen in der Offensive bekam Kutucu von Trainer David Wagner zuletzt lediglich in Kurzeinsätzen die Chance, sich zu beweisen. Statt des Teenagers stürmten auf Schalke in den vergangenen Wochen Mark Uth, Guido Burgstaller oder Benito Raman.

Ahmed Kutucu will mit der zur

Da Kutucu sich mit Blick auf die Europameisterschaft im kommenden Sommer für die türkische Nationalmannschaft empfehlen will, brennt er in der auf Einsätze. Für das bedeutungslose Qualifkationsspiel der Türken gegen Andorra hat ihn Nationaltrainer Senol Günes erstmals berücksichtigt.

In der Bundesliga stand Kutucu in der laufenden Saison erst 131 Minuten auf dem Rasen (sieben Einwechslungen). Darin steuerte er ein Tor und eine Vorlage bei.