Schalke 04, News und Gerüchte: Kutucu weckt wohl Interesse aus Spanien, Schalke angeblich an Mariano Diaz dran

Das Schalker Stürmerkarussell könnte sich mächtig drehen. Während Kutucu wohl vor dem Absprung steht, soll S04 ein Auge auf Diaz geworfen haben.

Aktuell kommt Schalke-Stürmer Ahmed Kutucu bei den Knappen kaum zum Zug. Um auf den EM-Zug aufzuspringen, erwägt der -Debütant wohl einen Wechsel im Januar. Einen Ersatz könnten die Königsblauen mit Mariano Diaz von bereits gefunden haben.

Außerdem: Wie der Ex-Schalker Sebastian Rudy seine Zeit bei S04 erlebte und wie sich Ex-Kapitän Benedikt Höwedes in Moskau fühlt.

Hier gibt es alle News und Gerüchte zum vom Dienstag.

Die Schalke-News der vergangenen Tage:

Schalke 04: Wechselt Kutucu im Winter nach ?

Um seinen Traum von der EM-Teilnahme weiter zu leben, könnte Schalke-Talent Ahmed Kutucu die Königsblauen im Januar Richtung Spanien verlassen. Laut übereinstimmenden Berichten der WAZ und Sky soll ein spanischer Top-Klub, der nicht namentlich genannt wird, Interesse am Stürmer haben.

Dabei soll ein Leihgeschäft im Raum stehen. Weiter heißt es, dass es sich bei diesem Klub nicht um Real Madrid oder den handeln würde.

Der 19-Jährige wurde zuletzt auch mit dem SC Freiburg und Fortuna Düsseldorf in Verbindung gebracht. In der laufenden Spielzeit kam er bislang auf sieben Ligaeinsätze und erzielte einen Treffer.

S04: Kommt Reals Mariano Diaz?

Der FC Schalke 04 ist offenbar an Mariano Diaz von Real Madrid interessiert. Das berichtet die Bild.

Demnach sei es "beschlossene Sache", dass die Knappen im Winter im Sturm nachlegen und Diaz dabei ins Visier genommen haben.

Der 26-Jährige spielt unter Real-Coach Zinedine Zidane keine Rolle mehr. In der laufenden -Saison kam er bis dato noch nicht zum Einsatz.

Neben den Königsblauen gilt auch Revier-Rivale Borussia Dortmund als potenzieller Abnehmer für Diaz, dem allerdings auch ein Angebot aus Katar vorliegen soll.

Ex-Schalker Sebastian Rudy: Familie half durch schwere Zeit auf Schalke

Der ehemalige Schalker und heutige Hoffenheimer Sebastian Rudy hat sich zu seiner Zeit bei S04 geäußert. Im Gespräch mit der Welt am Sonntag verriet der 29-Jährige, seine Famile habe ihm geholfen, seine schwierige Zeit in Gelsenkirchen zu überstehen.

"Jedes Mal, wenn ich nach Hause gekommen bin und meiner Frau und meinem Sohn in die Augen geschaut habe, hat das etwas mit mir gemacht. In diesen Momenten spüre ich, was mir guttut und was im Leben besonders wichtig ist", erklärte der Nationalspieler.

Seine Rolle als Vater habe auch seinen Blick auf das Leben als Fußballprofi verändert: "Jetzt, wo ich Vater bin, sehe ich Dinge ganz anders. Ich weiß noch mehr, was im Leben wirklich wichtig ist."

Sebastian Rudy wechselte im Sommer 2018 vom FC Bayern zu den Knappen. Nach einer enttäuschenden Saison ging er zurück zur TSG Hoffenheim, für die er bereits zwischen 2010 und 2017 aktiv war.

Schalke 04: Ahmed Kutucu und Ozan Kabak debütieren für die Türkei

Die beiden Schalke-Profis Ahmed Kutucu und Ozan Kabak haben am Sonntag im EM-Qualifikationsspiel gegen Andorra (2:0) ihr Länderspieldebüt für die Türkei gefeiert.

Während Kabak bereits mehrmals für sein Land berufen wurde, war es für den 19-jährigen Angreifer Kutucu ohnehin die erste Nominierung überhaupt.

Schalke 04: Ex-Kapitän Benedikt Höwedes über sein Leben in Moskau

Ex-Schalke-Kapitän Benedikt Höwedes hat über sein Leben in Moskau gesprochen. Bei Sky Sport News HD verriet der 31-Jährige, er habe mittlerweile Gefallen daran gefunden.

Anfangs sei es zwar "befremdlich" gewesen, allerdings habe Moskau einen "total großen Charme, den man als Europäer aber nicht auf den ersten Blick erkennt, weil es anders ist", sagte der ehemalige Nationalspieler.

Viele Europäer hätten zudem Vorurteile "aufgrund der politischen Lage", glaubt Höwedes, die Menschen seien jedoch "warmherzig, offen und hilfsbereit".

Schalke-Eigengewächs Höwedes wechselte 2017 von den Königsblauen zu . Nach einem meist von Verletzungen geprägten Jahr zog es ihn nach zu Lokomotiv Moskau. Bei den Russen ist er mittlerweile gesetzt und kommt bislang auf insgesamt 42 Pflichtspiele und vier Tore.

: Die nächsten Spiele des FC Schalke 04