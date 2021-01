FC Schalke 04: Fährmann drohte Suspendierung, Kolasinac hatte viele Angebote - alle News und Gerüchte zu S04 heute

Der hat mit dem 4:0-Sieg gegen die TSG ein Lebenszeichen gesendet un den letzten Tabellenplatz der verlassen.

Zwei Sieggaranten bei den Königsblauen waren Torhüter Ralf Fährmann, der mit einigen Paraden gegen die Kraichgauer glänzte, und Rückkehrer Sead Kolasinac, der bei seinem Comeback die Kollegen mitriss.

Fährmann war unter Manuel Baum, dem Vorgänger des aktuellen S04-Coaches Christian Gross, zwischen den Pfosten nicht gesetzt. Da er sich mit dieser Entscheidung nicht abfinden wollte, drohte ihm sogar nach einem Streit mit Baum die Suspendierung.

Außerdem: Kolasinac entschied sich für S04, obwohl er lukrativere Angebote aus anderen europäischen Top-Ligen vorliegen hatte.

Schalke 04, alle News und Gerüchte heute: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Torhüter Ralf Fährmann stand beim FC Schalke 04 unter Trainer Manuel Baum offenbar kurz vor einer Suspendierung. Das berichtet Sport1 am Mittwoch.

Demnach habe es zwischen Fährmann und Baum einen lautstarken Streit im Trainerbüro gegeben, nachdem der Trainer den 32 Jahre alten Schlussmann darüber informiert habe, dass der bis Saisonende von ausgeliehene Frederik Rönnow im Tor der Schalker dauerhaft den Vorzug vor Fährmann erhalten werde.



Quelle: imago images / Revierfoto

Sead Kolasinac hat vor seinem Leihwechsel zum FC Schalke 04 wohl Angebote von mehreren Klubs aus der Premier League und abgelehnt. Wie die SportBild berichtet, bemühten sich unter anderem , die und der , mit der es sogar Verhandlungen gegeben haben soll, um den 27-jährigen Verteidiger.

Kolasinac nahm aber finanzielle Einbußen in Kauf, um sich seinem Ex-Klub Schalke anzuschließen und beim Überlebenskampf in der Bundesliga mitzuhelfen. Bei seinem ersten Auftritt beendete Schalke eine 30 Spiele andauernde Sieglos-Serie in der Bundesliga und gewann mit 4:0 gegen die TSG Hoffenheim.



Quelle: Getty Images

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Mesut Özil vom hat eine Rückkehr zum abstiegsbedrohten Bundesliga-Klub FC Schalke 04 im Winter ausgeschlossen.

"Ich will Sead Kolasinac nicht die Schau stehlen", scherzte Özil bei einem Q&A auf Twitter. Kolasinac war erst vor wenigen Tagen auf Leihbasis von Arsenal zu Schalke gewechselt.

Don’t want to steal @seadk6 the show😎 No, to be honest I will always have sympathy for @s04 and I wish them all the best from the bottom of my heart. But it’s not really an option for me right now... https://t.co/VjYTtzr3lo