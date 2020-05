Alle News und Gerüchte zu Schalke 04: Jean-Clair Todibo zu Juventus?

Schalke startet gegen den BVB in den Saisonendspurt und Jean-Clair Todibos Zukunft bleibt ein heißes Thema. Alle News.

Restart in der und für Schalke 04 geht es zum Auftakt gleich im Revierderby gegen den Erzrivalen (BVB). Das Duell der ungeliebten Nachbarn steigt im Signal Iduna Park vor leeren Rängen.

Vor allem die Zukunft von Abwehrspieler Jean-Clair Todibo ist bei S04 aktuell ein Thema. Die Barca-Leihgabe kann sich einen Verbleib in Gelsenkirchen gut vorstellen, wird nun aber auch bei ins Gespräch gebracht.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den vom heutigen Samstag. Alle Neuigkeiten aus den vergangenen Tagen findet Ihr unter folgenden Links:

Schalke 04: Sissoko empfiehlt Juventus Transfer von Jean-Clair Todibo

Ex-Juventus-Mittelfeldspieler Mohamed Sissoko hat über mögliche Neuzugänge für den italienischen Rekordmeister gesprochen. Dabei empfahl er eine Verpflichtung von Schalkes Barca-Leihgabe Jean-Clair Todibo.

Mehr Teams

Zuletzt wurde darüber berichtet, dass Mittelfeldspieler Miralem Pjanic die Alten Dame in der kommenden Transferperiode verlassen könnte. Dabei wurde auch über ein mögliches Tauschgeschäft mit dem spekuliert. Demnach könnten Ivan Rakitic oder Arthur die Katalanen im Gegenzug verlassen. Laut Sissoko sollte Juventus jedoch auch ein Auge auf Todibo werfen.

In einem Interview mit TuttoJuve erklärte der Malier: "Todibo? Ich habe gelesen, dass auch über ihn gesprochen wird. Er ist ein guter Spieler, der bei Schalke 04 seine Sache gut macht und gut zu Juventus passen kann." Noch bis Saisonende ist Todibo an Schalke ausgeliehen. Die Knappen verfügen über eine Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro. Angesichts der angespannten finanziellen Situation der Gelsenkirchener es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Königsblauen von der Klausel Gebrauch machen werden.

Schalke-Trainer David Wagner: "Das größte Spiel der Saison"

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Schalke 04 live im TV und LIVE-STREAM?

Schwarz-Gelb gegen Königsblau - das Revierderby steht nach der Coronapause vor der Tür: Am Samstag treffen der BVB (Borussia Dortmund) und der FC Schalke 04 aufeinander. Anpfiff im Signal Iduna Park ist um 15.30 Uhr.

Schalke 04: Barca-Leihgabe Jean-Clair Todibo macht Hoffnung auf Verbleib

Jean-Clair Todibo hat den Schalke-Fans Hoffnung auf einen längeren Verbleib gemacht. Das gab die Leihgabe des FC Barcelona in einem Interview mit der Bild an. "Was die Zukunft betrifft: Ich kann mir sehr gut vorstellen, auf Schalke zu bleiben", sagte der 20-Jährige. Zunächst wolle er jedoch die Saison fertig spielen.

Todibo betonte, dass er sich auf Schalke wohlfühle: "Das Stadion, die unglaublich leidenschaftlichen Fans, der Trainer, der mir viel Selbstvertrauen gibt. Ich habe mich schnell eingelebt. Das ganze Paket stimmt einfach", sagte der Innenverteidiger.

Todibos Leihe endet am Saisonende. Schalke besitzt eine Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro, die die Knappen wohl nicht ziehen werden. Stattdessen peilt der Klub eine erneute Ausleihe an.