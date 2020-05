Alle News und Gerüchte zu Schalke 04: Barca-Leihgabe Todibo kann sich Verbleib vorstellen, Matondo als Sancho-Alternative zu Manchester United?

Todibo kann sich einen längeren Verbleib auf Schalke vorstellen und Manchester United soll Matondo als Sancho-Alternative ausgemacht haben. Alle News.

Für den steht am Samstagnachmittag das Revierderby gegen den Erzrivalen auf dem Programm. Vor dem Duell machen englische Medienberichte die Runde, wonach angeblich Rabbi Matondo als Alternative für BVB-Star Jadon Sancho ins Visier genommen hat.

Zudem kann sich Barca-Leihgabe Jean-Clair Todibo auch einen längeren Verbleib auf Schalke vorstellen. Das hat der Abwehrspieler in einem Bild-Interview verraten. Am Samstag wird er wohl auch mit Matija Nastasic die Innenverteidigung bilden. Für Ozan Kabak kommt ein Einsatz noch zu früh, wie Trainer David Wagner bestätigte.

Schalke 04: Barca-Leihgabe Jean-Clair Todibo macht Hoffnung auf Verbleib

Jean-Clair Todibo hat den Schalke-Fans Hoffnung auf einen längeren Verbleib gemacht. Das gab die Leihgabe des in einem Interview mit der Bild an. "Was die Zukunft betrifft: Ich kann mir sehr gut vorstellen, auf Schalke zu bleiben", sagte der 20-Jährige. Zunächst wolle er jedoch die Saison fertig spielen.

Todibo betonte, dass er sich auf Schalke wohlfühle: "Das Stadion, die unglaublich leidenschaftlichen Fans, der Trainer, der mir viel Selbstvertrauen gibt. Ich habe mich schnell eingelebt. Das ganze Paket stimmt einfach", sagte der Innenverteidiger.

Todibos Leihe endet am Saisonende. Schalke besitzt eine Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro, die die Knappen wohl nicht ziehen werden. Stattdessen peilt der Klub eine erneute Ausleihe an.

Schalke im Revierderby gegen den BVB ohne Ozan Kabak

Das Revierderby gegen Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER ) kommt für Ozan Kabak noch zu früh. Das bestätigte Trainer David Wagner auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

"Ozan, der jetzt seit genau einer Woche wieder im vollen Mannschaftstraining ist, wird am Samstag gegen Dortmund im Derby noch nicht zur Verfügung stehen oder noch nicht im Kader sein. Wir wollen ihm einfach noch eine weitere Woche Mannschaftstraining geben", sagte Wagner.

Der 20-Jährige hatte sich Anfang März am Rücken verletzt. Für ihn werden wohl Jean-Clair Todibo und Matija Nastasic die Innenverteidigung von S04 bilden.

FC Schalke 04: Rabbi Matondo als Alternative für Jadon Sancho zu Manchester United?

Manchester United soll offenbar Schalke-Talent Rabbi Matondo als Alternative für Jadon Sancho vom Erzrivalen Borussia Dortmund ins Visier genommen haben. Das berichtet die englische Tageszeitung Manchester Evening News .

Bereits seit Wochen wird der Premier-League-Verein mit Sancho in Verbindung gebracht. Borussia Dortmund soll jedoch 130 Millionen Euro Ablöse fordern – eine Summe, die der englische Rekordmeister wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie wohl nicht zahlen kann.

Daher soll inzwischen auch Matondo, der erst im Januar 2019 aus der Nachwuchsbereich von zu Schalke gewechselt war, in den Fokus von Manchester United gerückt sein. In der aktuellen Saison kommt der Rechtsaußen bislang auf einen -Treffer, in Gelsenkirchen steht Matondo noch bis 2023 unter Vertrag.