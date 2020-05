Schalke 04: Derby gegen den BVB für Wagner "wie ein Testspiel", Spekulationen um ein Real-Talent - alle News und Gerüchte zu S04

David Wagner erklärt, wie er das Derby zum Bundesliga-Restart angeht und ein Talent von Real Madrid wird als Neuzugang gehandelt. Alles zu Schalke 04.

Für den steht am Wochenende beim Neustart der sofort das prestigeträchtige Revierderby gegen den BVB auf dem Programm. Während bei Königsblau viele Spieler wieder einsatzbereit sind, fallen bei den Dortmundern wichtige Spieler aus.

#Wagner: Die Gruppe verhält sich in dieser Zeit vorbildlich. Es ist eine extreme Situation für uns alle – sowohl im Privaten als auch beruflich. Das war alles sehr zermürbend, die Jungs haben sich super zusammengerissen und das Beste daraus gemacht.#S04 | 🔵⚪️ | #Revierderby pic.twitter.com/EaDi6Z0QPT — FC Schalke 04 (🏠) (@s04) May 14, 2020

Außerdem: S04 soll sich im Poker um ein begehrtes -Talent angeblich in der Pole Position befinden und auch ein junger Mittelfeldspieler von wird als Neuzugang gehandelt.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Schalke 04 vom heutigen Donnerstag.

Mehr Teams

Alle Neuigkeiten aus den vergangenen Tagen findet Ihr unter folgenden Links:

Schalke-Trainer David Wagner über das Derby gegen den BVB: "Wie ein Testspiel"

Nicht nur die fehlende Unterstützung der Zuschauer lassen den Reiz des Revierderbys bei für Trainer David Wagner von Bundesligist Schalke 04 schwinden. Auf die Frage, ob der Neustart mit dem Auftakt in eine neue Spielzeit vergleichbar wäre, sagte Wagner: "Es ist für mich nicht wie der erste Spieltag einer neuen Saison, sondern wie das erste Testspiel in einer Vorbereitung."

Damit spielt der 48-Jährige auf die fehlenden Kenntnisse über den Leistungsstand seiner Mannschaft vor dem Derby am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) in Dortmund an: "Du hast eine Woche Training und spielst das erste Spiel. Da weißt du überhaupt nicht, was passiert. In der Regel sieht das erste Spiel nach einer längeren Pause in der Vorbereitung nicht so prickelnd aus." Diese Unsicherheit empfindet er in der derzeitigen Situation allerdings als "interessant und spannend".

Personell muss Schalke weiter auf seinen Kapitän Omar Mascarell sowie dessen Stellvertreter Benjamin Stambouli verzichten. Als Interimsspielführer für das Derby steht dagegen der wiedergenesene Daniel Caligiuri zur Verfügung. Innenverteidiger Ozan Kabak wird den Königsblauen ebenfalls fehlen, auch wenn er seit einer Woche wieder mit dem Team trainiert. Wagner sei "guter Dinge, dass er in der Woche drauf im Heimspiel gegen Augsburg einsatzfähig sein wird."

Bericht: Schalke 04 bemüht sich um Oscar Rodriguez von Real Madrid

Bundesligist FC Schalke 04 hat angeblich Interesse an Oscar Rodriguez, der aktuell von Real Madrid an CD Leganes ausgeliehen ist. Dies berichtet der spanische Transferexperte Fernando Burgos beim Sender Onda Cero.

Seinen Angaben zufolge sollen die Königsblauen einer von vielen Interessenten sein, die den offensiven Mittelfeldspieler auf der Wunschliste stehen haben. Angeblich sind bereits 13 Offerten für den Spanier bei den Königlichen eingegangen, um ihn im Sommer aus Madrid loszueisen.

Da sich Schalke 04 aufgrund der Coronakrise in einer angespannten finanziellen Situation befindet, bringt der Sender eine weitere Leihe des 21-Jährigen ins Spiel. In Gelsenkirchen könnte Oscar Spielpraxis sammeln, da ihm bei den Blancos kaum Chancen auf viele Einsatzminuten eingeräumt werden.

Schalke-Trainer David Wagner: "Du hast nicht mehr alle Latten am Zaun"

BVB: Emre Can und Axel Witsel fehlen im Derby gegen Schalke 04

Borussia Dortmund geht mit großen Verletzungssorgen ins Revierderby gegen Schalke 04. Der BVB muss beim Neustart der Bundesliga nach der Corona-Zwangspause am Samstag neben Kapitän Marco Reus (Adduktorenverletzung) und Dan-Axel Zagadou (Knieverletzung) auch auf Emre Can und Axel Witsel (beide muskuläre Probleme) verzichten.

"Sie werden definitiv nicht da sein. Wir hoffen, dass sie so schnell wie möglich wieder anfangen", sagte Trainer Lucien Favre.

Ohne die Unterstützung der Fans sieht Sportdirektor Michael Zorc die Mannschaft in der Pflicht. "Ein Derby ohne Zuschauer, da blutet einem das Herz. Wir brauchen ohne die Fans ein höheres Maß an Eigendynamik und Eigenmotivation", sagte Zorc.

Poker um Nizzas Malang Sarr: Sticht Schalke 04 den BVB, Gladbach und Co. aus?

Der FC Schalke 04 hat im Poker um das Abwehrtalent Malang Sarr von offenbar die besten Karten. Das berichtet Le10Sport.

Der 21-Jährige Innenverteidiger ist im Sommer ablösefrei zu haben und deutete zuletzt bereits an, sich einen Wechsel in die Bundesliga vorstellen zu können.

"Ich habe die Entscheidung getroffen, den Vertrag in Nizza nicht zu verlängern", sagte er Telefoot . "Die Bundesliga wird stärker und junge Spieler bekommen die Möglichkeit, zu spielen. Ich kenne ehemalige Mitspieler, die in der Bundesliga quasi explodiert sind. Das lässt einen aufhorchen und führt dazu, dass man gerne gegen sie spielen will", so der Franzose.

Bei S04 könnte er den Platz von Jean-Clair Todibo einnehmen, den die Königsblauen sich nach seiner Leihe wohl nicht leisten können. Aus der Bundesliga sollen auch Borussia Dortmund, , und interessiert sein.