Schalke 04 vs. 1. FC Köln: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights, LIVE-TICKER und Co. - Alles zur Übertragung des Topspiels der Bundesliga

Im Bundesliga-Topspiel trifft der FC Schalke 04 auf den 1. FC Köln. Wir verraten Euch, wie Ihr das Duell heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Bundesliga, 7. Spieltag: Der FC Schalke 04 empfängt im Topspiel des deutschen Fußball-Oberhauses den 1. FC Köln. Die Partie findet in der Veltins-Arena statt. Anstoß ist am Samstagabend um 18.30 Uhr.

Nach der verkorksten letzten Saison und einem enttäuschenden 14. Platz ist Schalke 04 wieder obenauf. Der Grund: Neu-Trainer David Wagner hat die Königsblauen wieder zu einer Top-Mannschaft der Bundesliga geformt. Vier Siege in Folge sowie 13 Punkte aus den ersten sechs Spielen sprechen für sich. Zuletzt gewannen die Schalker souverän mit 3:1 bei RB Leipzig.

Freude auf der einen, Tristesse auf der anderen Seite: Der ist nach dem Aufstieg aus der 2. Bundesliga noch nicht so recht in der deutschen Elite-Liga angekommen. Nach nur einem Sieg und fünf Niederlagen stecken die Geißböcke im Tabellenkeller fest. Am vergangen Spieltag setzte es abermals eine Pleite - 0:4 gegen Hertha BSC.

Schalke 04 vs. 1. FC Köln: Wer entscheidet das -Topspiel für sich? Goal erklärt Euch in diesem Artikel, wer das Duell heute Abend live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt. Außerdem liefern wir Euch alle Infos zu den Aufstellungen, den Highlights bei DAZN und zu unserem LIVE-TICKER.

Schalke 04 vs. 1. FC Köln: Das Bundesliga-Topspiel im Detail

Schalke 04 vs. 1. FC Köln heute live im TV schauen - Geht das?

Das Topspiel der Bundesliga: Schalke 04 gegen den 1. FC Köln! Doch wer zeigt / überträgt das Duell aus der Veltins-Arena heute Abend live im TV? Und welche Anbieter übertragen die Bundesliga überhaupt in dieser Saison live? Beide Fragen werden in diesem Abschnitt beantwortet.

Zwei Anbieter haben sich auch in diesem Jahr die Übertragungsrechte der Bundesliga untereinander aufgeteilt. Das sind Sky und DAZN. Während der Bezahlsender einen Großteil aller Bundesliga-Spiele überträgt, zeigt DAZN über 40 Partien des deutschen Fußball-Oberhauses im LIVE-STREAM.

Die Bundesliga im LIVE-STREAM bei DAZN. Das zeigt der Streamingdienst:

alle Freitagsspiele

alle Sonntagsspiele, die um 13.30 Uhr angepfiffen werden

alle Montagsspiele

alle Relegationsspiele

Die Bundesliga live im TV und LIVE-STREAM bei Sky. Das zeigt der Bezahlsender:

alle Samstagsspiele um 15.30 Uhr

alle Topspiele am Samstagabend um 18.30 Uhr

alle Sonntagsspiele um 15.30 Uhr und 18 Uhr

Sky zeigt / überträgt Schalke 04 vs. 1. FC Köln heute live im Pay-TV

Ihr wisst es bereits: Das Bundesliga-Topspiel liegt am Samstagabend in den Händen von Sky. Nur der Bezahlsender überträgt Schalke 04 vs. 1. FC Köln heute live im TV - allerdings ausschließlich im Pay-TV. Wenn Ihr also keine Sekunde des Topspiels der Bundesliga zwischen dem und dem 1. FC Köln verpassen wollt, seid Ihr bei Sky genau an der richtigen Adresse.

Schalke 04 vs. 1. FC Köln heute live im TV bei Sky! Hier gibt's alle Infos zur Übertragung des Bundesliga-Topspiels:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Sender: Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD

Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD Start der Vorberichte: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Moderator: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Experte: Lothar Matthäus

Lothar Matthäus Kommentator: Kai Dittmann

Die Nutzung von Sky ist allerdings nicht kostenlos. Stattdessen benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender. Dieses müsst Ihr im Vorfeld abgeschlossen haben. Nur dann, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, könnt Ihr das Tospiel zwischen Schalke 04 und dem 1. FC Köln live im TV bei Sky erleben. Mehr Informationen zu aktuellen Angeboten, Preisen und Vertragslaufzeiten erhaltet Ihr auf der offiziellen Website des Senders.

Schalke 04 vs. 1. FC Köln heute im LIVE-STREAM verfolgen - So geht's!

Könnt Ihr das Bundesliga-Topspiel heute nur live im TV bei Sky sehen? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten, das Duell zwischen Schalke 04 und dem 1. FC Köln live zu verfolgen - zum Beispiel im LIVE-STREAM?

Sky Go zeigt / überträgt Schalke 04 vs. 1. FC Köln heute im LIVE-STREAM

Auch in puncto LIVE-STREAM ist Sky heute Eure erste und einzige Anlaufstelle, wenn Ihr das Topspiel der Bundesliga live erleben wollt. Der Bezahlsender überträgt Schalke 04 vs. 1. FC Köln in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go.

Doch aufgepasst: Sky Go ist der Online-Dienst von Sky. Doch auch das LIVE-STREAM-Angebot des Bezahlsenders ist nicht kostenlos. Stattdessen benötigt Ihr auch für Sky Go ein Sky-Abonnement. Sofern Ihr im Besitz eines Abos beim Pay-TV-Sender seid, erhaltet Ihr automatisch einen Log-In für Sky Go.

Wollt Ihr den LIVE-STREAM zu Schalke 04 vs. 1. FC Köln heute mit Sky Go genießen? Dann ladet Euch hier die kostenlose Sky-Go-App herunter:

Sky Ticket zeigt / überträgt Schalke 04 vs. 1. FC Köln heute im LIVE-STREAM

Ihr habt Bock auf Schalke 04 vs. 1. FC Köln? Ihr seid aber nicht im Besitz eines Sky-Abonnements und wollt auch so schnell kein langfristiges Abo beim Bezahlsender abschließen? Dann seid Ihr bei Sky Ticket genau an der richtigen Adresse.

Sky Ticket ermöglicht es Euch, alle Sky-Dienste über einen kürzeren Zeitraum zu nutzen und ein langfristiges Abo zu umgehen. Und das Beste: Auch Sky Ticket zeigt Schalke 04 gegen den 1. FC Köln in voller Länge im LIVE-STREAM .

Um das Bundesliga-Topspiel im LIVE-STREAM bei Sky Ticket sehen zu können, benötigt Ihr das Sportpaket:

Monatsabo: Für die ersten vier Wochen zahlt Ihr 9,99 Euro. Im Anschluss erhöht sich der Preis auf monatlich 29,99 Euro. Ihr könnt das Abo aber jederzeit monatlich kündigen.

Für die ersten vier Wochen zahlt Ihr 9,99 Euro. Im Anschluss erhöht sich der Preis auf monatlich 29,99 Euro. Ihr könnt das Abo aber jederzeit monatlich kündigen. Tagesabo: Das 24-Stunden-Angebot erhaltet Ihr für einmalig 9,99 Euro.

Schalke 04 vs. 1. FC Köln: So seht Ihr die Highlights

Ihr habt das Bundesliga-Topspiel live im TV bei Sky oder im LIVE-STREAM mit Sky / Sky Ticket verpasst? Kein Problem. Wir legen Euch folgende Empfehlung wärmstens ans Herz:

Die Highlights zu Schalke 04 vs. 1. FC Köln bei DAZN!

Der Streamingdienst lädt Euch bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff eine ausführliche Zusammenfassung auf die Plattform. Schon 40 Minuten nach Spielende, also gegen 21 Uhr am Samstagabend, könnt Ihr die Highlights zu Schalke 04 vs. 1. FC Köln bei DAZN genießen.

Doch damit nicht genug: DAZN hat nicht nur die Highlights des Bundesliga-Topspiels im Programm. Beim Streamingdienst seht Ihr alle Highlights der 1. und bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff.

Damit aber immer noch nicht genug: Falls Ihr noch kein DAZN-Abonnent seid, könnt Ihr die Highlights zu Schalke 04 vs. 1. FC Köln sowie die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang kostenlos testen. Wie geht das? Es ist ganz leicht: Sichert Euch schnell und einfach einen kostenlosen Probemonat!

Mit diesem erlebt Ihr Spitzenfußball live und in voller Länge bei DAZN! Denn das Übertragungspaket des Streamingdienstes ist prall gefüllt. Über 8.000 Livesport-Events zeigt DAZN pro Jahr im LIVE-STREAM. Darin enthalten: Die Champions League und Europa League, die EM-Qualifikation und Bundesliga, die Serie A und LaLiga, die Ligue 1 und zahlreiche weitere Top-Ligen und -Wettbewerbe. All das bekommt Ihr in voller Länge bei DAZN im LIVE-STREAM.

Habt Ihr noch Fragen? Dann klickt Euch doch mal durch unsere zahlreichen Übersichtsartikel. Dort bleibt keine Frage zu DAZN unbeantwortet:

Bock auf die Bundesliga bei DAZN? Dann ladet Euch die kostenlose App des Streamingdienstes hier herunter:

Schalke 04 vs. 1. FC Köln: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt das Bundesliga-Topspiel heute Abend weder live im TV bei Sky noch im LIVE-STREAM mit Sky Go / Sky Ticket verfolgen? Macht nichts. Wir haben die perfekte Lösung für Euch parat:

Mit unserem LIVE-TICKER bleibt Ihr während der gesamten 90 Minuten stets auf dem Laufenden. Gewohnt detailliert versorgen wir Euch mit allen relevanten Spielszenen aus der Veltins-Arena. Somit verpasst Ihr keinen Treffer und keine Entscheidung des Bundesliga-Topspiels. Klickt Euch mal rein!

Unser LIVE-TICKER ist selbstverständlich kostenlos. Ihr findet unseren Service unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App:

Schalke 04 vs. 1. FC Köln live: Die Aufstellungen

Wer steht für den FC Schalke 04 in der Startaufstellung? Wer beginnt im Bundesliga-Topspiel für den 1. FC Köln? Wenn beide Teams ihre Startformationen knapp eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlichen, erfahrt Ihr die Aufstellungen an dieser Stelle.

Schalke 04 vs. 1. FC Köln: Die Bilanz

FC SCHALKE 04 (insgesamt bislang 100 Duelle) 1. FC KÖLN 34 Siege 44 22 Unentschieden 22 44 Niederlagen 34 150 Tore 178

Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs. 1. FC Köln heute live? Die Übertragung des Bundesliga-Topspiels in der Übersicht