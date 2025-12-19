Der Signal Iduna Park von Dortmund bildet die Kulisse für das Freitagabendspiel (19. Dezember) zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach. Das Borussen-Duell am 15. Spieltag wird um 20.30 Uhr angepfiffen. Lesen Sie hier die Spielvorschau Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sat1, RTL oder nur bei Sky? Wo läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. Borussia Mönchengladbach heute live im Free TV und Live Stream?

Gute Nachrichten für alle Free-TV-Fans: Das Duell zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach wird nicht nur live bei Sky gezeigt! Sat.1 hat sich ebenfalls die Übertragungsrechte gesichert und berichtet ab 19.50 Uhr live aus dem Signal Iduna Park. Matthias Opdenhövel moderiert die Sendung und wird von den Experten Markus Babbel und Lars Stindl unterstützt. Jonas Friedrich fungiert als Kommentator. Einen kostenlosen Livestream gibt es außerdem auch auf ran.de und bei JOYN.

Übertragung im Pay-TV auf Sky beginnt schon um 19.30 Uhr auf den Sendern Sky Sport News, Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1. Britta Hofmann tritt als Moderatorin in Erscheinung, Hansi und Cornelius Küpper sind als Kommentatoren-Duo im Einsatz. Im kostenpflichtigen Livestream auf SkyGo und bei WOW verpasst Ihr ebenfalls keine Minute.

Anstoßzeit Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach

Bundesliga - Bundesliga Signal Iduna Park

Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach: Aufstellungen

News über Borussia Dortmund

Das 1:1-Remis gegen den SC Freiburg war zu wenig für den BVB, denn sowohl die Bayern als auch Leipzig patzten. Somit wurde die Chance vertan, die punktgleichen Leipziger zu überholen. Der Rückstand auf die Bayern beträgt schon neun Punkte. Nationalspieler Nico Schlotterbeck war sichtlich bedient, intern soll es zu einer lautstarken Diskussion mit Serhou Guirassy gekommen sein.

Personell sieht es beim BVB nicht besonders rosig aus: Jobe Bellingham (Rotsperre) und Ramy Bensebaini (Afrika-Cup) sind ohnehin nicht dabei. Hinter den Einsätzen von Sabitzer (Muskelverhärtung), Brandt (Sprunggelenksprobleme), Anton (Oberschenkelverletzung), Anselmino (Oberschenkelverletzung), Özcan (Achillessehnenprobleme) und Mane (Krank) stehen Fragezeichen.

Auch auf dem Transfermarkt bewegt sich einiges: Niklas Süle soll sich wohl im Sommer aus Dortmund verabschieden, bei Neuzugang Fabio Silva könnte es bereits im Winter soweit sein.

News über Borussia Mönchengladbach

Die Gladbacher haben sich nach dem Horror-Start berappelt und rangieren nach einer starken Phase mit 16 Punkten auf dem elften Platz. Nach fünf Partien ohne Niederlage gab es gegen den VfL Wolfsburg jedoch zuhause einen 1:3-Dämpfer.

Tim Kleindienst scheint vom Verletzungspech verfolgt. Der Goalgetter war erst kürzlich von seiner schweren Knieverletzung zurückgekehrt, fällt nun aber wieder wochenlang aus. Darüber hinaus werden auch Chiarodia (Muskelbündelriss), Ngoumou (Trainingsrückstand), Urbich (Pfeiffersches Drüsenfieber) und Honorat (Wadenprobleme) nicht zum Einsatz kommen. Hack (Knieprobleme) und Friedrich (Sprunggelenksprobleme) sind fraglich.

Form

Bilanz direkte Duelle

Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach: Die Tabellen

