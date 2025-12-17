Er soll schon einem anderen Verein zugesagt haben! Silva-Hammer beim BVB nimmt Formen an

Die Verantwortlichen sahen in Silva einen entwicklungsfähigen Stürmer, der das Angriffszentrum in den kommenden Jahren bereichern sollte. Sein Profil galt als spannend: laufstark, flexibel einsetzbar, aggressiv im Pressing und mit guter Abschlussqualität. Seine Leihe zuvor bei UD Las Palmas, bei der er zweistellig traf, hatte das Interesse weiter verstärkt. Andererseits machten in den vergangenen Tagen wiederholt Gerüchte die Runde, wonach der Torjäger unzufrieden mit seiner Situation sei und um die Teilnahme an der WM 2026 bange.

"Die Jungs, die im vergangenen Jahr das Ding gezogen haben, die haben große Qualität gezeigt. Deshalb ist es normal, dass neue Spieler etwas Geduld aufbringen müssen, auch wenn wir sie für viel Geld verpflichtet haben. Aber die Ablöse bedeutet nicht, dass die anderen deshalb freiwillig den Weg freimachen", erklärte Kovac vor etwa drei Wochen den Umstand, weshalb Silva noch nicht die ganz große Spielzeit bekommen hatte.

Auch Dortmunds Offensiv-Allrounder Julian Brandt äußerte sich zu seinem Kollegen: "Er muss einfach dranbleiben. Er darf sich nicht zu sehr in diesem negativen Trubel aufhalten, weil ihm das einfach nicht guttut. Mit 20 war ich, glaube ich, auch ab und zu mal so. Wenn es dann nicht lief, waren alle anderen schuld. Er ist jetzt 23 und muss verstehen, dass Fußball schnell in eine Richtung gehen kann, wo man frustriert ist. Aber innerhalb von ein, zwei Tagen kannst du dir auch auf einmal wieder ein Lächeln ins Gesicht holen."