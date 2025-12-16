Intensive Diskussion wegen Schlotterbeck-Schelte: Kabinen-Krach beim BVB enthüllt

Wie die Bild berichtet, seien der kriselnde Stürmer-Star und der womöglich scheidende Abwehrchef der Dortmunder aufgrund der wiederholten Kritik Schlotterbecks am Einsatz einiger Spieler aneinandergeraten.

Demnach habe Schlotterbeck seine scharfe Kritik, die er öffentlich nach dem 2:2 in der Champions League gegen Bodo/Glimt besonders an namentlich nicht genannten Einwechselspielern geäußert hatte, auch nach dem Freiburg-Spiel intern abermals angebracht.

"Die Spieler, die reinkommen, verlieren jeden Ball", hatte Schlotterbeck unter der Woche gepoltert: "Wenn man in der 60. Minute reinkommt, erwarte ich 30 Minuten Volldampf." Dazu noch hätten die Borussen "unfassbar unsauber" und "fahrig gespielt".