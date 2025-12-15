Hiobsbotschaft auch für Julian Nagelsmann! DFB-Stürmer muss kurz nach Comeback erneut lange pausieren

Kleindienst war nach sechsmonatiger Pause zuletzt zu Kurzeinsätzen gekommen, anschließend hatte ihn eine Reaktion im Knie aber zu einer erneuten Auszeit gezwungen. "Das ist bitter für Tim und bitter für Borussia, aber nach einer so langwierigen Verletzung wie Tim sie hatte, muss man leider mit solchen Dingen rechnen", sagte Sportdirektor Rouven Schröder.

Für Kleindienst, der im November seinen Vertrag bis 2029 verlängert hatte, bedeutet der erneute Eingriff auch einen Rückschlag im Kampf um eine WM-Teilnahme. Zuletzt hatte er gehofft, "Anfang Januar, Mitte Januar wieder eine Halbzeit oder 60 Minuten" in Gladbach spielen zu können. Daraus wird nun nichts.