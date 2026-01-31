Im Spitzenspiel der 2. Bundesliga empfängt der 1. FC Kaiserslautern am heutigen Samstag (31. Januar) den SV Elversberg im Fritz-Walter-Stadion. Der Anpfiff ist wie gewohnt um 20.30 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

RTL oder NITRO für FCK heute: Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern vs. SV Elversberg live im Free TV und Live Stream?

Für das Spitzenspiel in der 2. Bundesliga gibt es auch heute mehrere Anlaufstellen. Bei Sky findet Ihr alle Spiele der Zweitligasaison live und in voller Länge. Das Duell zwischen Lautern und Elversberg wird ab 20 Uhr auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 2 übertragen, Klaus Veltman kommentiert. Online findet Ihr den Spaß via SkyGo und WOW.

Für das Topspiel gibt es aber noch eine andere Option: RTL besitzt eine Sublizenz für die Partie am Samstagabend. Da dort aktuell Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! läuft, weicht die Übertragung auf NITRO aus. Während das TV-Programm kostenfrei ist, müsst Ihr für den Stream über RTL+ ein Abonnement abschließen.

Bundesliga: Anstoßzeit Kaiserslautern gegen Elversberg

Deutschland 2 Bundesliga - 2. Bundesliga Fritz Walter Stadion

Bundesliga, Kaiserslautern vs. Elversberg: Aufstellungen

Kaiserslautern vs Elversberg Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer T. Lieberknecht Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer V. Wagner

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Bundesliga: News über Kaiserslautern

Die Lauterer bekommen es heute mit einem direkten Konkurrenten im Rennen um den Relegationsplatz zu tun. Vier Punkte beträgt der Rückstand auf das viertplatzierte Elversberg.

Für die Rückrunde hat der FCK sich ein wenig verstärkt: Fortan werden Atanas Chernev und Norman Bassette im Kader der Lauterer dabei sein. Abgänge könnten allerdings auch dazukommen: Sowohl Jan Elvedi als auch Afeez Aremu sind aktuell in Gesprächen mit anderen Vereinen.

Bundesliga: News über Elversberg

Auch beim SVE gibt es ein paar Neue: David Mokwa und Raif Adam sind im Winter zum Team gestoßen.

Die heutigen Gäste wollen in Lautern wieder auf die Erfolgsspur zurückfinden. Nur zwei Zähler holten sie aus den jüngsten drei Pflichtspielen, weshalb Elversberg vom zweiten auf den vierten Platz abgerutscht ist.

Form

Bilanz direkte Duelle

Kaiserslautern vs. Elversberg: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links