Wer zeigt / überträgt Real Madrid gegen PSG live im TV und LIVE-STREAM? So wird die Champions League übertragen

Champions League, Topspiel: PSG gastiert am Dienstag bei Real Madrid. Wir verraten Euch, wer das Duell live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Am 5. Spieltag der Champions League empfängt Real Madrid am Dienstagabend die Mannschaft von Paris Saint-Germain. Die Partie findet im traditionsreichen Bernabeu statt. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Zählt PSG zu den absoluten Top-Teams dieser Champions-League-Saison? Beim Blick auf die Zahlen fällt die Antwort eindeutig aus: Ja! Die Pariser haben aus vier Spielen zwölf Punkte gesammelt. Zudem hat die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel bis dato nicht mal einen Gegentreffer kassiert. Der Einzug ins Achtelfinale ist daher längst sicher.

Auch das Hinspiel gewann der Klub aus der Ligue 1 gegen souverän - 3:0 für PSG, so der Endstand (zum Spielbericht). Dabei glänzte Angel Di Maria mit einem Doppelpack, Thomas Meunier erzielte den dritten Treffer des Abends. Wir es am Dienstag wieder so eindeutig?

Real Madrid vs. PSG: Goal hat Euch in diesem Artikel zusammengestellt, wer das Topspiel in der live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt. Außerdem informieren wir Euch über die Highlights bei DAZN. Los geht's!

Real Madrid gegen PSG: Das Topspiel der Champions League auf einen Blick

Wer zeigt / überträgt Real Madrid gegen PSG im LIVE-STREAM?

DAZN und Sky haben sich die Übertragungsrechte der Champions League auch in der Saison 2019/2020 untereinander aufgeteilt. Einer von beiden Anbietern zeigt das Duell zwischen Real Madrid und PSG live sowie in voller Länge. Doch wer überträgt das Topspiel der Königsklasse im LIVE-STREAM? Wir verraten es Euch in diesem Abschnitt.

Die Champions League live bei Sky - Was überträgt der Bezahlsender?

alle Spiele, die gleichzeitig angepfiffen werden, in der Konferenz

zwei Partien pro Spieltag live und exklusiv im Einzelspiel

CL-Übertragungen live im TV und im LIVE-STREAM bei Sky Go / Sky Ticket

Wer zeigt / überträgt die Gruppenphase der Champions League live - Sky oder DAZN?

Die Champions League live bei DAZN: Was überträgt der Streamingdienst?

insgesamt 110 von 138 Spielen live im Einzelspiel - den Großteil davon exklusiv in voller Länge

alle Gruppenspiele ohne deutsche Beteiligung live im Stream

CL-Übertragungen ausschließlich im LIVE-STREAM

DAZN zeigt / überträgt Real Madrid gegen PSG exklusiv in voller Länge im LIVE-STREAM

Ist Real Madrid vs. PSG eines der 110 Spiele, die bei DAZN live und in voller Länge laufen? Ja, absolut. DAZN überträgt Real Madrid gegen PSG exklusiv in voller Länge im LIVE-STREAM. Nur beim Streamingdienst läuft das Duell der Königliche gegen Paris live im Einzelspiel. Nur bei DAZN: Erlebe Real Madrid gegen PSG kostenlos im LIVE-STREAM mit Deinem Gratismonat!

Real Madrid gegen im LIVE-STREAM bei DAZN - Hier erhaltet Ihr alle Informationen zur Übertragung der Champions League:

DAZN zeigt / überträgt Real Madrid gegen PSG kostenlos im LIVE-STREAM - So funktioniert der Gratismonat!

Wie könnt Ihr das Topspiel der Champions League zwischen Real Madrid und PSG am Dienstag kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN schauen? Ganz einfach: Mit dem DAZN-Gratismonat! Schließlich schenkt DAZN allen Neu-Kunden die ersten 30 Tage gratis. So könnt Ihr die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang umsonst genießen.

Mit DAZN seht Ihr sowohl Real Madrid vs. PSG live und kostenlos als auch zahlreiche weitere Spiele der Champions League im LIVE-STREAM. Das Übertragungspaket des Streamingdienstes ist riesig und umfasst sämtliche Top-Ligen und Top-Wettbewerbe: Die Königsklasse und die Europa League, dazu die Bundesliga und Serie A, LaLiga und die Ligue 1.

❤️🖤❤️ Real vs. PSG seht ihr diesen Dienstag live ab 20:45 Uhr auf DAZN. #RMAPSG #UCL pic.twitter.com/XJcL4GOWI5 — DAZN DE (@DAZN_DE) November 24, 2019

All das und noch viel mehr bekommt Ihr bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt jährlich über 8.000 Livesport-Events im LIVE-STREAM. Da ist für jeden der passende Live-Sport dabei!

Auf welchem Gerät Ihr DAZN nutzt, bleibt Euch überlassen! Holt Euch die kostenlose App des Streamingdienstes:

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Hier findet Ihr alle Antworten auf all Eure Fragen:

Wer zeigt / überträgt Real Madrid gegen PSG live im TV?

Real Madrid gegen Paris Saint-Germain - Wie könnt Ihr das Topspiel am 5. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase live im TV verfolgen? Geht das bei DAZN? Oder vielleicht sogar bei Sky? Die Antworten gibt's in diesem Abschnitt.

DAZN zeigt / überträgt Real Madrid gegen PSG im LIVE-STREAM auf dem SMART-TV

Real Madrid vs. PSG live im TV bei DAZN anschauen - Geht das überhaupt? Nein. DAZN ist ein reiner Streamingdienst und kein klassischer TV-Sender. Dementsprechend überträgt DAZN alle Spiele - so auch Real gegen PSG - ausschließlich im LIVE-STREAM. Doch aufgepasst!

Ein Smart-TV ist die Lösung. Ihr müsst bei DAZN nicht darauf verzichten, die Champions League auf Eurem TV-Gerät genießen zu können. DAZN bringt Euch Real Madrid gegen PSG im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV! Die kostenlose App des Streamingdienstes ist auf nahezu allen modernen Fernsehern mit Internetzugang verfügbar.

Wollt Ihr Real Madrid gegen PSG im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV genießen? Hier lest Ihr, wie es ganz einfach funktioniert:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an . Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an . Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Genießt Real Madrid vs. Paris Saint-Germain im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV!

Nur in der Konferenz: Sky zeigt / überträgt Real Madrid gegen PSG live im TV

Ihr wisst es bereits: DAZN zeigt Real Madrid gegen PSG exklusiv in voller Länge. Dementsprechend darf Sky das Duell der Königlichen gegen Paris nicht live im Einzelspiel übertragen. Dennoch berichtet der Bezahlsender am Dienstagabend live aus dem Bernabeu.

Bei Sky seht Ihr Real Madrid gegen PSG allerdings ausschließlich in der Konferenz. Der Pay-TV-Sender überträgt alle gleichzeitig stattfindenden Partien am Dienstag in einer Konferenzschaltung.

Real Madrid gegen PSG live im TV bei Sky - die Konferenz! Hier erfahrt Ihr alle Infos zur Übertragung der Champions League:

Die Nutzung von Sky ist allerdings nicht kostenlos. Stattdessen benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender. Mehr Infos zu den aktuellen Angeboten und Preisen erhaltet Ihr auf der Website von Sky.

Übrigens: Die Konferenz zur Champions League am Dienstag seht Ihr sowohl live im TV bei Sky als auch kostenpflichtig im LIVE-STREAM mit Sky Go und Sky Ticket.

Wer zeigt / überträgt die Highlights zu Real Madrid gegen PSG?

Ihr konntet das Topspiel der Königsklasse zwischen Real Madrid und PSG leider nicht im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen? Macht nichts. Wir legen Euch diese perfekte Alternative wärmstens ans Herz:

Die Highlights zu Real Madrid gegen PSG bei DAZN!

Die Champions League verpasst? Kein Problem. Dann ab zu DAZN! Bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff stehen Euch die Highlights zu Real Madrid gegen Paris Saint-Germain auf der Plattform des Streamingdienstes zur Verfügung.

Damit aber nicht genug: Wenn Ihr Euch das komplette Topspiel noch einmal reinziehen wollt, ist DAZN ebenfalls genau die richtige Adresse. Der Streamingdienst zeigt Real Madrid vs. PSG in voller Länge im Re-Live. Auch diese Option steht für Euch wenige Minuten nach dem Schlusspfiff bereit.

Diese Spiele der UEFA Champions League seht ihr Dienstag und Mittwoch live auf DAZN. (D) #UCL pic.twitter.com/XSwbIDR1fX — DAZN DE (@DAZN_DE) November 25, 2019

Ihr denkt, das wars schon? Nein, noch längst nicht. Der Streamingdienst zeigt nicht nur die Highlights zu Real Madrid gegen PSG. DAZN zeigt alle Highlights der Champions League bereits wenige Minuten nach Spielende. So seht Ihr bei DAZN auch die Zusammenfassungen der Spiele, die live und exklusiv bei Sky liefen. Klickt Euch mal rein!

Wer zeigt / überträgt Real Madrid gegen PSG? Champions League, die Tabelle der Gruppe A

PLATZIERUNG TEAM SPIELE TORE PUNKTE 1. Paris Saint-Germain 4 10:0 12 2. Real Madrid 4 9:5 7 3. FC Brügge 4 2:8 2 4. Galatasaray 4 0:8 1

Wer zeigt / überträgt Real Madrid gegen PSG? Die Bilanz beider Teams

Real Madrid 9 Duelle PSG 4 Siege 3 2 Unentschieden 2 3 Niederlagen 4 11 Tore 12

Wer zeigt / überträgt Real Madrid gegen PSG? Die Übertragung der Champions League im Überblick