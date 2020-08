RB Leipzig vs. PSG (Paris Saint-Germain) live: Die Champions League heute im LIVE-TICKER

Das Champions-League-Halbfinale zwischen RB Leipzig und PSG wird um 21 Uhr angepfiffen. Goal ist heute im LIVE-TICKER in voller Länge mit dabei.

Wer zieht in das Finale der UEFA ein - oder PSG ( )? Das Duell zwischen und wird heute in Lissabon ausgetragen. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr. Hier könnt Ihr das komplette Halbfinale im LIVE-TICKER verfolgen.

Leipzig setzte sich im Viertelfinale gegen durch, PSG hingegen rang knapp mit 2:1 nieder.

Wer das Duell zwischen RB Leipzig und PSG lieber live im TV und LIVE-STREAM sehen will, kann das natürlich tun. Alle Informationen zur Übertragung des Halbfinals der Champions League findet Ihr in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

RB Leipzig vs. Paris Saint-Germain | ANPFIFF: 21 Uhr

Aufstellung RBL
Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Mukiele - Laimer, Kampl, Angelino - Sabitzer, Nkunku, Dani Olmo - Poulsen

Aufstellung PSG
Sergio Rico - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Ander Herrera, Marquinhos, Paredes - Di Maria, Mbappe, Neymar

RB Leipzig vs. PSG live: Die Aufstellung

RB Lepzig setzt auf folgende Aufstellung zu Beginn

Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Mukiele - Laimer, Kampl, Angelino - Sabitzer, Nkunku, Dani Olmo - Poulsen

Mit dieser Aufstellung geht PSG in die Partie

Sergio Rico - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Ander Herrera, Marquinhos, Paredes - Di Maria, Mbappe, Neymar

Vor Beginn | Herzlich willkommen zur Champions-League-Partie zwischen RB Leipzig und PSG. Es ist uns ein innerliches Blumenpflücken, Sie hier begrüßen zu dürfen.

RB Leipzig vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

RB Leipzg vs. PSG live: Der Vorbericht zum Halbfinale - Für ein "Final alema": Leipzig mit "120 Prozent" gegen Neymar und Co.

Im größten Spiel der noch jungen Klubgeschichte will RB Leipzig auch Paris St. Germain stoppen. Das junge Team tritt mit viel Selbstvertrauen an und sucht sein Heil in der Offensive.

Euphorie, Zusammenhalt und ein ausgeklügelter Matchplan: Mit diesen Schlüsselfaktoren will Julian Nagelsmann auf seiner "verrückten Reise" mit RB Leipzig das Traumziel Champions-League-Endspiel buchen und ein "Final alema" gegen Bayern München ermöglichen. Dafür muss der Halbfinal-Neuling am Dienstag (21.00 Uhr im LIVE-STREAM auf DAZN) auch das Starensemble von Paris St. Germain aus der Königsklasse kegeln. Die Herausforderung gegen Neymar, Kylian Mbappe und Co. ist groß, das Feuer bei RB aber auch.

"Das ist ein einmaliges Erlebnis für uns. Wir haben Bock drauf!", sagte Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer. Man sei "nicht so weit gekommen, um jetzt Däumchen zu drehen", sagte Nagelsmann am Montag: "Wir werden bei 120 Prozent sein und dem Gegner alles abverlangen." Man sei "gierig darauf, weiterzukommen."

Um dann im Endspiel gegen Bayern München ein mögliches deutsches Duell auszutragen? "Das wäre schön", sagte Nagelsmann bei DAZN. Gerade weil deutsche Klubs "in den letzten Jahren für unser schlechtes Abschneiden international auf den Deckel" bekommen hätten.

Doch dafür braucht es im Lissaboner Estadio da Luz wie schon im Viertelfinale gegen Atletico Madrid (2:1) eine taktische Meisterleistung von Nagelsmann. Der mit 33 Jahren, drei Wochen und sechs Tagen jüngste Halbfinal-Trainer der Champions-League-Geschichte muss ausgerechnet Thomas Tuchel (46) ausstechen. Unter dem PSG-Coach hatte er einst in Augsburg als Spieler und später als Scout gearbeitet.

An den Spielberichten von der "Landesliga Süd" habe er bei Nagelsmann "das Talent erkannt, das Spiel zu analysieren, man hat die Liebe zum Spiel wiedergefunden", sagte Tuchel. Dass der Weg der beiden zu einem Duell im Halbfinale der Königsklasse führt, "konnte keiner vorhersehen".

Um Tuchels Spione auszutricksen, verlegte Nagelsmann die Einheit am Sonntag klammheimlich in eine Trainingsstätte des portugiesischen Verbandes. Wahrscheinlich wird RB ähnlich wie gegen die Defensivkünstler von Atletico sein Glück in der Offensive suchen. "Wir können Paris mehr wehtun, wenn wir selbst viel den Ball haben und Chancen kreieren wollen", sagte Nagelsmann: "Sie verteidigen nicht so gerne, wie sie angreifen."

Zieht der Pariser Offensivzug erst einmal an, kann RB schnell überrollt werden. Auf den zuletzt so bärenstarken Abwehrchef Dayot Upamecano dürfte viel Arbeit warten. Vor allem der französische Weltmeister Mbappe bereitet Nagelsmann Sorgen: "Das Tempo von Mbappe ist einfach nicht aufzuhalten. Physisch sowieso nicht, taktisch irgendwann auch nicht mehr."

Deswegen ist laut Sabitzer am Dienstag wieder die typische RB-Schule gefragt. Es sei wichtig, "nach Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte möglichst schnell mit ein, zwei Pässen in die Tiefe vors Tor zu kommen und die Dinger vorn reinzuhauen".

Dass RB auch ohne den zum abgewanderten Timo Werner torgefährlich sein kann, hat das Team bewiesen. Auch als Führungsfigur wird der Nationalstürmer derzeit nicht vermisst. Die Stimmung im Team sei "ausgelassen", berichtete Nagelsmann. Es wird viel gelacht und gescherzt, Christopher Nkunku und Ersatztorwart Yvon Mvogo jagten einmal sogar eine Drohne über den Trainingsplatz. "Wir sind glücklich", sagte Sabitzer, "dass wir in einer solchen Gruppe zusammen sind".

Auch Nagelsmann wirkt vor dem größten Spiel seiner noch jungen Trainerkarriere erstaunlich gelassen. Er bekomme trotz der stressigen Tage sicher "genug Schlaf", sagte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff: "Ich gehe nicht mit ihm abends aufs Zimmer und lese ihm eine Gute-Nacht-Geschichte vor."

Die voraussichtlichen Aufstellungen von RBL und PSG:

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Laimer, Sabitzer, Kampl, Angelino - Nkunku, Olmo - Poulsen. - Trainer: Nagelsmann.

Paris: Sergio Rico - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Marquinhos - Paredes, Gueye - di Maria, Mbappe, Neymar

RB Leipzig vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute im LIVE-TICKER: Das Champions-League-Halbfinale