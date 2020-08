RB Leipzig gegen PSG (Paris Saint-Germain) heute live sehen: Alles zur Übertragung der Champions League in TV und LIVE-STREAM

Im Halbfinale der Champions League treffen am Abend Leipzig und PSG aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wo das Duell im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Julian Nagelsmann steht mit im Halbfinale der . Dort wartet mit dem französischen Meister jedoch ein harter Brocken. Kann der Bundesligist nach Tottenham und auch den nächsten schwierigen Gegner aus dem Weg räumen? Die Antwort gibt es um 21 Uhr im Estadio da Luz in Lissabon.

Leipzig geht mit breiter Brust in das Aufeinandertreffen am Dienstag. Gegen Atletico Madrid war die Mannschaft zunächst durch Dani Olmo in Führung gegangen (50.), ehe Joao Felix vom Elfmeterpunkt für den Ausgleich sorgte (71.). Doch Leipzig sollte sich davon nicht unterkriegen lassen und sicherte in Person von Tyler Adams (88.) den Einzug ins Halbfinale.

Auch PSG musste sich gegen in Geduld üben. Nach dem Treffer von Mario Pasalic (26.) bis in die Schlussphase im Rückstand, sollte ein Doppelschlag von Marquinhos (90.) und Eric Maxim Choupo-Moting (90.+3) die Türe zur nächsten Runde schließlich dennoch aufstoßen. Im Finale würde entweder oder der warten.

Wenn Ihr wissen möchtet, wo das Halbfinale zwischen RB Leipzig und Paris Saint-Germain (PSG) heute live zu sehen ist, seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefern wir Euch alle Informationen zur Übertragung der Champions League im TV und LIVE-STREAM. Zudem erfahrt Ihr hier mögliche LIVE-TICKER und die Aufstellungen beider Teams. Hier gibt's indes alle Infos zur Champions League heute live.

RB Leipzig gegen PSG (Paris Saint-Germain): Das Halbfinale der Champions League in der Übersicht

Duell RB Leipzig - Paris Saint-Germain Datum 18. August 2020 | 21 Uhr Ort Estadio da Luz, Lissabon Zuschauer keine Zuschauer erlaubt

RB Leipzig gegen PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TV sehen - geht das?

In ist die Champions League bereits seit einigen Jahren hinter den Schranken des Pay-TV verschwunden und daran wird sich auch bis zum Finale am nächsten Sonntag (ab 21 Uhr im LIVE-TICKER ) nichts ändern. Das bedeutet, dass auch das Aufeinandertreffen zwischen RB Leipzig und Paris Saint-Germain nicht live im Free-TV übertragen wird.

Die einzigen Möglichkeiten, um die Begegnung heute dennoch im TV schauen zu können, sind der Pay-TV-Anbieter Sky und der Streamingdienst DAZN , die sich in dieser Saison die Übertragungsrechte an der Champions League gesichert haben. Beide Sender werden das Duell am Abend live übertragen.

Champions League: Sky zeigt / überträgt Leipzig gegen PSG im Pay-TV

Bevor wir Euch erklären, wie Ihr die Begegnung zwischen RB Leipzig und Paris Saint-Germain sogar kostenlos verfolgen könnt, möchten wir Euch zunächst die wichtigsten Informationen zur Übertragung der Champions League auf Sky liefern

Der Pay-TV-Anbieter wird das Halbfinale am Dienstag auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD mit Kommentator Kai Dittmann zeigen. Wie gewohnt beginnen die Vorberichte aber schon um 19.30 Uhr. Mit interessanten Vorberichten und detaillierten Analysen könnt Ihr Euch von Moderator Michael Leopold und den Experten Dietmar Hamann und Erik Meijer auf die Champions League einstimmen lassen.

Live dabei seid Ihr aber nur, wenn Ihr ein Abonnement bei Sky abgeschlossen habt. Um RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain sehen zu können, braucht Ihr das Sky-Sport-Paket, das für Neukunden im Jahresabo derzeit 17,50 Euro monatlich kostet. Genauere Infos zu den verschiedenen Paketen findet Ihr auf der Sky-Webseite.

Bild: Getty Images

RB Leipzig gegen PSG (Paris Saint-Germain) im LIVE-STREAM erleben - so funktioniert's

Die TV-Übertragung bei Sky ist aber nicht die einzige Möglichkeit, um das Halbfinale der Champions League heute live sehen zu können, denn die Begegnung zwischen RB Leipzig und Paris Saint-Germain wird in Deutschland und Österreich auch im LIVE-STREAM bei DAZN übertragen.

Mit wenigen Handgriffen könnt Ihr DAZN zudem auf Eurem Fernseher abrufen. Dafür müsst Ihr lediglich die kostenlose DAZN-App installieren, die Ihr für alle gängigen Smart-TVs heruntergeladen werden kann. Zudem lässt sich der Streamingdienst auch über Apple TV, Google Chromecast oder den Amazon Fire TV-Stick nutzen.

Champions League: DAZN zeigt / überträgt Leipzig gegen PSG im LIVE-STREAM

Die Übertragung aus dem Estadio da Luz in Lissabon beginnt schon eine Viertelstunde vor dem Anstoß. Um 20.45 Uhr begrüßt Euch Moderator Alex Schlüter zu den Vorberichten. Anschließend führen Euch Kommentator Uli Hebel und Experte Per Mertesacker durch die kompletten 90 Minuten sowie eine mögliche Verlängerung.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, müsst Ihr jedoch zunächst ein DAZN-Abonnement abschließen. Neukunden können das Programm des Streamingdienstes aber zunächst einen Monat kostenlos testen und somit auch das Halbfinale der Champions League ohne zusätzliche Kosten verfolgen.

Anschließend zahlt Ihr 11,99 Euro monatlich, könnt jedoch Geld sparen, indem Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet. Auf diese Weise könnt Ihr Euch DAZN für einmalig 119,99 Euro - das sind knapp zehn Euro im Monat - sichern. Hier findet Ihr alle Informationen zur Anmeldung bei DAZN.

Das CL-Halbfinale zwischen Leipzig und PSG im LIVE-STREAM bei Sky Go

Zudem kann die Begegnung zwischen RB Leipzig und Paris Saint-Germain auch im LIVE-STREAM von Sky geschaut werden. Dafür bietet Euch der Pay-TV-Anbieter zwei Möglichkeiten, die sich jeweils in der Vertragslaufzeit und damit auch im Preis unterscheiden.

Mit Sky Go können alle Abonnenten des Sport-Paketes auch unterwegs dabei sein, wenn die beiden Teams im Halbfinale der Champions League aufeinandertreffen. Zur Anmeldung benötigt Ihr lediglich Eure Kundennummer und den Login-PIN, den Ihr bei Abschluss Eures Vertrags erhalten habt.

Um Sky Go nutzen zu können, müsst Ihr somit im Besitz eines Sky-Abos sein. Um den LIVE-STREAM abzurufen, braucht Ihr jedoch auch die kostenlose Sky-Go-App des Senders, die Ihr Euch für Eure mobilen Geräte im Google Play-Store oder im iTunes-Store herunterladen könnt.

Sky Ticket zeigt / überträgt Leipzig gegen PSG ebenfalls im LIVE-STREAM

Wer ein langfristiges Abonnement umgehen möchte, für den ist Sky Ticket die Lösung. Darüber könnt Ihr das Programm des Pay-TV-Anbieters nämlich ebenfalls streamen und somit auch RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain im LIVE-STREAM anschauen.

Der Unterschied zu Sky Go besteht darin, dass Ihr neben einem Jahresabo auch nur ein Monatsabo abschließen könnt. Das Supersport-Ticket, mit dem Ihr alle verbleibenden Spiele der Champions League schauen könnt, kostet derzeit 29,99 Euro monatlich. Alle weiteren Informationen findet Ihr hier.

Bild: Getty Images

Die Highlights von RB Leipzig gegen PSG (Paris Saint-Germain) auf DAZN sehen

Ihr seid noch unschlüssig, ob sich ein DAZN-Abonnement für Euch lohnen würde? Das Angebot des Streamingdienstes endet nicht mit der Live-Übertragung von RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain. Stattdessen könnt Ihr Euch nach der Begegnung auch die Highlights auf DAZN anschauen.

Bereits 40 Minuten nach dem Ende findet Ihr eine Zusammenfassung von allen CL-Spielen auf der Plattform. Das ist für alle interessant, die am Abend nicht live dabei sein konnten, aber trotzdem die besten Szenen im Video sehen möchten. Auch die Option, das ganze Duell im Re-Live anzusehen, gibt es bei DAZN.

RB Leipzig gegen PSG (Paris Saint-Germain) im LIVE-TICKER von Goal erleben

Für alle, die kein zusätzliches Abonnement abschließen möchten oder am Abend keinen Fernseher zur Verfügung haben, um RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain live zu verfolgen, ist der kostenlose LIVE-TICKER von Goal eine Alternative.

Bereits ab 20 Minuten vor dem Anstoß liefern wir Euch die Vorberichte zum Halbfinale der Champions League. Während der Begegnung versorgen wir Euch mit detaillierten Beschreibungen aller entscheidender Szenen, sodass Ihr auch unterwegs immer auf dem Laufenden bleibt.

Über diesen Link kommt Ihr direkt zum LIVE-TICKER auf unserer Webseite. Wenn Ihr das Angebot auf Eurem Smartphone oder Tablet nutzen möchtet, könnt Ihr Euch außerdem die kostenlose Goal-App für iOS oder Android herunterladen. Diese steht Euch im Google Play-Store und im iTunes-Store zur Verfügung.

Das CL-Halbfinale zwischen Leipzig und PSG (Paris Saint-Germain): Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen beider Teams bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor Anstoß der Fall sein. Schaut deshalb später nochmals rein!

RB Leipzig gegen PSG (Paris Saint-Germain) heute live sehen: Die Übertragung in der Übersicht