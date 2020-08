Champions League heute live sehen: Alle Informationen zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM

Die Champions League befindet sich auf der Zielgeraden. Goal verrät Euch, wo Ihr das Halbfinale heute live im TV und LIVE-STREAM ansehen könnt.

Nur ein Schritt trennt die letzten vier Mannschaften vom Finale der . Wer steht am Sonntag im Estadio da Luz auf dem Rasen, wenn erneut der beste Verein Europas gesucht wird? Den Startschuss in das mit Spannung erwartete Halbfinale liefern am Dienstag (21 Uhr im LIVE-TICKER ) und .

Beide Teams mussten bis zum Schluss um den Einzug in die nächste Runde zittern. Gegen war der französische Meister PSG zunächst in Rückstand geraten, ein Doppelschlag von Marquinhos (90.) und Eric Maxim Choupo-Moting (90.+3) in der Schlussphase sorgte allerdings für Erlösung . RB Leipzig war gegen durch Dani Olmo (50.) in Führung gegangen, musste aber nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich bis zur Schlussphase warten, ehe Tyler Adams (88.) das Halbfinale perfekt machte .

Am Mittwoch steht allerdings schon die zweite Begegnung zwischen und dem ( 21 Uhr im LIVE-TICKER ) auf dem Programm. Der französische Verein hat sich im Viertelfinale mit 3:1 gegen Manchester City durchgesetzt und damit nach bereits den zweiten großen Titelfavoriten aus dem Turnier geschmissen. Folgt nun ausgerechnet gegen den deutschen Rekordmeister, der mit einem 8:2 gegen den FC Barcelona für ein Ausrufezeichen in Europa gesorgt hat , nun der dritte Streich?

Die Champions League heute live sehen: Goal verrät Euch, wie die Spiele im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen werden. Und: Hier gibt es noch mehr Infos.

Die Champions League heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Das Halbfinale in der Übersicht

DATUM UHRZEIT PARTIE Dienstag, 18. August 21 Uhr RB Leipzig - Paris Saint-Germain Mittwoch, 19. August 21 Uhr Olympique Lyon - FC Bayern

Bild: Getty Images

Die Champions League heute live sehen: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

Mit dem Pay-TV-Anbieter Sky und dem Streamingdienst DAZN besitzen in dieser Saison gleich zwei Sender die Übertragungsrechte an der Champions League. Goal möchte Euch deshalb einen Überblick verschaffen, bei welchem der beiden TV-Partner die Spiele gezeigt werden.

Die Champions League heute im LIVE-STREAM bei DAZN erleben

Das Halbfinale der Champions League erstreckt sich über zwei Tage, an denen jeweils eine Begegnung um 21 Uhr ausgetragen wird. Im Gegensatz zu den vorherigen Runden, als die Champions League im Wechsel bei Sky und bei DAZN übertragen wurde, ist die Regelung im Halbfinale sehr einfach.

Beide Duelle werden sowohl im Pay-TV bei Sky als auch im LIVE-STREAM bei DAZN übertragen. Somit ist Euch überlassen, auf welchen Sender Ihr am Dienstag und Mittwoch zugreifen möchtet. Mit dem kostenlosen Probemonat von DAZN könnt Ihr das Angebot des Streamingdienstes aber zunächst vier Wochen testen.

Das bedeutet im Umkehrschluss: Wenn Ihr Euch noch heute für den Gratismonat anmeldet, könnt Ihr in und Österreich sowohl RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain und Olympique Lyon gegen den FC Bayern als auch das Finale der Champions League kostenlos im LIVE-STREAM erleben.

DAZN könnt Ihr über alle mobilen Geräte und gängigen Smart-TVs abrufen. Dafür müsst Ihr nur die kostenlose DAZN-App herunterladen, die für Android-Geräte im Google-Play-Store und für iOS-Geräte im App-Store zur Verfügung steht. Zudem lässt sich der Streamingdienst auch über Apple TV, Google Chromecast oder den Amazon Fire TV-Stick nutzen.

Hat Euch das Programm von DAZN während des Gratismonats gefallen, verlängert sich Euer Abonnement anschließend automatisch. Für 11,99 Euro monatlich seht Ihr bei DAZN rund um die Uhr verschiedene Live-Übertragungen, die neben Fußball auch weitere Sportarten umfassen.

Ihr könnt sogar ein bisschen Geld sparen, indem Ihr gleich ein Jahresabo für einmalig 119,99 Euro abschließt - dann liegt der monatliche Preis für DAZN bei knapp zehn Euro. In einem separaten Artikel auf unserer Seite haben wir genau beschrieben, wie Ihr Euch bei DAZN anmelden könnt.

Doch an dieser Stelle endet das Angebot von DAZN noch nicht, denn auf der Plattform des Streamingdienstes könnt Ihr Euch auch die Highlights aller CL-Spiele ansehen. Bereits 40 Minuten nach dem Ende liefert Euch DAZN die Zusammenfassungen beider Halbfinals, die Ihr über alle mobilen Geräte mit einem Internetzugang abrufen könnt.

Zudem habt Ihr bei DAZN die Möglichkeit, Euch die Spiele nochmals in voller Länge im Re-Live anzuschauen. Diese sind eine Woche lang auf der Plattform verfügbar. Eine Übersicht, welche Sportereignisse in den nächsten Tagen auf DAZN übertragen werden, findet Ihr unter diesem Link.

Bild: imago images / Peter Schatz

Die Champions League heute im TV und im LIVE-STREAM bei Sky schauen

Aufgrund der Rechtesituation sind die beiden Aufeinandertreffen zwischen RB Leipzig und Paris Saint-Germain sowie Olympique Lyon und dem FC Bayern auch beim Pay-TV-Anbieter Sky zu sehen. Dort könnt Ihr die Champions League, ebenso wie bei DAZN, sowohl auf dem TV-Gerät als auch im LIVE-STREAM verfolgen.

Die jeweiligen Sender müsst Ihr aber zunächst freischalten, indem Ihr ein kostenpflichtiges Sky-Abonnement abschließt. Um die Champions League, den und die Premier League live schauen zu können, braucht Ihr das Sport-Paket, das für Neukunden im Jahresabo derzeit 17,50 monatlich kostet.

Möchtet Ihr zusätzlich auch die und die auf Sky erleben, abonniert Ihr am besten das Fußball-Bundesliga-Paket für 25 Euro monatlich und bucht für weitere fünf Euro das Sport-Paket hinzu. Auf der Webseite des Unternehmens findet Ihr eine Übersicht über alle Pakete, die Ihr bei Sky erwerben könnt.

Neben der TV-Übertragung könnt Ihr die Champions League auch im LIVE-STREAM über Sky Go und Sky Ticket verfolgen. Die beiden Online-Dienste unterscheiden sich nur in der Vertragslaufzeit, die gelieferten Bilder sowie der Ton sind identisch mit der Übertragung im Fernsehen.

Alle, die bereits ein Sky-Abonnement abgeschlossen haben, können Sky Go kostenlos nutzen: Dafür müsst Ihr nur die Sky-Go-App aus dem Google-Play-Store oder dem App-Store herunterladen und schon könnt Ihr Euch mit dem Login-PIN, den Ihr bei Abschluss Eures Vertrags erhalten habt, anmelden.

Für alle, die bislang kein Sky-Kunde sind, hat der Sender das Sky Ticket im Angebot, das monatlich gekündigt werden kann. Für 29,99 Euro bekommt Ihr mit dem Supersport Ticket sowohl die beiden Spiele im Halbfinale als auch das Finale der Champions League im LIVE-STREAM zu sehen.

Die Champions League heute live im Pay-TV: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

DATUM UHRZEIT PARTIE TV-Sender / LIVE-STREAM Dienstag, 18. August 21 Uhr RB Leipzig - Paris Saint-Germain Sky Sport 1 HD / DAZN Mittwoch, 19. August 21 Uhr Olympique Lyon - FC Bayern Sky Sport 1 HD / DAZN

Die Champions League heute live sehen: Alle Informationen zur Übertragung

Bei DAZN beginnt die Übertragung an beiden Tagen jeweils um 20.45 Uhr. Bei der Begegnung zwischen RB Leipzig und Paris Saint-Germain kümmert sich Moderator Alex Schlüter um die Vorberichte, ehe Kommentator Uli Hebel und Experte Per Mertesacker am Mikrofon übernehmen.

Beim zweiten Halbfinale zwischen Olympique Lyon und dem FC Bayern liefert Euch erneut Moderator Alex Schlüter alle Hintergründe zum Aufeinandertreffen, ehe im Anschluss Marco Hagemann als Kommentator zu hören sein wird. Wie am Vortrag ist auch am Mittwoch Per Mertesacker als Experte im Einsatz.

Sky geht an beiden Tagen schon um 19.30 Uhr auf Sendung. Moderator Michael Leopold sowie die beiden Experten Dietmar Hamann und Erik Meijer werden Euch auf den CL-Abend einstimmen. Bei RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain heißt der Kommentator im Anschluss Kai Dittmann.

Am Mittwoch versorgen Euch Moderator Sebastian Hellmann sowie die beiden Experten Lothar Matthäus und Erik Meijer mit allen wichtigen Informationen zur Champions League, ehe Wolff Fuss ab 20.55 Uhr das Duell zwischen Olympique Lyon und dem FC Bayern kommentieren wird.