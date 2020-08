RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain (PSG) heute live im Free-TV? Die Übertragung der Champions League

Das erste Halbfinale der diesjährigen Champions-League-Saison steht auf dem Programm. Hier erfahrt Ihr, ob die Begegnung im Free-TV zu sehen ist.

Kommt es in der zum zweiten deutschen Finale nach 2013? Die Chancen stehen mit , das am Dienstag gegen gefordert ist (ab 21 Uhr im LIVE-TICKER), und dem , der es am Mittwoch mit zu tun bekommt, nicht schlecht.

Auf dem Weg ins Endspiel wartet mit dem französischen Meister PSG aber ein schwerer Gegner auf Leipzig. Interessant wird das Vorhaben, ins Finale einzuziehen, außerdem durch den neuen Modus der Champions League: Im Gegensatz zu den letzten Jahren wird das Halbfinale in dieser Saison nur in einer Begegnung, nicht in Hin- und Rückspiel entschieden.

Wenn Ihr wissen möchtet, ob das Halbfinale zwischen RB Leipzig und Paris Saint-Germain (PSG) heute live im Free-TV zu sehen ist, seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der Champions League im TV und LIVE-STREAM.

RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain (PSG): Das Halbfinale der Champions League in der Übersicht

Duell RB Leipzig - Paris Saint-Germain Datum 18. August 2020 | 21 Uhr Ort Estadio da Luz, Lissabon Zuschauer keine Zuschauer erlaubt

RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain (PSG) heute live im Free-TV sehen - geht das?

In ist die Champions League bereits seit einigen Jahren in den Händen des Pay-TV. Auch das Halbfinale zwischen RB Leipzig und Paris Saint-Germain wird trotz deutscher Beteiligung nicht live im Free-TV zu sehen sein.

Erst wenn eine der beiden deutschen Mannschaften das Finale erreichen sollte, ist nach dem Rundfunkstaatsvertrag eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen vorgesehen. Dann ist die Begegnung am Sonntag im ZDF zu sehen.

Um das Halbfinale zwischen RB Leipzig und Paris Saint-Germain heute dennoch live schauen zu können, seid Ihr somit auf den Pay-TV-Anbieter Sky und den Streamingdienst DAZN angewiesen, die sich in dieser Saison die Übertragungsrechte gesichert haben.

Champions League: RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain (PSG) heute im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Bei DAZN beginnt die Übertragung aus dem Estadio da Luz in Lissabon schon eine Viertelstunde vor dem Anstoß. Um 20.45 Uhr begrüßen Euch Moderator Alex Schlüter und Experte Per Mertesacker zu den Vorberichten. Danach übernimmt Kommentator Uli Hebel und führt Euch mit Mertesacker durch die kompletten 90 Minuten.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, müsst Ihr ein DAZN-Abonnement abschließen. Neukunden können das Programm des Streamingdienstes aber zunächst einen Monat testen. Wenn Ihr Euch noch heute bei DAZN registriert, könnt Ihr somit das Halbfinale und das Finale der Champions League (nur in Deutschland und Österreich) kostenlos verfolgen.

Hat Euch das Programm überzeugt, zahlt Ihr anschließend 11,99 Euro monatlich. Ihr könnt jedoch Geld sparen, indem Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet. Diese Variante kostet einmalig 119,99 Euro - das sind knapp zehn Euro im Monat. Hier findet Ihr alle Informationen zur Anmeldung bei DAZN.

Sobald Ihr Euch für eine Zahlungsmethode entschieden habt, könnt Ihr auch gleich auf den LIVE-STREAM zugreifen. Geht dafür auf die DAZN-Webseite oder installiert die kostenlose DAZN-App, die im Google Play-Store und im App-Store zum Download bereitsteht, und schon könnt Ihr Fußball schauen.

Das bedeutet aber nicht, dass Ihr Leipzig gegen PSG nur auf Euren mobilen Geräten verfolgen könnt. Um DAZN auf einem gängigen Smart-TV ans Laufen zu bringen, müsst Ihr ebenfalls nur die DAZN-App installieren. Zudem lässt sich der Streamingdienst auch über Apple TV, Google Chromecast oder den Amazon Fire TV-Stick nutzen.

RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain (PSG): Das CL-Halbfinale im Pay-TV bei Sky erleben

Bei Sky beginnen die Vorberichte wie gewohnt schon um 19.30 Uhr. Aus dem Studio in Unterföhring bei München könnt Ihr Euch von Moderator Michael Leopold und den Experten Dietmar Hamann und Erik Meijer auf die Champions League einstimmen lassen.

Sowohl die Pre-Match-Show als auch die Begegnung zwischen RB Leipzig und Paris Saint-Germain sind am Dienstag auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD zu sehen. Gegen 20.55 Uhr wird der Pay-TV-Anbieter ins Stadion zu Kommentator Kai Dittmann abgeben.

Die Partie könnt Ihr aber nur mit einem Sky-Abo sehen. Für die Champions League braucht Ihr das Sky-Sport-Paket, das für Neukunden im Jahresabo derzeit 17,50 Euro monatlich kostet. Genauere Infos zu den verschiedenen Paketen findet Ihr auf der Sky-Webseite.

Das CL-Halbfinale zwischen Leipzig und PSG im LIVE-STREAM bei Sky Go

Neben der TV-Übertragung könnt Ihr die Champions League auch im LIVE-STREAM von Sky schauen. Dafür bietet Euch der Pay-TV-Anbieter mit Sky Go und Sky Ticket zwei Möglichkeiten, die sich jeweils in der Vertragslaufzeit und somit auch im Preis unterscheiden.

Um Sky Go nutzen zu können, müsst Ihr zunächst ein Sky-Abo abschließen. Mit dem Sport-Paket seid Ihr anschließend automatisch für Sky Go freigeschaltet und benötigt für die Anmeldung lediglich Eure Kundennummer und den Login-PIN, den Ihr bei Abschluss Eures Vertrags erhalten habt.

Sky Ticket zeigt / überträgt Leipzig gegen PSG ebenfalls im LIVE-STREAM

Wer ein langfristiges Abonnement umgehen möchte, sollte sich Sky Ticket genauer anschauen. Wie mit Sky Go lässt sich darüber das gesamte Programm von Sky streamen, Ihr könnt neben einem Jahresabo aber auch nur ein Monatsabo abschließen.

Das Supersport-Ticket, mit dem Ihr alle verbleibenden Spiele der Champions League schauen könnt, kostet derzeit 29,99 Euro monatlich. Habt Ihr Euch für das passende Ticket entschieden, müsst Ihr nur eine separate Zahlung leisten und könnt Euch RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain sofort im LIVE-STREAM anschauen.

RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain (PSG) heute live sehen: Die Übertragung in der Übersicht