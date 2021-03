RB Leipzig, News und Gerüchte: RB gegen Bayern München ohne Zuschauer, Simakan steht vor Transfer zu den Bullen

Zuschauer zum Bundesliga-Topspiel? Ein Traum für alle Fußballfans stand im Raum, nun herrscht Klarheit.

Die roten Bullen heute am Montag. Die aktuellsten News, Informationen und Gerüchte über RB Leipzig zum Wochenstart könnt Ihr hier nachlesen.

Alle wissenswerten Nachrichten der letzten Tage gibt es hier:

Modellversuch: RB Leipzig gegen Bayern München sicher ohne Zuschauer

Die Hoffnungen auf eine Rückkehr von Fans beim Spitzenspiel der Bundesliga zwischen RB Leipzig und Bayern München an Ostern haben sich vorerst zerschlagen. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung sagte am Montag, es sei "momentan völlig illusorisch, in Sachsen vor Zuschauern Fußball zu spielen. Das ist in den nächsten Wochen nicht denkbar."

Dabei bezog sich der SPD-Politiker explizit auch auf das Duell am 3. April, bei dem im Rahmen eines Modellprojekts die Zulassung von 999 Zuschauer geplant war. Jung verwies jedoch auf die bestehende sächsische Corona-Schutzverordnung, die eine schnelle Fan-Rückkehr nicht zulasse. Der Inzidenzwert im Freistaat lag am Montag bei 159 und damit schon jetzt "signifikant" über dem Richtwert 100.

Die Stadt Leipzig hat beim Freistaat ein Modellprojekt beantragt, mit dem die Rückkehr von Zuschauern bei Großveranstaltungen erprobt werden soll. Neben RB Leipzig ist auch Handball-Bundesligist DHfK Leipzig involviert.

RB-Vorstand Ulrich Wolter hat die Hoffnungen auf Fans im Top-Spiel gegen die Bayern trotzdem noch nicht aufgegeben und hofft auf eine Anpassung der Schutzverordnung zum 1. April. "Wir bereiten uns so vor, dass wir es umsetzen können. Je früher, desto besser", sagte Wolter. Das Modellprojekt sei dafür gedacht, Dinge auszuprobieren, "die unabhängig sind von der Situation. Wir bewegen uns aber natürlich in den rechtlichen Rahmenbedingungen."

DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther widersprach Jung und warb für eine zeitnahen Start des Modellprojekts. Dabei verwies er auf umfangreiche Hygiene- und Testkonzepte: "Wenn man die Dinge zusammenbringt, sind wir glaube ich so aufstellt, dass wir zum 1. April starten können." Es könne beispielgebend sein und "ganz, ganz vielen anderen Brachen helfen".

Im Entwurf für eine Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Spitzenberatungen am Montag, die dem SID vorlag, sind "zeitlich befristete Modellprojekte" erwähnt. Mit diesen soll es in Ländern und Regionen möglich sein, "mit strengen Schutzmaßnahmen und einem Testkonzept einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens zu öffnen, um die Umsetzbarkeit von Öffnungsschritten unter Nutzung eines konsequenten Testregimes zu untersuchen."

RB Leipzig, News: Simakan steht vor Transfer zu den Bullen

Innenverteidgier Mohamed Simakan von Racing Straßburg steht vor einem Transfer zum RB Leipzig in der Bundesliga. Dies verriet Oliver Mintzlaff, RB-Geschäftsführer, am Sonntag im Sport1-Doppelpass. Bei den Bullen soll der 20-Jährige als Ersatz für Dayot Upamecano kommen.

"Simakan haben wir noch nicht verkündet, da wollten wir auch unserer Presseabteilung nicht vorgreifen. Das wird dann in den nächsten Tagen hoffentlich passieren", sagte der Verantwortliche von RB Leipzig. Laut Informationen von Sky wechselt der Franzose mit Wurzeln in Guinea für 17 Millionen Euro nach Sachsen und erhält einen Fünfjahresvertrag.

In der Ligue 1 kommt Simakan bei Racing Straßburg in dieser Saison bisher auf 19 Einsätze. Momentan fehlt der Abwehrspieler dem französischen Klub jedoch wegen einer

Arthroskopie auf unbestimmte Zeit.

Nach dem Transfer von Upamecano zum FC Bayern München holt Leipzig damit den zweiten Ersatz. Zuvor wurde bereits der 19-Jährige Innenverteidiger Josko Gvardiol von Dinamo Zagreb für 16 Millionen Euro verpflichet.

RB Leipzig, News: Mintzlaff reagiert gelassen auf Gulacsi-Gerüchte

RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff reagiert gelassen auf Gerüchte um Torwart Peter Gulacsi. "Bei der Personalie sind wir relativ entspannt, weil er weiß, dass er auch bei uns noch weitere Entwicklungsschritte gehen kann", sagte er am Wochenende im Sport1-Doppelpass.

Zum ungarischen Torhüter von RB Leipzig gab es zuletzt Gerüchte über ein Interesse aus Dortmund. In seinem Vertrag hat der 30-Jährige eine Ausstiegsklausel, wodurch er im Sommer für 12,5 Millionen Euro wechseln dürfte. Dies bestätigte auch Mintzlass in der TV-Sendung. Er fügte hinzu: "Er spielt ja nicht nur in dieser Saison hervorragend." Mit einem Verbleib des Schlussmanns rechne er trotzdem.

Auch zu weiteren Fragen stand der Manager Rede und Antwort. Auf die Tatsache, dass die Verträge von Julian Nagelsmann und Hansi Flick beide bis Sommer 2023 laufen, entgegnete er trocken: "Da haben wir uns abgestimmt." Der 45-Jährige stellte jedoch heraus, dass es vor 2023 keine Ausstiegsklausel gebe.

Auch zu den Vertragsverhandlungen mit Marcel Halstenberg, Emil Forsberg, Willi Orban und Marcel Sabitzer äußerte er sich. "Da sind wir in guten Gesprächen. Am Ende werden wir Lösungen haben im Sinne des Vereins, mit denen auch die Spieler leben können.", meinte Mintzlaff am Wochenende.

