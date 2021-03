RB Leipzig, News und Gerüchte: Nagelsmann will bei RBL bleiben, Transfer von Halstenberg droht

Marcel Halstenberg könnte den Verein im Sommer verlassen, Hoeneß sieht RB als großen Bayern-Verfolger. Alle News und Gerüchte zu RB Leipzig.

Bundesligist RB Leipzig heute am Mittwoch. Die aktuellsten News, Informationen und Gerüchte über RBL könnt Ihr hier nachlesen.

Alle wissenswerten Nachrichten der letzten Tage gibt es hier:

RB Leipzig, News und Gerüchte: Nagelsmann will in Leipzig bleiben

RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann hat auf die Gerüchte, er könnte einen Trainerposten in der Premier League übernehmen, reagiert. Im Interview mit dem Telegraph sagte der 33-Jährige: "Ich habe einen Vertrag bis 2023, also denke ich, dass ich in Leipzig bleiben werde."

Grundsätzlich sei die Premier League aber durchaus ein erstrebenswertes Ziel. Mit Blick auf die erfolgreiche Arbeit Jürgen Klopps beim FC Liverpool sagte er: "Die Premier League ist eine sehr interessante Liga und ich kann mir vorstellen, dass es ein großes Ziel sein könnte, eines Tages ein großer Trainer in der Premier League zu sein, wie Jürgen, der sehr erfolgreich ist. Es könnte ein Schritt in der Zukunft sein."

Einen Zeitplan für seine Karriere hat der Trainer von RB Leipzig aber nach eigenen Angaben nicht. "Wissen Sie, im Fußball ist es nicht einfach zu planen, wie lange wirst du Trainer in Leipzig sein? Wann gehst du in die Premier League? Ich könnte es mir vorstellen, in die Premier League zu gehen. Ich kann mir vorstellen, meine ganze Karriere als Trainer in der Bundesliga zu verbringen. Es ist cool, Trainer im eigenen Land zu sein. Ich liebe es", sagt Nagelsmann.

RB Leipzig, News und Gerüchte: Verlängerung mit Leipzigs Halstenberg stockt

RB Leipzig droht der Abgang von Linksverteidiger Marcel Halstenberg. Wie die Bild-Zeitung berichtet, möchte RB zwar mit Halstenberg verlängern, der 29-Jährige ist aber mit dem Vertragsangebot nicht zufrieden. Grund soll sein, dass es im Vergleich zum bestehenden Kontrakt keine verbesserten Bezüge gebe.

Der aktuelle Vertrag läuft bis 2022. Sollten sich die beiden Seiten nicht einigen, ginge Halstenberg in sein letztes Vertragsjahr. Will Leipzig noch eine Ablösesumme erzielen, wäre ein Abgang in diesem Sommer möglich. Laut Bild liegen dem Linksverteidiger auch Anfragen aus der Bundesliga und anderen europäischen Ligen vor.

Allerdings ist Halstenberg bei RB Leipzig Leistungsträger. In dieser Saison absolvierte der 29-Jährige in der Bundesliga 16 Spiele in der Startelf der Sachsen. Halstenberg steht auch im Kader von Bundestrainer Joachim Löw für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele.

RB Leipzig, News und Gerüchte: Hoeneß sieht RB Leipzig als großen Bayern-Verfolger

Tabellenplatz zwei, nur vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern und sechs Zähler Vorsprung auf den drittplatzierten VfL Wolfsburg - für Uli Hoeneß hat RB Leipzig Borussia Dortmund den Status als Nummer zwei im deutschen Fußball abgenommen. "Die Leipziger spielen eine überragende Saison. Sie sind auch viel konstanter geworden. Da wird gute Arbeit geleistet. Sie haben im Moment Borussia Dortmund als großen Bayern-Verfolger eindeutig abgelöst", sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

Der langjährige Bayern-Manager freut sich demnach auf das Spitzenspiel mit den Sachsen. "Das wird ein super Fußballspiel. Für uns ist es wunderbar, dass wir mit vier Punkten Vorsprung nach Leipzig fahren können." Die Ausgangslage würde Spannung versprechen, da Leipzig auf Sieg spielen müsse. "Denn wenn sie nicht gewinnen, werden sie sicherlich nicht Meister. Dieses Spiel hat darum einen großen Reiz", sagt Hoeneß.