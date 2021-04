RB Leipzig, News und Gerüchte: Kampl schreibt Titel noch nicht ab, Konate wohl billiger als gedacht

Trotz der Pleite im Top-Spiel gegen den FC Bayern sieht Kevin Kampl für RB in der Liga noch Chancen. Die News und Gerüchte zum Zweiten der Bundesliga.

Bundesliga-Top-Team RB Leipzig am Samstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu RBL vom Tage.



RB Leipzig, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

RB Leipzig, News: Kampl schreibt Meisterschaft noch nicht ab

Sieben Punkte beträgt der Rückstand von RB Leipzig in der Bundesliga auf Tabellenführer Bayern München. Durch die 0:1-Niederlage am Ostersamstag mussten die Sachsen den FCB weiter davonziehen lassen. An eine Vorentscheidung im Titelrennen glaubt RB-Mittelfeldspieler Kevin Kampl aber noch nicht.

"Wir rechnen zwar nicht, aber es sind noch sieben Spiele. Wir müssen jetzt erstmal unsere Hausaufgaben machen - und eigentlich jedes Spiel gewinnen, um noch den Hauch einer Chance zu haben", sagte er der Bild .

RB Leipzig, Gerücht: Das soll Ibrahima Konate kosten

Ibrahima Konate kann RB Leipzig im Sommer aufgrund einer Ausstiegsklausel verlassen. Wie die Bild berichtet, soll diese zwischen 32,5 und 34 Millionen Euro liegen. Zuvor waren mehrere Medien von einer höheren Summe im Bereich von 40 bis 45 Millionen ausgegangen.

Als größter Interessent für den 21-Jährigen gilt der FC Liverpool. Der Transfer befinde sich laut der Bild bereits "auf der Zielgeraden". Kürzlich hatte bereits der französische Nachrichtensender RMC von ersten medizinischen Tests berichtet.

Im letzten Duell mit @werderbremen hat Dani #Olmo uns verzaubert 🧙



Morgen rollt endlich wieder der Ball in der #Bundesliga und wir hoffen auf das nächste Highlight für 🔴⚪️ #SVWRBL @daniolmo7 pic.twitter.com/iXJ84BXoLT — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) April 9, 2021

RB Leipzig hatte in den vergangenen Wochen immer wieder probiert, den Vertrag des Franzosen zu verlängern. 2017 war Konate ablösefrei vom FC Sochaux zu den Sachsen gewechselt. 2019 konnte sein Vertrag bis 2023 nur mit der Einwilligung zu der Ausstiegsklausel verlängert werden.

Neben Dayot Upamecano, der sich bekanntlich dem FC Bayern für 42,5 Millionen Euro anschließen wird, würde Leipzig damit zwei Stützen der Innenverteidigung verlieren. Mit Mohamed Simakan (20) und Josko Gvardiol (19) hat RasenBallsport aber bereits zwei neue Innenverteidiger für die kommende Spielzeit verpflichtet.

RB Leipzig, News: Nagelsmann peilt mit RB "beste Saison" der Klubgeschichte an

Trainer Julian Nagelsmann sieht bei RB Leipzig nach dem verlorenen Spitzenspiel gegen Bayern München keine Motivationsprobleme. "Wir würden gerne die erfolgreiche Saison weiterführen und zur erfolgreichsten machen, die RB bis jetzt in der Bundesliga gespielt hat", sagte Nagelsmann vor dem Ligaspiel bei Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ). Es mache keinen Sinn, "die Saison abzuschenken und jetzt weniger zu machen".

RB hatte an Ostern das Top-Spiel gegen den Rekordmeister verloren (0:1). Der Rückstand auf den Tabellenführer wuchs auf sieben Punkte an - eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft. Priorität habe deshalb vorerst die erneute Qualifikation für die Champions League. "Wir sollten nichts anbrennen lassen", sagte Nagelsmann. Die bislang beste Bundesligasaison spielte RB 2016/17, als der damalige Aufsteiger mit 67 Punkten Vizemeister wurde. Vor dem 28. Spieltag hat Leipzig 57 Punkte.

Bessere Aussichten als in der Liga auf den ersten Titel der Klubgeschichte hat Leipzig im DFB-Pokal. Dort gastiert RB am 30. April beim kommenden Gegner Bremen, der am Mittwoch (1:0 bei Jahn Regensburg) ins Halbfinale eingezogen war. "Natürlich ist das skurril, dass wir direkt gegen sie spielen", sagte Nagelsmann. Unter Umständen habe dies sogar eine kleine Auswirkung auf das Spiel im Halbfinale. Aber: "Wir haben keine Zeit für Experimente. Man kann ein Statement setzen zum Pokal hin, was die Art und Weise des Auftretens angeht."

RB Leipzig, Spielplan: Die kommenden Termine der Sachsen