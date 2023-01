RB Leipzig vs. FC Bayern München: Wann fängt die Bundesliga wieder an? Termin, Anstoß, Übertragung

Das Bundesliga-Jahr 2023 wird mit RB Leipzig gegen FC Bayern München eröffnet. Wann fängt die Liga wieder an, wann ist Anstoß, und wer überträgt?

Das Warten auf den Bundesliga-Restart hat ein Ende, schon bald steht der Auftakt in das Jahr 2023 mit dem 16. Spieltag an. Dabei kommt es direkt zum Duell zweier Top-Teams, wenn der Tabellenführer FC Bayern München beim Dritten aus Leipzig gastiert. Doch wann nimmt die höchste deutsche Spielklasse ihren Spielbetrieb wieder auf? Wann erfolgt der Anstoß und wer überträgt im TV und LIVE-STREAM? GOAL hat die Infos gesammelt.

Nach der WM ist vor dem 16. Bundesliga-Spieltag, dem ersten im Jahr 2023. Und die Ansetzung bringt den Fans sogleich ein absolutes Spitzenspiel zwischen Gastgeber RB Leipzig und dem FC Bayern München. Nicht dabei sein werden auf Seiten des FCB definitiv Torhüter Manuel Neuer (Unterschenkelbruch) und Abwehrspieler Lucas Hernández (Kreuzbandriss), für beide Akteure ist die Spielzeit 2022/23 aller Voraussicht nach beendet.

Bei RBL könnte Torjäger Christopher Nkunku in das Aufgebot zurückkehren, der sich während der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft verletzte und nicht teilnehmen konnte. Selbiges gilt für Stürmer Timo Werner, Mittelfeldspieler Konrad Laimer konnte mittlerweile wieder in das Mannschaftstraining einsteigen. Sicher ausfallen wird indes Torhüter Peter Gulacsi, der sich im Oktober einen Kreuzbandriss zuzog.

RB Leipzig trifft am 16. Spieltag auf den FC Bayern München. Wann fängt die Bundesliga wieder an, wann ist Anstoß und wer überträgt live?

RB Leipzig vs. FC Bayern München: Wann fängt die Bundesliga wieder an? Wichtige Infos zur Partie

Wettbewerb: Bundesliga, 16. Spieltag Paarung: RB Leipzig vs. FC Bayern München Anstoß: 20. Januar 2023, 20.30 Uhr Stadion: Red Bull Arena (Leipzig)

RB Leipzig vs. FC Bayern München: Wann fängt die Bundesliga wieder an?

Die Wiederaufnahme der Bundesliga-Saison erfolgt am 20. Januar 2023 mit dem Freitagabendspiel von RB Leipzig gegen den FC Bayern München.

Anstoß der Partie ist um 20.30 Uhr in der Leipziger Red Bull Arena. Selbstverständlich wird das Match live zu sehen sein, sowohl im STREAM als auch im Free-TV.

RB Leipzig vs. FC Bayern München: Bundesliga fängt am 20. Januar 2023 wieder an - Freitagabendspiel live im Free-TV

Im frei empfangbaren Fernsehen überträgt der TV-Sender Sat. 1 das Spiel. Die Vorberichterstattung startet um 19.00 Uhr, ehe der Ball ab 20.30 Uhr rollt.

Auch im LIVE-STREAM könnt Ihr dabei sein, dieser ist im Internet auf ran.de sowie in der ran-App kostenfrei verfügbar.

RB Leipzig vs. FC Bayern München: Freitagabendspiel am 20. Januar im Pay-TV und LIVE-STREAM auf DAZN

Verfügt Ihr über ein Abonnement bei DAZN, könnt Ihr das Match auch dort live verfolgen. Abrufbar ist der kostenpflichtige LIVE-STREAM in der App, im Webbrowser oder auf Eurem Smart-TV. Falls Ihr DAZN als Teil eines Pay-TV-Vertrags habt, könnt Ihr die Übertragung auf einem der linearen TV-Sender DAZN 1 oder DAZN 2 genießen.

RB Leipzig vs. FC Bayern München: Bundesliga geht am 20. Januar weiter - Highlights und LIVE-TICKER

Die Highlights von Bayern gegen Leipzig findet Ihr nach Abpfiff ebenfalls bei DAZN. Zudem werden diese in der Nacht von Sonntag auf Montag auf den Seiten der ARD, des ZDF und von Sport1 hochgeladen. Darüber hinaus seht Ihr diese auch in der Sportschau, die am Samstagabend ab 18.00 Uhr bei der ARD läuft.

Einen verlässlichen LIVE-TICKER stellt Euch wie gewohnt GOAL zur Verfügung. Dort halten wir Euch auf dem Laufenden und Ihr bleibt stets informiert.

RB Leipzig vs. FC Bayern München: Bundesliga-Partie des 16. Spieltags live im TV, STREAM und TICKER