WM 2022: Frankreich muss auf Christopher Nkunku verzichten

Bittere Nachricht für Christopher Nkunku: Der Stürmer von RB Leipzig wird die WM in Katar aufgrund einer Verletzung verpassen.

WAS IST PASSIERT? Die WM-Träume von Frankreichs Nationalspieler Christopher Nkunku vom Bundesligisten RB Leipzig sind wegen einer Verstauchung im linken Knie geplatzt. Nach einer Röntgenuntersuchung bestätigte die Equipe Tricolore am späten Dienstagabend das Aus für das Turnier in Katar. Nach einem Schlag auf sein linkes Bein hatte der 25 Jahre alte Stürmer das Training in Clairefontaine am Dienstag abgebrochen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nkunku ist der nächste prominente Ausfall für den Titelverteidiger. Der Weltmeister von 2018 muss verletzungsbedingt bereits auf seine Stars Presnel Kimpembe (Paris St. Germain), Paul Pogba (Juventus Turin) und N'Golo Kanté (FC Chelsea) verzichten, auch Ballon-d'Or-Gewinner Karim Benzema (Real Madrid) war zuletzt angeschlagen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In den vergangenen Wochen befand sich Nkunku in herausragender Verfassung, Deutschlands Fußballer des Jahres steuerte in 23 Pflichtspielen für Leipzig bereits 17 Tore bei, vier weitere legte er auf. Dennoch hätte er sich in Katar wohl zunächst mit der Jokerrolle zufrieden geben müssen, in der Offensive der Franzosen gelten Antoine Griezmann, Kylian Mbappé und Benzema als gesetzt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Nationaltrainer Didier Deschamps hat bereits reagiert und Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt nachnominiert. Der 23-Jährige weilte mit den Hessen auf einer Japan-Reise. Die französische Mannschaft macht sich am Mittwoch auf den Weg nach Katar, am kommenden Dienstag steht das erste Gruppenspiel gegen Australien auf dem Programm.