WM 2022: Lucas Hernández vom FC Bayern verletzt sich in Frankreichs Auftaktspiel gegen Australien

Sorgen für die Équipe Tricolore und den FC Bayern: Lucas Hernández verletzt sich bei der WM nach nur wenigen Einsatzminuten.

WAS IST PASSIERT? Frankreichs Linksverteidiger Lucas Hernández vom FC Bayern München musste zum WM-Auftakt gegen Australien schon in der Anfangsphase ausgewechselt werden. Der 26-Jährige verletzte sich ohne Fremdeinwirkung offenbar am rechten Knie.

WAS WURDE GESAGT? Die Verletzung sei "ein schwerer Schlag" , sagte Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps nach dem Abpfiff: "Wir warten auf die Ergebnisse der Tests. Aber ich fürchte, es könnte sehr ernst sein. Ich muss mir jetzt Gedanken machen, wie ich ihn ersetze, aber wir haben Alternativen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Hernández musste das Spielfeld mit schmerzverzerrtem Gesicht und von den Betreuern der Équipe Tricolore gestützt verlassen. Für ihn wurde beim Stand von 0:1 in der 13. Minute sein Bruder Theo Hernández von der AC Milan eingewechselt.

Hernández hatte nach einem Muskelbündelriss, der ihn rund zwei Monate außer Gefecht gesetzt hatte, erst Anfang November sein Comeback im Dress des deutschen Rekordmeisters gefeiert.

WIE GEHT ES WEITER? Frankreich trifft in Gruppe D der WM nach dem Duell gegen die Socceroos noch auf Dänemark (26.11.) und Tunesien (30.11.).

Bayern München trifft im ersten Spiel nach der WM am 20. Januar auf RB Leipzig. In der Champions League kommt es am 14. Februar zum Achtelfinalduell gegen Paris Saint-Germain.