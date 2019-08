RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER, Highlights und Co. - so wird die Bundesliga heute live übertragen

Am 2. Spieltag der Bundesliga empfängt RB Leipzig die Eintracht aus Frankfurt. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Im vorletzten Duell am 2. Spieltag der neuen -Saison duellieren sich und um drei Punkte. Anstoß der Partie in der Red Bull Arena ist am Sonntag um 15.30 Uhr.

Leipzig ist im ersten Ligaspiel unter Neu-Trainer Julian Nagelsmann mit einem furiosen 4:0-Sieg über Aufsteiger Union Berlin in die neue Spielzeit gestartet und will sich von Anfang an in der Spitzengruppe festsetzen. Ebenfalls einen Dreier holte die Eintracht am 1. Spieltag gegen 1899 Hoffenheim mit einem 1:0-Sieg.

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen? Goal erklärt Euch in diesem Artikel, wer das Bundesligaspiel live und in voller Länge zeigt / überträgt? Wer wissen will, wo Fußball heute noch live im TV übertragen wird, bekommt in einem separaten Artikel auf unsere Seite alle Informationen.

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Das Bundesligaspiel auf einen Blick

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt live im TV?

Es ist wie jede Woche die Fragen aller Fragen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga live im deutschen TV? Nachdem die Begegnung des BVB beim 1. FC Köln am Freitag bei DAZN übertragen wurde, sagen wir Euch, wo heute RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt übertragen wird.

Zeigt / überträgt das Free-TV RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt live?

Im Gegensatz zur vergangenen Woche, wo das Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern und kostenlos im TV gelaufen ist, besitzt für das Duell am 2. Spieltag der Bundesliga zwischen Leipzig und der SGE kein Free-TV das Recht, das Aufeinandertreffen zu übertragen. Damit sind keine Bilder live aus der Red Bull Arena zu sehen.

Alternativ gibt es im TV aber eine Möglichkeit, mit der Ihr die vollen 90 Minuten zwischen Leipzig und Frankfurt am Samstag live sehen könnt.

Zeigt / überträgt Sky RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt live im TV?

Nicht das Free-TV, dafür aber das Pay-TV, zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt live. Diesem Fall nimmt sich der Unterföhringer Kanal Sky an, der die Rechte an der Bundesliga hält.

Sky zeigt die Begegnung der beiden Bundesligisten auf seinem Kanal Sky Sport 1 HD. Spannend wird es dabei bereits um 15.00 Uhr, denn um diese Uhrzeit beginnen die Vorberichterstattungen zur Partie in Leipzig.

Was müsst Ihr tun, wenn Ihr unbedingt mit dabei sein wollt? Einzige Voraussetzung ist, dass Ihr Euch ein Abonnement beim Kanal zulegt. Mit diesem könnt Ihr nicht nur die Bundesliga live im TV sehen, sondern auch den DFB-Pokals oder die miterleben.

Auf der Webseite des Unternehmens erhaltet Ihr alle Informationen zu den einzelnen Paketen, die Ihr dort auch gleich buchen könnt.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM?

Was die Übertragung des Spiels im LIVE-STREAM angeht, wird es heute nicht viele Optionen geben. In diesem Abschnitt erklären wir euch, welche das sein wird.

Zeigt / überträgt die ARD RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt live im Stream?

Im oberen Abschnitt habt Ihr bereits gelesen, dass dem Free-TV die Rechte fehlen, um die Bundesliga live im Stream zu übertragen. Demnach zeigt / überträgt auch die ARD Leipzig vs. Frankfurt nicht im LIVE-STREAM.

Zeigen / übertragen Sky Go oder Sky Ticket RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt) im LIVE-STREAM?

Es bleibt dabei: Sky ist der Anbieter Nummer eins, wenn es darum geht, wo die höchste deutsche Spielklasse live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird.

Das bedeutet auch, dass das Kräftemessen zwischen Leipzig und Eintracht Frankfurt dort im LIVE-STREAM übertragen wird. Dabei stehen Euch zwei Möglichkeiten zur Auswahl, mit der Ihr die vollen 90 Minuten der Begegnung live seht.

Sky-Kunden können mit Sky Go im LIVE-STREAM dabei sein, wenn die SGE bei Rasenballsport gefordert ist.​ Zugang zu dieser Streamingvariante erlangt Ihr, wenn Ihr Kunde bei Sky seid. Mit diesem erhaltet Ihr nämlich automatisch einen PIN und eine Zugangsnummer zur Online-Plattform des Senders, wo Ihr die reguläre TV-Übertragung ohne zusätzliche Kosten im Stream sehen dürft. Neben dem Abo benötigt Ihr dann nur noch die kostenlose Sky-Go-App. Einfach im jeweiligen Store eingeben, downloaden, loslegen.

Zusätzlich zu Sky Go gibt es auch die Möglichkeit, Leipzig vs. Frankfurt im LIVE-STREAM mit Sky Ticket zu sehen. Alle Infos zu dieser Methode findet Ihr auf der Webseite des Anbieters. So viel sei verraten: Dort könnt Ihr Euch ohne langfristige Vertragsbindung und für wenig Geld mit dem Top-Spiel der Bundesliga verwöhnen lassen.

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen feststehen, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird rund eine Stunde vor Anpfiff der Fall sein.

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig: Die Highlights auf DAZN

Der Streamingdienst DAZN, der seit dieser Spielzeit auch die Freitagsspiele der Bundesliga überträgt, zeigt alle Höhepunkte der deutschen Beletage bereits 40 Minuten nach Abpfiff.

Wer also das Duell zwischen Frankfurt und Leipzig live verpasst hat, kann sich die Höhepunkte ganz einfach zu Gemüte führen. Hier geht's direkt zu DAZN, wo Ihr mit einem Gratismonat loslegen könnt . Danach kostet eine Mitgliedschaft, die jederzeit zum Monatsende kündbar ist, nur 11,99 Euro pro Monat. Bezahlen kann man die Abo-Gebühr auf viele verschiedene Arten.

Hier gibt es einen aktuellen Überblick über die Fußball-LIVE-STREAMS von DAZN.

