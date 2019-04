BVB (Borussia Dortmund) vs. S04 (Schalke 04): TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Bundesliga-Übertragung

Derby-Zeit in der Bundesliga: Borussia Dortmund spielt gegen den FC Schalke 04 und Goal verrät, wo das Spiel live in TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Crunch-Time in der : Im mit Spannung erwarteten Derby zwischen und dem geht es für beide Mannschaften um viel. Das Spiel wird am Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen. Heimrecht besitzt der BVB.

Der BVB liegt nach dem 4:0-Erfolg in Freiburg weiter einen Punkt hinter dem und kann sich im Titelkampf deswegen gegen den Rivalen aus dem Revier keinen Ausrutscher leisten. Lucien Favre will gegen die abstiegsbedrohten Gäste wieder auf Marco Reus, Jadon Sancho und die Dortmunder Offensivstärke bauen. Tritt man so effizient auf wie im Breisgau, könnte es zu einem Heimerfolg reichen.

Auf der Gegenseite herrscht bei Schalke 04 weiter Abstiegsangst, denn es sind nur sechs Punkte, die S04 von dem Relegationsplatz trennen. Holt Königsblau im Signal Iduna Park nichts Zählbares und gewinnt der VfB Stuttgart im Samstagabendspiel gegen Borussia Mönchengladbach, dann sind es nur noch drei Punkte Vorsprung auf die Schwaben. Huub Stevens will das verhindern und mit einem Derby-Dreier den Klassenerhalt so gut wie festigen. Zuletzt wurden Nübel und Co. aber von Hoffenheim abgewatscht.

Das Hinspiel auf Schalke war eine knappe Angelegenheit. Der BVB setzte sich schlussendlich mit 2:1 durch.

BVB (Borussia Dortmund) vs. S04 (Schalke 04) in der Bundesliga: Goal sagt Euch, wie das Revierderby am Samstag live im TV und im LIVE-STREAM läuft. Zudem gibt es Infos zum Direktvergleich, den Highlights und den Mannschaftsaufstellungen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. S04 (Schalke 04): Das Revierderby auf einen Blick

BVB (Borussia Dortmund) vs. S04 (Schalke 04) heute live im TV sehen? So funktioniert's

Die Bundesliga ist an diesem Wochenende des 31. Spieltages erstmals seit langem wieder auf gleich zwei Kanälen zu sehen. Die Begegnung zwischen dem BVB und S04 wird nämlich bei zwei Anbietern live im TV gezeigt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. S04 (Schalke 04) heute live im TV bei Sky

Es ist wie an jedem Bundesligasamstag: Der Pay-TV-Sender Sky ist beim Revierderby BVB (Borussia Dortmund) vs. S04 (Schalke 04) live und in voller Länge mit dabei.

Die Begegnung wird dabei auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) laufen, ab 15.00 Uhr gehen die Vorberichte los. Zudem habt Ihr die Chance, das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen beider Teams in der Sky-Konferenz zu sehen.

Live dabei sein könnt Ihr aber nur mit einem Sky-Abo. Das Sky Bundesliga Paket kostet für Neukunden derzeit 19,99 Euro monatlich, genauere Infos zu den verschiedenen Sky-Abonnements erhaltet Ihr auf der Webseite des Unternehmens.

BVB (Borussia Dortmund) vs. S04 (Schalke 04) heute live im Free-TV bei der ARD

An diesem Spieltag gibt es eine Ausnahmeregelung in Sachen Live-Übertragung der Bundesliga im TV. Denn BVB vs. Schalke 04 wird am Samstagnachmittag auch im ersten deutschen Fernsehen, der ARD , live gezeigt.

Dass sich ein deutscher Free-TV der Partie annimmt, ist schon seit rund 14 Tagen bekannt. Die Übertragung der ARD beginnt am Samstag um 15.05 Uhr live aus dem Signal Iduna Park. Moderator Alexander Bommes und Experte Christoph Metzelder klären bis zum Anpfiff über die Ausgangsposition der Partie auf. Sobald das Leder rollt, übernimmt Steffen Simon als Kommentator.

BVB (Borussia Dortmund) vs. S04 (Schalke 04) heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr habt an diesem Nachmittag keine Chance, das Duell BVB (Borussia Dortmund) vs. S04 (Schalke 04) live und in voller Länge im TV zu sehen? Kein Problem, dann schafft ein LIVE-STREAM Abhilfe.

BVB (Borussia Dortmund) vs. S04 (Schalke 04) heute im LIVE-STREAM bei Sky sehen

Sky nimmt sich auch im Netz der Sache an und zeigt BVB vs. Schalke 04 live im Stream bei Sky Go oder Sky Ticket .

Der LIVE-STREAM liefert Euch ab 15.00 Uhr dabei die identische Übertragung wie im TV, das heißt hier seht Ihr das exakt gleiche Bild wie auf Eurem TV-Bildschirm.

Alles, was Ihr braucht, um auf den Stream zugreifen zu können, ist die kostenlose Sky-Go-App, die (zum Beispiel im Apple Store und Google Play-Store ) heruntergeladen werden kann. Sky Ticket könnt Ihr online aktivieren und dann die Begegnung live sehen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. S04 (Schalke 04) heute live im Stream der ARD sehen

Da sich an diesem Spieltag auch das deutsche Free-TV an Dortmund vs. Schalke erfreuen darf, sind die vollen 90 Minuten auch live im Stream der ARD - bei ard.de - zu sehen.

Auch hier gilt: Der LIVE-STREAM ist identisch mit dem TV-Bild, das für alle frei empfangbar ist. HIER GEHT'S DIREKT ZUM LIVE-STREAM DER ARD ZU BVB VS. SCHALKE!

BVB (Borussia Dortmund) vs. S04 (Schalke 04): So laufen die Highlights

Es kann natürlich der Fall eintreten, dass Ihr das Spiel BVB vs. Schalke 04 heute live im TV und LIVE-STREAM verpasst - das bedeutet aber nicht, dass Ihr gar nichts mitbekommt, was sich in Dortmund zuträgt.

Denn Ihr habt immer noch die Möglichkeit, die besten Szenen der Partie mit einem Highlightclip zu sehen. DAZN liefert Euch bereits 40 Minuten nach dem Ende die Highlights aller Bundesligaspiele.

In einer fünfminütigen Zusammenfassung könnt Ihr Euch die wichtigsten Szenen der Begegnung nochmals ganz genau ansehen. Die wichtigsten Ereignisse aus dem Revierderby gibt es dementsprechend am Samstag gegen 18 Uhr auf dem Portal des Ismaninger Streamingdienstes.

Die gute Nachricht ist, dass Ihr die Highlights gratis sehen könnt, wenn Ihr ein Abo bei DAZN abschließt. Dies geht aufgrund eines Gratismonats, den Ihr geschenkt bekommt. Anschließend zahlt Ihr 9,99 Euro im Monat und bekommt dafür neben den Bundesliga-Highlights auch die Spiele der Premier League, , und . Und: Alle Halbfinalspiele und das Endspiel der bzw. der laufen dort. Das komplette Fußball-Programm von DAZN seht Ihr in unserer Übersicht.

Falls Ihr sportfanatisch seid, dann hat DAZN auch andere Sportarten wie Handball, Darts, Boxen, Tennis, die NBA, die NFL uvm. im Programm.

BVB (Borussia Dortmund) vs. S04 (Schalke 04) heute live im TICKER

Das Duell zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 müsst Ihr nicht zwingend im TV bzw. live im Stream sehen? Dann schnappt Ihr Euch am besten einen zuverlässigen LIVE-TICKER , der Euch über die Geschehnisse aus Dortmund informiert.

BVB vs. S04 läuft am Samstag ab 14.45 Uhr live im Ticker von Goal, der für Euch kostenfrei zur Verfügung steht.

Mit der Push-Funktion bekommt Ihr alle Tore, Karten, Wechsel und Großchancen auf Euer Mobiltelefon. Im Ticker selbst beschreibt Euch der zuständige Kollege jede nennenswerte Szene der Begegnung.

Die Mannschaftsaufstellungen werden wir Euch um 14.30 Uhr präsentieren. Dann wisst Ihr, wie Lucien Favre und Huub Stevens ihre Teams auflaufen lassen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. S04 (Schalke 04): Der Direktvergleich

BVB (wettbewerbsübergreifend 111 Spiele) S04 38 Siege 38 35 Unentschieden 35 38 Niederlagen 38 175 Tore 163

BVB (Borussia Dortmund) vs. S04 (Schalke 04): Die letzten fünf Duelle