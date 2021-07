Rauchende Fußballer: Diese Stars rauchen

Auch gestandene Fußballprofis gönnen sich hin und wieder mal eine Fluppe. Hier kommt ein Überblick über rauchende Spieler und Trainer.

Profi-Fußballern wird viel abverlangt: Meist im Drei-Tage-Rhythmus müssen sie auf höchstem Niveau abliefern und stets ihre körperlichen Grenzen überschreiten. Das geht einher mit einem durchgetakteten Alltag, einer strikt gesunden Lebensweise und viel Verzicht.

Die große Mehrheit der Spieler nimmt diese Einschränkungen in Kauf, um aus sportlicher Sicht das Maximum zu erreichen. Dennoch gibt es genügend prominente Beispiele, die es mit der gesunden Linie nicht immer ganz so streng nehmen. Eine der beliebtesten Sünden: der Glimmstängel.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf (ehemalige) Spieler, die sich durchaus gerne mal eine Zigarette gegönnt haben - manche davon natürlich weniger regelmäßig als andere.

Rauchende Fußballer: Diese Profis wurden beim Rauchen erwischt

Mario Balotelli

Es dürfte nicht überraschen, dass der ehemalige italienische Nationalspieler in dieser Liste auftaucht. Der mittlerweile 30-Jährige galt einst als großer Hoffnungsträger seines Landes, konnte den Erwartungen jedoch nie gänzlich gerecht werden - was unter anderem auch seiner fehlenden Professionalität und Einstellung zum Profidasein geschuldet war. Hier und da eine Kippe gehörte für den Italiener seit geraumer Zeit einfach dazu.

Kevin-Prince Boateng

Im Februar 2014 wurde Boateng, der damals beim FC Schalke 04 unter Vertrag stand, bei einer Dopingprobe im Anschluss an eine Bundesliga-Partie mit Bier und Zigarette abgelichtet.

Der damalige Schalke-Manager Horst Heldt - selbst bekennender Kettenraucher - hatte damit jedoch keine allzu großen Probleme: "Das ist nach unserem 2:1 in Leverkusen bei der Dopingprobe. Prince raucht entspannt eine Sieger-Zigarette. Und jeder weiß doch: Bier treibt. Das trinken fast alle Sportler nach Wettkämpfen, damit sie schneller mit der Dopingkontrolle fertig werden", so Heldt.

Wesley Sneijder

Der ehemalige niederländische Nationalspieler macht bis heute keinen Hehl daraus, dass er sich vor allem während seiner Zeit bei Real Madrid des Öfteren dem Nachtleben hingab: "Die Wodkaflasche war mein bester Freund.", so Sneijder. Die ein oder andere Zigarette durfte dabei auch nicht fehlen.

Mesut Özil

Sommer 2011: Paparazzi fotografieren Mesut Özil rauchend auf einer Yacht. Der begnadete Spielmacher lieferte anschließend jedoch eine Erklärung ab: "Das war wegen einer verlorenen Wette und deshalb eine einmalige Sache. Ich kann Sie beruhigen. Ich rauche nicht", sagte Özil im Gespräch mit der Bild.

Dimitar Berbatov

Die bulgarische Stürmer-Ikone, bestens bekannt aus seiner glorreichen Zeit bei Bayer Leverkusen und Manchester United, beteuerte stets, dass er kein Raucher sei. Trotzdem wurde er einst mit einer Fluppe zwischen den Lippen erwischt.

Berbatovs Erklärung: "Ich wollte rauchen, weil ich mit einer Zigarette cool aussah, aber das war's."

Wojciech Szczesny

Der polnische Keeper wurde in der Saison 2014/15 - damals in Diensten von Arsenal - nach einer Niederlage beim FC Southampton (0:2) in flagranti mit einem Glimmstängel entdeckt. Anschließend musste er dafür umgerechnet 25.500 Euro Strafe bezahlen.

"Damals habe ich regelmäßig geraucht und der Trainer [Arsene Wenger, d. Red.] wusste darüber Bescheid", sagte Szczesny dem Podcast Arsenal Nation: "Er wollte nicht, dass jemand in den Umkleidekabinen raucht, und das wusste ich ebenfalls", so der 30-Jährige.

"Wegen der Emotionen habe ich nach dem Spiel eine Zigarette geraucht", ließ Szczesny durchblicken, der allerdings betonte: "Ich ging in die Ecke der Duschen - war somit am anderen Ende der Umkleidekabine, niemand konnte mich sehen - und habe mir eine Zigarette angezündet."

Die Aktion des polnischen Torhüter sollte jedoch nicht unbeobachtet bleiben: "Jemand hat mich gesehen, es war nicht einmal der Trainer selbst, und hat es ihm gemeldet." Ein paar Tage danach sei Wenger auf ihn zugekommen: "Er hat mich gefragt, ob es wahr ist und ich habe 'Ja' gesagt. Er hat mich bestraft und das war das Ende."

Bei der EM 2021 wurde Szcezsny kurz nach dem 1:1 gegen Spanien ebenfalls mit einer Zigarette gesichtet.

Wayne Rooney

Ein gefundenes Fressen für die englische Boulevardpresse: Der langjährige englische Nationalspieler wurde über die Jahre mehrmals rauchend abgelichtet. Seiner sportlichen Leistung hat es aber wohl kaum geschadet.

Zinedine Zidane

Kurz vor dem WM-Finale 2006 wurde bekannt, dass sich sich Zinedine Zidane auch gerne mal eine Zigarette gönnt. Ein Bild-Reporter entdeckte die französische Legende auf dem Balkon - Karten spielend und rauchend.

Jack Wilshere

Jack Wilshere wurde während seiner Karriere des Öfteren mit einer Fluppe gesichtet. 2007 hatte Arsenal-Trainer Arsene Wenger den 21-Jährigen bereits scharf dafür kritisiert. Wilshere gab seinen Fehler zu, betonte jedoch, dass er eigentlich kein Raucher sei.

"Menschen machen Fehler", sagte der englische Nationalspieler damals auf der Homepage der Gunners. "Ich habe mit dem Boss gesprochen. Er hat mich gefragt, was passiert ist, wir haben darüber gesprochen und alles geklärt."

Zuvor war Wilshere vor einem Nachtclub mit einer Zigarette in der Hand fotografiert worden. "Ich bin kein Raucher", so Wilshere, "das wird also meine Letzte gewesen sein." Rückblickend lässt sich feststellen: War es nicht.

Rauchende Fußballer: Eine Übersicht

(Ex-Spieler), die auch mal eine Zigarette rauchten:

David James Gianluigi Buffon Didier Drogba Socrates Jeremy Mathieu Stefan Effenberg Johan Cruyff Radja Nainggolan Walter Frosch Paul Gascoigne Ashley Cole Bernd Schneider Fabien Barthez Marouane Fellaini Klaus Augenthaler Oliver Kahn Mario Basler Horst Heldt

Gleiches gilt für Trainer, die einmal beim Rauchen gesehen wurden: