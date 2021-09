Der Kracher in der Champions League-Gruppenphase. ManCity ist zu Gast im Prinzenpark. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Ein echter Kracher in der Champions League steht an, wenn am 28. September um 21 Uhr Manchester City bei PSG (Paris Saint-Germain) zu Gast ist.

Von den Namen her könnte man hier durchaus auch ein Finale vermuten, tatsächlich befinden wir uns aber ja noch in der Gruppenphase. Beide Teams sind Teil der "Todesgruppe A" zu der auch noch RB Leipzig und der FC Brügge gehören.

Nach dem 6:3-Sieg gegen Leipzig steht Manchester City aktuell an erster Stelle in der Tabelle, Brügge und PSG haben jeweils einen Punkt auf dem Konto. RB Leipzig bildet das Schlusslicht. Wir dürfen also gespannt sein, welche taktischen Finessen Pep Guardiola seinem Team mitgibt, um das Star-Ensemble um Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappe zu stoppen. Aber auch Paris sollte sich vor dem aktuell Zweiten der Premier League in Acht nehmen. Auf alle Fälle kann man sich auf ein spannendes Match freuen!

Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung von Paris vs. Manchester City im TV und LIVE-STREAM

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City Wettbewerb Champions League / Gruppenphase Anpfiff 28. September - 21:00 Uhr Spielort Parc des Princes (Paris)

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City heute live: Die Partie im TV

Wer das Spiel im TV verfolgen möchte, der hat leider schlechte Karten. Eine TV-Übertragung gibt es in dieser Saison nicht mehr. Die Übertragungsrechte der Champions League liegen fast vollständig beim Streamingdienst DAZN, lediglich das Topspiel am Dienstag wird bei Amazon Prime gezeigt. Genauere Infos dazu könnt Ihr im nächsten Abschnitt lesen.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City heute live: Das Duell im LIVE-STREAM

Wie oben beschrieben ist DAZN verantwortlich für die Übertragung des Großteils der Champions League, dazu gehört auch diese Partie. Bei DAZN handelt es sich um einen Streamingdienst der ausschließlich über das Internet funktioniert. Wenn Ihr dort also ein gültiges Abo abschließt, könnt Ihr das volle Programm bei DAZN im LIVE-STREAM auf der hauseigenen Website verfolgen. Dafür braucht Ihr dann logischerweise auch ein internetfähiges Gerät, ob Tablet, Smartphone oder Smart-TV spielt keine Rolle.

Kostenmäßig müsst Ihr für ein Monatsabo bei DAZN 14,99 Euro monatlich einplanen, oder Ihr holt Euch gleich das Jahresabo für 149,99 Euro. Dafür könnt Ihr dann neben 121 der insgesamt 137 Champions League-Spiele auch La Liga, Serie A und Ligue 1 im vollen Umfang live sehen. Neben Fußball bietet DAZN aber natürlich auch Ligen wie die NBA, NFL oder MLB an, sowie viele Livesportevents aus den Bereichen Tennis, Darts, Kampf- oder Motorsport.

Und jetzt aufgepasst: Nur doch diesen Monat könnt Ihr Euch den Gratismonat bei DAZN sichern. Wer also im Oktober noch das El Clasico oder die Champions League auf DAZN umsonst verfolgen möchte, der sollte jetzt hier klicken.

Aber zurück zum Spiel: Zum Anpfiff um 21 Uhr empfängt Euch bei DAZN Kommentator Lukas Schönmüller, der dabei von Experte Jonas Hummels unterstützt wird.

Eine wichtige Info für den deutschsprachigen Raum haben wir noch. Die Champions League könnt Ihr bei DAZN nur in Deutschland und Österreich verfolgen, in der Schweiz leider nicht.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Ihr könnt nicht live vor dem Bildschirm dabei sein aber wollt trotzdem nichts verpassen? Keine Sorge, dafür haben wir den LIVE-TICKER von Goal. Dort werdet Ihr sofort informiert, wenn auf dem Spielfeld irgendetwas passiert. Den Link zum LIVE-TICKER findet Ihr hier.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Manchester City heute live: Die Aufstellungen der Teams

Wenn die Aufstellungen eine Stunde vor Spielbeginn bekanntgegeben werden, könnt Ihr sie hier nachlesen.