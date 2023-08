Provokation bei Instagram? Bayern-Verteidiger Benjamin Pavard ist happy über Manchester Uniteds Auftaktsieg

Zufall, ehrliche Freude – oder Provokation? Benjamin Pavard freute sich augenscheinlich sehr über ManUniteds ersten Saisonsieg.

WAS IST PASSIERT? Bayern Münchens wechselwilliger Abwehrspieler Benjamin Pavard hat mit einigen Aktivitäten auf Social Media die Spekulationen um einen Transfer zu Manchester United angeheizt. Den Jubelpost seines Landsmanns Raphaël Varane nach dem Erfolg über die Wolves (1:0) am Montagabend kommentierte Pavard mit zwei Feuer-Emojis. Dazu likte Pavard laut Bild noch mehrere Posts des offiziellen United-Kanals.

WAS IST DER HINTERGRUND? Pavard, der gemeinsam mit Varane 2018 in Russland Weltmeister wurde, strebt ein Jahr vor Vertragsende einen Abgang vom FCB an. United ist interessiert, soll aber mit einem Angebot von unter 30 Millionen Euro gescheitert sein.

Dazu heißt es, die Bayern hätten dem Franzosen ein Wechselverbot erteilt, weil Wunsch-Rechtsverteidiger Kyle Walker von ManCity nicht kommt.

Damit Bewegung in den Poker kommt, müsste wohl United zunächst Ex-Kapitän Harry Maguire wie angestrebt an West Ham United verkaufen. Dann könnten die Red Devils Bayern eine höhere Offerte unterbreiten. Laut Bild sei erst bei einer Summe zwischen 45 und 50 Millionen Euro ein Umdenken möglich.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Pavard wechselte 2016 von seinem Jugendklub OSC Lille in die Bundesliga und heuerte für fünf Millionen Euro Ablöse beim VfB Stuttgart an. 2019 ging es für den gelernten Innenverteidiger für 35 Millionen Euro zum FCB.

WIE GEHT ES WEITER? Während die Bayern am Freitag (18. August) bei Werder Bremen das Eröffnungsspiel der neuen Bundesligasaison bestreiten, tritt ManUnited einen Tag später in der Premier League bei Tottenham Hotspur an.