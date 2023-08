FC Bayern lehnt offenbar erstes Angebot für Benjamin Pavard von Manchester United ab

Benjamin Pavard will den FC Bayern wohl unbedingt verlassen und ein Gigant aus der Premier League zeigt Interesse, blitzt jedoch bisher am FCB ab.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern hat offenbar ein Angebot für Benjamin Pavard abgelehnt. Wie Sky berichtet, ist Manchester United mit einer ersten Offerte beim deutschen Rekordmeister abgeblitzt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bayern will weiterhin auf den Franzosen setzen, Pavard selbst seinen 2024 auslaufenden Vertrag jedoch nicht verlängern und den FCB verlassen. Der 27-Jährige ist sich mit United offenbar bereits einig und soll Harry Maguire im Old Trafford ersetzen.

WIE GEHT ES WEITER? Da Kyle Walker wohl seinen Vertrag bei Manchester City verlängert, ist beim FC Bayern wohl noch unklar, ob man auf der Rechtsverteidigerposition nachjustiert.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Pavard war im vergangenen Jahr unumstrittener Stammspieler beim FCB und kam auf 43 Einsätze, sieben Tore und eine Vorlage.