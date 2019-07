Tauschgeschäft Lukaku/Dybala: Manchester United verhandelt mit Juventus Turin

Der spektakuläre Stürmertausch zwischen Red Devils und Bianconeri entwickelt sich zu einer echten Möglichkeit.

Englands Rekordmeister und Italiens Primus sind nach Informationen vonund SPOX in konkrete Gespräche wegen eines Spielertauschs eingetreten. Juve zeigt großes Interesse an United-Angreifer Romelu Lukaku . Manchester lotet nun die Möglichkeit aus, Paulo Dybala im Gegenzug aus Turin ins Old Trafford zu lotsen.

Vorausgegangen waren bisher erfolglose Verhandlungen der Engländer mit Juventus' Erzrivalen Inter Mailand. Dort ist Lukaku der Wunschspieler des neuen Trainers Antonio Conte. Allerdings will Inter die von United geforderten 80 Millionen Euro Ablöse nicht aufbringen.

Manchester United: Paulo Dybala steht bei Juventus bis 2022 unter Vertrag

Juves grundsätzliches Interesse an dem belgischen Nationalspieler konkretisierte sich in den vergangenen Tagen und die Idee ist nun, die Ablösesumme mit einem Transfer Dybalas zu drücken.

Der 25 Jahre alte Argentinier hat eine schwierige Saison hinter sich, in der er nach der Ankunft Cristiano Ronaldos deutlich weniger Einsatzzeit erhielt als in den Spielzeiten zuvor. Da waren ihm insgesamt 68 Treffer gelungen und er hatte sich zum Liebling der Fans entwickelt. Die Klubchefs haben seinen Beratern mitgeteilt, sie seien bereit, sich Offerten für den Angreifer anzuhören.

Dybala kam 2015 für 40 Millionen Euro Ablöse auf Palermo zu Juventus und steht dort noch bis 2022 unter Vertrag. In der neuen 4-2-3-1-Formation von Ole Gunnar Solskjaer könnte der 24-malige argentinische Nationalspieler seine Stärken perfekt ausspielen.

Lukaku ist ebenfalls noch bis 2022 an United gebunden, hat seinen Wechselwunsch und sein bevorzugtes Ziel Italien aber bereits mehrfach öffentlich kundgetan.