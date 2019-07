Bericht: Juventus steigt in Poker um Romelu Lukaku ein

Juventus Turin ist offenbar ins Rennen um Angreifer Romelu Lukaku von Manchester United eingestiegen. Inter galt bisher als Favorit.

Italiens Rekordmeister hat angeblich wegen eines möglichen Transfers von Angreifer Romelu Lukaku in diesem Sommer kontaktiert. Das berichtet Sky-Experte Gianluca di Marzio.

Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Unklar ist demnach aber noch, ob die Turiner damit Unruhe im Lager von Erzrivale stiften möchten, oder tatsächlich an der Verpflichtung des Belgiers interessiert sind.

Inter: Forciert Juventus einen Icardi-Transfer?

Inter Mailand, deren neuer Trainer Antonio Conte bereits in seiner Zeit beim an Lukaku dran war, zeigt zurzeit offen Interesse am Belgier. Die Nerazzurri müssten wohl aber Mauro Icardi verkaufen, um sich Lukaku leisten zu können.

Juventus könnte mit dem Einstieg ins Lukaku-Rennen den Verkauf Icardis, der demnach zur Alten Dame wechseln möchte, beschleunigen.